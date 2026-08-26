Сидни Суини се качи на крилото на самолет и се закани на Том Круз (ВИДЕО)

Сидни Суини привлече вниманието с дръзка въздушна каскада, напомняща една от емблематичните сцени на Том Круз от „Мисията невъзможна: Възмездие“. 28-годишната актриса публикува видео в Instagram, на което е прикрепена върху крилото на летящ биплан, докато машината изпълнява завои и я обръща с главата надолу.
„Внимавай, Том Круз“, написа звездата от „Еуфория“ към клипа, който бързо предизвика реакции сред феновете. По време на изпълнението Сидни Суини е със защитна екипировка, предпазни очила и обезопасителни колани, а каскадата е организирана от британска компания, специализирана в т.нар. wing walking, при който участникът стои върху крилото на самолет по време на полет.
Сравненията с Том Круз не са случайни. 64-годишният актьор и продуцент изпълнява сходна, но значително по-сложна каскада за „Мисията невъзможна: Възмездие“ от 2025 г. Тогава Круз се качва върху крилото на стар биплан Stearman и снима сцени при висока скорост и на значителна височина. Филмът впоследствие реализира близо 599 млн. долара приходи в световния боксофис.
Сидни Суини отдавна не крие интереса си към физически натоварващи роли и екстремни преживявания. За биографичния филм „Christy“, посветен на боксьорката Кристи Мартин, актрисата преминава сериозна подготовка и участва в реалистично заснети бойни сцени. Тя е позната и с ролите си в сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“, за които получава номинации за награда „Еми“.
Само дни преди въздушната каскада Суини привлече внимание и с друга по-лека препратка към супергеройското кино. По време на лятно парти с близки тя се появи като Жената чудо, докато партньорът ѝ, музикалният предприемач Скутър Браун, беше облечен като Супермен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
17:03 26.08.2026
2 Ааа...
Коментиран от #3
17:05 26.08.2026
3 Асен
До коментар #2 от "Ааа...":И как....имаше ли?😋
Коментиран от #5, #6
17:11 26.08.2026
4 Сиднито
Жена е, все пак, търси си го.
17:11 26.08.2026
5 Курдо Коленков
До коментар #3 от "Асен":Е като гледаш, че виси по цял ден тук - дали има? 😋
Коментиран от #7
17:16 26.08.2026
6 Имаше
До коментар #3 от "Асен":Ама секс повече нема, защото имаше и много трънаци за ведене от дирниците.
17:18 26.08.2026
7 Катя Шлякарова
До коментар #5 от "Курдо Коленков":То и ти висиш, пък те кормят цялата нощ!
17:21 26.08.2026
8 Да бе
17:27 26.08.2026
9 Айляк
Иначе другото се търпи.
Коментиран от #10
17:33 26.08.2026
10 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #9 от "Айляк":тситси. В сериала Еуфория в последния сезон, стана онлифенсърка и проститутка. Беше много горда от себе си.
18:23 26.08.2026
11 Ироничен
19:05 26.08.2026