Чорапите създават перфектната среда за развитие на редица бактерии и микроби

Независимо дали са стари или почти нови, чорапите ви са „живи“. Vice, който се интересува от темата, говори за цялостна микробна екосистема с бактерии, гъбички, спори и остатъци от пот.

Мислите ли, че едно просто пускане в пералнята е достатъчно, за да унищожи напълно живота, който се развива и процъфтява в тях? Пригответе се, защото истината е съвсем различна.

Човешкото стъпало е рай за микробите. Зоната между пръстите на краката има повече потни жлези, отколкото повечето други части на тялото ни: тя е влажна, топла и богата на хранителни вещества, което я прави идеално място за бактерии и гъбички.

Проучвания показват, че краката ни могат да приютят до 10 милиона микроби на квадратен сантиметър, като част от тях в крайна сметка се прехвърлят върху чорапите ни, пише порталът Slate, предава БГНЕС.

Не става дума само за кожни бактерии. Някои микроби метаболизират потта и мъртвите ни клетки, освобождавайки мастни киселини и серни съединения, които придават на краката ни миризмата им, понякога неприятна.

Тя може да се дължи отчасти на микробиома (съвкупността от микроби, бактерии и др.), който живее в чорапите ни.

Трябва да се каже, че чорапите и чорапогащите ни не поглъщат само микробите от краката ни.

Те са истински гъби: абсорбират всичко, което могат да намерят на различните повърхности, по които стъпват.

Гардероб, постелки за гимнастика, плочки в банята, килими в хола: всяко място, където стъпваме, може да ги замърси. Чорапите задържат бактериите, след което ги пренасят в обувките ни... и накрая в леглата ни.

Проучвания са установили, че в болнична среда чорапите, предоставяни на пациентите за хигиенни цели, също пренасят патогени от пода до леглата на пациентите.

Дори радикалното решение да се носят само нови чорапи не би било достатъчно: веднага щом стъпим на пода, замърсяването започва. Да ходим боси ли е решението? Не е сигурно.

Въпреки това можем да се опитаме да сведем до минимум отрицателното въздействие на чорапите върху здравето на краката си, като ги перем по правилния начин.

Циклите на студено пране и обичайните перилни препарати оставят много следи, особено гъбични спори. Дори когато чорапите изглеждат чисти, те все още могат да съдържат микроби.

Затова експертите препоръчват да се перат наопаки, с прах на ензимна основа – известните „гладни ензими“ – при температура 60°C или по-висока.

Сушенето на слънце или гладенето с пара би било значително предимство. | БГНЕС