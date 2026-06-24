Учени откриха признаци на живот в мумия на 5300 години (СНИМКИ)

Учени откриха следи от древни микроорганизми в тялото на прочутата мумия Йоци Ледения човек – находка, която предоставя нова информация за микробния свят на хората, живели преди повече от 5300 години.

Изследването, публикувано в научното списание Microbiome, е посветено на Йоци – една от най-добре запазените естествени мумии в света. Останките му бяха открити случайно през 1991 г. от туристи в ледник в Алпите, близо до границата между Италия и Австрия.

Йоци е живял около 3300 г. пр.н.е. – векове преди изграждането на египетските пирамиди и мегалитния комплекс Стоунхендж. Смята се, че при смъртта си е бил на възраст между 25 и 35 години.

“Signs of life” have been discovered inside a 5,300-year-old mummy



Researchers found ancient bacteria inside the Iceman's body that may date back to when he was alive pic.twitter.com/5n5Cowehbb — Dexerto (@Dexerto) June 24, 2026

Първоначално учените предполагаха, че е загинал от изтощение или измръзване по време на преминаване през Алпите. По-късни изследвания обаче разкриха връх на стрела, забит в лявото му рамо, което подкрепя теорията, че е починал вследствие на сериозна кръвозагуба.

Новото проучване на специалисти от изследователския център Eurac Research показва, че в тялото на мумията и днес съществува сложна общност от древни и съвременни микроорганизми. Според учените това е рядка възможност да се проследи как е изглеждала микробната среда на хората през праисторическата епоха.

Scientists find unexpected 'signs of life' inside 5,300-year-old mummy https://t.co/Ph3QfLD1BF pic.twitter.com/QEbEikYo28 — New York Post (@nypost) June 22, 2026

По време на анализите в Археологическия музей на Южен Тирол в Болцано изследователите откриват студоустойчиви дрожди и генетични следи от бактерии, които са били част от чревния микробиом на Йоци. Чрез тъканни проби, тампони и генетични изследвания е направено разграничение между микроорганизмите, присъствали по време на живота му, и онези, които са колонизирали тялото след смъртта му.

Екипът е анализирал лед от повърхността на мумията, вода от топенето на леда около нея, както и данни от предишни изследвания на стомашното съдържимо и чревните тъкани.

Сред най-интересните открития е наличието на видове дрожди, приспособени към живот при ниски температури. Смята се, че те произхождат от ледниковата среда и са успели да се запазят върху останките на Йоци в продължение на хилядолетия.

The discovery of Ötzi the Iceman provides another captivating story that merges the fields of archeology, anthropology, and forensics.



Found on September 19, 1991, by German tourists Helmut and Erika Simon, Ötzi was located in the Alps near the border between Austria and Italy.… pic.twitter.com/Dyq3BK2xxC — Time Capsule Tales (@timecaptales) December 13, 2023

Учените подчертават, че микробиомът на Ледения човек се различава съществено от този на съвременните хора. Част от откритите бактерии вече почти не се срещат в човешките черва днес, което превръща мумията в своеобразен архив на древната човешка микрофлора.

Според изследователите някои от микроорганизмите може да са оцелели в състояние на латентност повече от пет хилядолетия. Това поражда нови въпроси за механизмите на оцеляване на микробния живот в екстремни условия.

Директорът на Археологическия музей на Южен Тирол Елизабет Валаца отбелязва, че състоянието на мумията остава стабилно благодарение на постоянния микробиологичен контрол и строгите условия за съхранение.

Въпреки това специалистите признават, че все още не е напълно изяснено как микроорганизмите взаимодействат помежду си и с тялото на мумията в продължение на толкова дълъг период. Според експерта по консервация Марко Самадели тези процеси остават предмет на бъдещи изследвания.

Ръководителят на Института за изследване на мумиите към Eurac Research Франк Майкснер посочва, че откритите дрожди вероятно са съпътствали Йоци през цялото му „пътешествие“ през хилядолетията. По думите му мумията не трябва да се разглежда като статичен археологически обект, а като динамична биологична система, която продължава да предоставя нови научни данни повече от три десетилетия след откриването си.

Йоци остава една от най-ценните археологически находки на съвременността. Благодарение на изключителното съхранение на тялото му учените продължават да разкриват нови подробности не само за живота на хората от меднокаменната епоха, но и за развитието на микроорганизмите, съпътствали човечеството през вековете.