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Ванката от „Шоуто на Слави“ се пенсионира след 31 години
  Тема: Известни личности

Ванката от „Шоуто на Слави“ се пенсионира след 31 години

9 Ноември, 2026 06:37 1 279 1

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Иван Атанасов започва работа при Слави Трифонов през 1995 г. и очаква да се оттегли два месеца след края на телевизия „Седем осми“

Ванката от „Шоуто на Слави“ се пенсионира след 31 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван Атанасов, познат на зрителите като Ванката от „Шоуто на Слави“, се готви да се пенсионира след повече от три десетилетия работа в телевизионните проекти на Слави Трифонов. Промяната идва на фона на прекратяването на работата на телевизия „Седем осми“.

„С нетърпение очаквам да се пенсионирам след два месеца. Разбира се, че ми е тъжно, че телевизията вече няма да я има, но това е положението“, казва Атанасов.

Ванката от „Шоуто на Слави“ се пенсионира след 31 години

От „Каналето“ до „Шоуто на Слави“

Пътят му в екипа на Трифонов започва през есента на 1995 г., когато постъпва като помощник-реквизитор в „Каналето“. По-късно става неизменна част от „Шоуто на Слави“, където постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите образи около предаването.

Атанасов често участва в скечове, а Краси Радков многократно го имитира. Характерното му произношение, самоиронията и готовността му да влиза в различни роли го правят добре познат на публиката. В предаването той се появява като дърводелец, ковач или готвач.

Животът извън телевизионното студио

Иван Атанасов е завършил заварчик шести разряд. Извън телевизията предпочита блус и класическа музика, обича да готви и да ходи за риба с приятели. Притежава колекция от повече от 40 готварски книги и казва, че може да приготвя почти всякакви ястия.

Най-големият му улов досега е шаран с тегло един килограм, хванат на язовир край Ихтиман. Най-често готви за други хора, но с чувство за хумор признава, че редовни „гости“ на неговите манджи са и двете му кучета.

През 2002 г. Атанасов участва и в надпреварата за генерален директор на Българската национална телевизия, но кандидатурата му не печели. Колегата му Георги Милчев-Годжи го определя като изключително почтен човек.

След 31 години около Слави Трифонов и неговите телевизионни проекти Ванката очаква следващият етап от живота му да започне извън студиото.

Източник: marica.bg


България
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