Барбара Палвин дефилира на шоуто на Victoria’s Secret 6 седмици след раждането (ВИДЕО)

Барбара Палвин се завърна на подиума на Victoria’s Secret само 41 дни след раждането на дъщеря си Силви. 33-годишният унгарски модел дефилира на шоуто в Лос Анджелис на 18 октомври, а съпругът ѝ Дилън Спраус я подкрепяше от първия ред.

Палвин участва в шоуто с две различни визии. В първата тя носеше къса розова рокля с дълбоко деколте, съчетана с бельо, големи обеци и обувки с мрежести елементи. Във второто си появяване моделът излезе с украсено бяло бюстие, къси панталони и големи крила, поставени зад гърба ѝ.

Преди дефилето Барбара Палвин коментира краткия период между раждането и завръщането си към професионалните ангажименти. Пред Page Six тя каза, че е „щастлива и развълнувана“, а след това се пошегува: „Надявам се да не падна.“

Моделът добави, че отпускът за майчинство обичайно е шест до осем седмици и че самата тя се е върнала на работа шест седмици след раждането. По думите ѝ тялото ѝ се е възстановило бързо, което тя отдаде на здравословното си състояние, времето за почивка и леките упражнения по време на бременността.

Първото дете на Барбара Палвин и Дилън Спраус

Барбара Палвин и Дилън Спраус станаха родители на 7 септември. Двамата съобщиха за раждането на дъщеря си на 29 септември с обща публикация, придружена от шеговития текст: „Тази година приехме Деня на труда буквално.“ Името на момиченцето им е Силви.

Завръщането на Палвин на подиума беше обявено няколко дни преди шоуто чрез промоционално видео на Victoria’s Secret. В него моделът бута детска количка с надпис „Ангел на борда“, а след това обявява, че се връща. Видеото представи професионалното ѝ завръщане като част от новата ѝ роля на майка.

Шестото ѝ участие в шоуто

Това беше шестата поява на Барбара Палвин в шоуто на Victoria’s Secret. Тя дебютира за марката през 2012 г., а през 2019 г. беше обявена за неин ангел. След прекъсването на традиционното дефиле моделът участва и в изданията през 2024 и 2025 г.

Шоуто през 2026 г. се проведе в студиата Sony Pictures в Кълвър Сити и отбеляза завръщането на събитието в Лос Анджелис след 19 години. На сцената се изявиха Меган Ти Сталиън, Тейт Макрей, KATSEYE и Меган Морони. За Палвин вечерта се превърна в първото ѝ голямо професионално появяване след раждането на Силви.