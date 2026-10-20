Виктор Калев на 57: от телевизионните образи до „Грамофонът“

В един от най-запомнящите се образи на Виктор Калев има и нещо лично: глас, походка, пауза и точният детайл, който превръща позната публична фигура в комедиен персонаж. На 20 октомври актьорът, роден през 1969 г. в Златоград, навършва 57 години. Пътят му минава през НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където завършва актьорско майсторство за драматичен театър през 1994 г. в класа на проф. Здравко Митков.

Широката публика го открива в телевизионната сатира. В „Каналето“ Калев започва да изгражда стила си на актьор, който не разчита само на външна прилика, а на наблюдение и точен ритъм. След това, от 2004 до 2015 г., той е част от „Шоуто на Слави“ – период, в който създава поредица от образи, останали в разговорната памет на зрителите.

Гласове, които публиката разпознава

Сред най-популярните му превъплъщения са Деса Поетеса, Виктор Удобното, Петър Стоянов, Симеон Сакскобургготски и Лили Иванова. Калев играе и Росица Кирилова, Кольо Фичката, Гугутка Заспалова, Кичка Бодурова, Милко Калайджиев, Софи Маринова и други публични личности. Именно това многообразие показва най-силното му качество – да сменя образа, без да губи яснотата на характера зад него.

Калев има участия и в киното, сред които „Разбойници-коледари“ и „Коледата е възможна“. Но голямата му самостоятелна сцена идва с „Грамофонът“ – спектакъл, който не е просто поредица от имитации.

Когато актьорът разказва за себе си

Премиерата на „Грамофонът“ е през 2016 г. Авторският концерт-спектакъл събира лични истории, любими български песни и десетки гласове, но центърът вече не е политикът, певицата или телевизионният персонаж. Центърът е самият Калев – неговото детство, спомените от Златоград и мечтата да разказва пред публика.

„Този грамофон си ме отглеждаше. По цял ден си слушах моите грамофонни плочи“, разказва Виктор Калев пред bTV.

През 2020 г. спектакълът достига до 100-ото си представление в Бургас. Три години по-късно Калев говори за 250-ото представление, а през 2026 г. „Грамофонът“ отбелязва десетилетие на сцена. През този период спектакълът излиза и извън България, а интересът към него не се изчерпва с телевизионната популярност на актьора.

В навечерието на рождения си ден Калев продължава да е на сцена. На 18 октомври 2026 г. „Грамофонът“ гостува в Театър „Българска армия“ в София, а за 1 февруари 2027 г. е обявено представление в Зала 1 на НДК. Така актьорът, който дълго време караше зрителите да разпознават другите, продължава да печели публика най-вече с разказа за себе си.

Източници: btv.bg, nova.bg, 24plovdiv.bg