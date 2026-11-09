Ванката от „Шоуто на Слави“ се пенсионира след 31 години

Иван Атанасов, познат на зрителите като Ванката от „Шоуто на Слави“, се готви да се пенсионира след повече от три десетилетия работа в телевизионните проекти на Слави Трифонов. Промяната идва на фона на прекратяването на работата на телевизия „Седем осми“.

„С нетърпение очаквам да се пенсионирам след два месеца. Разбира се, че ми е тъжно, че телевизията вече няма да я има, но това е положението“, казва Атанасов.

От „Каналето“ до „Шоуто на Слави“

Пътят му в екипа на Трифонов започва през есента на 1995 г., когато постъпва като помощник-реквизитор в „Каналето“. По-късно става неизменна част от „Шоуто на Слави“, където постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите образи около предаването.

Атанасов често участва в скечове, а Краси Радков многократно го имитира. Характерното му произношение, самоиронията и готовността му да влиза в различни роли го правят добре познат на публиката. В предаването той се появява като дърводелец, ковач или готвач.

Животът извън телевизионното студио

Иван Атанасов е завършил заварчик шести разряд. Извън телевизията предпочита блус и класическа музика, обича да готви и да ходи за риба с приятели. Притежава колекция от повече от 40 готварски книги и казва, че може да приготвя почти всякакви ястия.

Най-големият му улов досега е шаран с тегло един килограм, хванат на язовир край Ихтиман. Най-често готви за други хора, но с чувство за хумор признава, че редовни „гости“ на неговите манджи са и двете му кучета.

През 2002 г. Атанасов участва и в надпреварата за генерален директор на Българската национална телевизия, но кандидатурата му не печели. Колегата му Георги Милчев-Годжи го определя като изключително почтен човек.

След 31 години около Слави Трифонов и неговите телевизионни проекти Ванката очаква следващият етап от живота му да започне извън студиото.

Източник: marica.bg