Принц Хари разказа за паническите атаки и загубата на Даяна

„Не можех да си спомня смеха на майка ми. Не можех да си спомня как изглеждаше.“ Това признава принц Хари в трейлъра на новия онлайн курс на MasterClass, посветен на скръбта, загубата и възстановяването след тежки житейски преживявания. Програмата носи заглавието „Преосмисляне на скръбта: изграждане на устойчивост чрез загубата“.

Хари разказва за смъртта на принцеса Даяна, която загива при автомобилна катастрофа през август 1997 г., когато той е на 12 години. По думите му потискането на болката продължило години и го оставило в период, който описва като „много мрачно място“.

„Умът ми беше изпълнен със страх“

В курса принцът говори и за силната тревожност, която изпитвал преди публични изяви. В мемоарите си „Резервният“, публикувани през 2023 г., той описва епизоди на панически атаки и трудности да се справя с напрежението.

„Часове преди реч или публична изява бях подгизнал от пот. По време на самото събитие не можех да мисля — умът ми беше изпълнен със страх и фантазии за бягство“, разказва Хари.

Според разказа му тогавашната му партньорка Кресида Бонас му е помогнала да се изправи пред потисканата скръб. Той описва и момента, в който за първи път след смъртта на Даяна успява да плаче пред друг човек.

Мемоарите и конфликтите в семейството

В „Резервният“ Хари описва усещането, че от самото си раждане заема второстепенно място в кралското семейство.

„Бях сянката, подкрепата, план Б. Бях доведен на бял свят, в случай че нещо се случи с Уили“, пише той за отношенията си с по-големия си брат, принц Уилям.

Принцът разказва още за самотата и тревожността през ученическите си години, за обучението си в Кралската военна академия „Сандхърст“ и за службата си в Афганистан. По собствените му думи военната служба е била сред положителните периоди в живота му, но психологическите му трудности са започнали много по-рано.

Хари описва сериозни конфликти с Уилям, включително физическа конфронтация, при която брат му според разказа му го е бутнал на пода. Той определя отношенията си с крал Чарлз III като дистанцирани. Уилям и крал Чарлз III не са представили публична версия по всички твърдения, описани в книгата.

Курсът съчетава личен разказ и научен подход

В програмата Хари участва заедно с Мери-Франсис О'Конър, специалист по невронаука на скръбта. Курсът включва 20 урока с обща продължителност около час и 39 минути и разглежда начина, по който загубата влияе на мозъка и тялото.

Хари и Меган Маркъл обявиха оттеглянето си от ролите на висши действащи членове на кралското семейство през 2020 г., а впоследствие се установиха в Калифорния. В интервю с Опра Уинфри през 2021 г. той заяви, че решението е било свързано и с желанието да защити психическото здраве на семейството си.

Новият проект продължава публичния разговор на Хари за загубата, психичното здраве и семейните конфликти. В него личните му преживявания са представени редом с обяснения и подходи за справяне със скръбта.

Източници: marica.bg, abcnews.com