Елена Петрова на 51: Любовта, славата и животът извън сцената

Когато Елена Петрова за първи път застава пред камера, още не е навършила 18 години. В края на осми клас е избрана за филма „Граница“, а само година по-късно получава роля в „Козият рог“. Така започва пътят на актрисата, която на 1 ноември 2026 г. навършва 51 години.

„Това по никакъв начин не ми е дало повод да мисля, че ще се занимавам с театър, ще бъда актриса и ще се влюбя безпаметно в киното“, казва Петрова пред БНР през 2025 г.

От „Козият рог“ до Боряна Касабова

Ролята на Мария в „Козият рог“ я поставя сред младите лица на българското кино. За изпълнението си получава награда за главна женска роля на Московския кинофестивал. Следват участия във филмите „Пътуване към Йерусалим“ и „Вила Роза“, както и в сериалите „Хайка за вълци“ и „Ние, нашите и вашите“.

Най-голямата телевизионна популярност идва с образа на Боряна Касабова в „Стъклен дом“. Сериалът започва през 2010 г., а ролята превръща Елена Петрова в едно от най-разпознаваемите лица на българския телевизионен екран. Самата актриса по-късно описва този период като време, в което почти навсякъде хората я разпознавали.

„Нямаше място, в което да не вляза – улица, заведение, почти навсякъде всички врати се отваряха. И да, много е приятно, но трябва да се внимава, защото носи отговорност“, разказва тя пред БНР.

Любовта и семейството извън прожекторите

Личният живот на Петрова дълго остава далеч от публичността. През 2006 г. тя сключва брак с гръцкия бизнесмен Аристотелис Фотилас. Двамата имат близнаци – Изабела и Александър, а през 2008 г. семейството за първи път се появява заедно в телевизионно предаване.

Години по-късно актрисата говори за майчинството като за най-трудното и най-истинското преживяване в живота си. „Безкрайно обожавам децата си. Всъщност, те знаят, че винаги са на първо място“, казва тя пред Нова телевизия.

Петрова свързва семейството и с обществената си работа. През 2020 г. е представена като посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България. В свои публични изяви тя говори за родителството, детската агресия и необходимостта децата да бъдат чути и подкрепяни.

Животът без постоянен медиен шум

Извън сцената Елена Петрова избира по-сдържан публичен образ. Пред БНР тя казва, че не използва „Фейсбук“ и не чете коментари в социалните мрежи. „Живея много по-добре по този начин. Не смятам, че всеки човек трябва да е медия“, заявява актрисата.

Тя обаче не се отдалечава от професията. През 2024 г. участва във филма „Никога не е просто секс“, а през 2025 г. излиза на сцената в испанската комедия „Адиос, господин министър“ на Жорди Галсеран. Така на 51 Елена Петрова продължава да разделя времето си между театъра, киното, семейството и каузите, които приема лично.

Източници: btv.bg, bnrnews.bg, 24chasa.bg