Сидни Суини се качи на крилото на самолет и се закани на Том Круз (ВИДЕО)

Сидни Суини привлече вниманието с дръзка въздушна каскада, напомняща една от емблематичните сцени на Том Круз от „Мисията невъзможна: Възмездие“. 28-годишната актриса публикува видео в Instagram, на което е прикрепена върху крилото на летящ биплан, докато машината изпълнява завои и я обръща с главата надолу.

„Внимавай, Том Круз“, написа звездата от „Еуфория“ към клипа, който бързо предизвика реакции сред феновете. По време на изпълнението Сидни Суини е със защитна екипировка, предпазни очила и обезопасителни колани, а каскадата е организирана от британска компания, специализирана в т.нар. wing walking, при който участникът стои върху крилото на самолет по време на полет.

Сравненията с Том Круз не са случайни. 64-годишният актьор и продуцент изпълнява сходна, но значително по-сложна каскада за „Мисията невъзможна: Възмездие“ от 2025 г. Тогава Круз се качва върху крилото на стар биплан Stearman и снима сцени при висока скорост и на значителна височина. Филмът впоследствие реализира близо 599 млн. долара приходи в световния боксофис.

Сидни Суини отдавна не крие интереса си към физически натоварващи роли и екстремни преживявания. За биографичния филм „Christy“, посветен на боксьорката Кристи Мартин, актрисата преминава сериозна подготовка и участва в реалистично заснети бойни сцени. Тя е позната и с ролите си в сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“, за които получава номинации за награда „Еми“.

Само дни преди въздушната каскада Суини привлече внимание и с друга по-лека препратка към супергеройското кино. По време на лятно парти с близки тя се появи като Жената чудо, докато партньорът ѝ, музикалният предприемач Скутър Браун, беше облечен като Супермен.