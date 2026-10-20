Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Защо на кучето "му минава" по пътя към ветеринаря

Защо на кучето "му минава" по пътя към ветеринаря

20 Октомври, 2026 09:11 844 3

  • кучета-
  • ветеринар-
  • стрес-
  • адреналин-
  • здраве на домашните любимци

Стресът и адреналинът могат временно да прикрият болката или накуцването, но това не означава, че причината е изчезнала

Защо на кучето "му минава" по пътя към ветеринаря - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

У дома кучето лежи, накуцва или отказва храна. Няколко минути по-късно, щом усети колата и наближи ветеринарната клиника, то внезапно се изправя, започва да се движи и изглежда почти здраво. Това не е непременно знак, че проблемът е отшумял. Често става дума за краткотрайна реакция на стрес, която променя начина, по който животното усеща и показва дискомфорт.

Пътуването, непознатите миризми, други животни и самият преглед могат да задействат реакцията „бий се или бягай“. Тогава организмът отделя хормони като адреналин и кортизол. Те подготвят тялото за бързо действие, ускоряват пулса и дишането и могат временно да намалят усещането за болка. Уплашеното куче може да започне да крачи, да дърпа повода или да се опитва да избяга. Така накуцването или слабостта се забелязват по-трудно.

Ветеринарният лекар и специалист по поведението Мелиса Бейн обяснява пред Vetstreet, че приливът на кортизол и адреналин понякога прикрива здравословни проблеми. Това е една от причините стопаните да казват, че кучето е било видимо болно у дома, но в кабинета „всичко му е минало“. В други случаи симптомът просто е периодичен и не се проявява във всеки момент.

Клиниката не показва непременно обичайното поведение

Американската асоциация на болниците за животни посочва, че домашната среда често дава по-естествена картина за поведението на животното. В кабинета кучето може да е напрегнато, превъзбудено или прекалено съсредоточено върху излизането. Това влияе не само на походката, но и на реакциите при допир, апетита и начина, по който показва болка.

Стресът може и да промени част от измерваните показатели. Високият пулс или учестеното дишане например може да са свързани с тревогата от посещението, а не само с първоначалното оплакване. Затова ветеринарят съпоставя прегледа с разказа на стопанина, продължителността на симптомите и поведението у дома.

„Има взаимна връзка: стопанинът е нервен, кучето също се изнервя“, казва пред Асошиейтед прес Франки Джаксън, ветеринарен медицински специалист и консултант по поведение на животните.

Видеото от дома може да е решаващо

Когато симптомът се появява само у дома, кратък видеозапис може да помогне повече от общото описание. Полезни са кадри на накуцване, кашлица, странно дишане, повръщане, промяна в походката или необичайно поведение. Стопанинът може да запише и кога се проявява проблемът, колко продължава, какво е яло и пило кучето и дали има промени в уринирането или изхождането.

Записът не заменя прегледа. При затруднено дишане, колапс, гърчове, силна слабост, тежка диария, многократно повръщане, травма или бледи, сини или лилави венци не бива да се чака симптомът да се появи отново у дома. Тези признаци могат да показват спешно състояние, дори ако животното временно изглежда по-добре по пътя към ветеринаря.

„Минаването“ обикновено е кратко прикриване на симптома, а не доказателство, че причината е изчезнала. Най-точната картина се получава, когато прегледът и наблюденията у дома се разглеждат заедно.

Източници: apnews.com, vetstreet.com


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Маани бегай, бегай маани!!!
    Европа гори, ние с кучища и мачки се занимаваме!!!???

    09:18 20.10.2026

  • 2 Виетконг

    3 2 Отговор
    Защото кучето е хипохондрик и манипулатор.

    09:19 20.10.2026

  • 3 Чика

    3 1 Отговор
    Защото човешкият индивид е садо-мазо, който не желае просто приятел, а всичко трябва да подчини и опитоми за да го командори и контролира според своите собствени виждания и желания най-вече. Ето, затова.

    10:02 20.10.2026