Новини
Любопитно »
Сидни Суини се качи на крилото на самолет и се закани на Том Круз (ВИДЕО)

Сидни Суини се качи на крилото на самолет и се закани на Том Круз (ВИДЕО)

26 Август, 2026 16:58 1 194 11

  • сидни суини-
  • том круз-
  • адреналин-
  • каскада-
  • актриса

Русата изкусителка показа, че и тя е почитателка на адреналина

Сидни Суини се качи на крилото на самолет и се закани на Том Круз (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сидни Суини привлече вниманието с дръзка въздушна каскада, напомняща една от емблематичните сцени на Том Круз от „Мисията невъзможна: Възмездие“. 28-годишната актриса публикува видео в Instagram, на което е прикрепена върху крилото на летящ биплан, докато машината изпълнява завои и я обръща с главата надолу.

„Внимавай, Том Круз“, написа звездата от „Еуфория“ към клипа, който бързо предизвика реакции сред феновете. По време на изпълнението Сидни Суини е със защитна екипировка, предпазни очила и обезопасителни колани, а каскадата е организирана от британска компания, специализирана в т.нар. wing walking, при който участникът стои върху крилото на самолет по време на полет.

Сравненията с Том Круз не са случайни. 64-годишният актьор и продуцент изпълнява сходна, но значително по-сложна каскада за „Мисията невъзможна: Възмездие“ от 2025 г. Тогава Круз се качва върху крилото на стар биплан Stearman и снима сцени при висока скорост и на значителна височина. Филмът впоследствие реализира близо 599 млн. долара приходи в световния боксофис.

Сидни Суини отдавна не крие интереса си към физически натоварващи роли и екстремни преживявания. За биографичния филм „Christy“, посветен на боксьорката Кристи Мартин, актрисата преминава сериозна подготовка и участва в реалистично заснети бойни сцени. Тя е позната и с ролите си в сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“, за които получава номинации за награда „Еми“.

Само дни преди въздушната каскада Суини привлече внимание и с друга по-лека препратка към супергеройското кино. По време на лятно парти с близки тя се появи като Жената чудо, докато партньорът ѝ, музикалният предприемач Скутър Браун, беше облечен като Супермен.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    7 3 Отговор
    Огън жена 🔥

    17:03 26.08.2026

  • 2 Ааа...

    2 6 Отговор
    То веднъж в една планина и аз храбро се бях качил на една жена, а тя се беше подпряла и прегърнала едно сухо дърво, ама като забих по силно та се строши дървото, така се сурнахме по нанадолнището, че като се спряхме първото което проверих беше, дали още имам шашаци.

    Коментиран от #3

    17:05 26.08.2026

  • 3 Асен

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ааа...":

    И как....имаше ли?😋

    Коментиран от #5, #6

    17:11 26.08.2026

  • 4 Сиднито

    8 0 Отговор
    пак ги разклати без сутиен.
    Жена е, все пак, търси си го.

    17:11 26.08.2026

  • 5 Курдо Коленков

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Е като гледаш, че виси по цял ден тук - дали има? 😋

    Коментиран от #7

    17:16 26.08.2026

  • 6 Имаше

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Ама секс повече нема, защото имаше и много трънаци за ведене от дирниците.

    17:18 26.08.2026

  • 7 Катя Шлякарова

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Курдо Коленков":

    То и ти висиш, пък те кормят цялата нощ!

    17:21 26.08.2026

  • 8 Да бе

    4 2 Отговор
    А Вован се заключи у бункера и се закани на Зеленски ...😁

    17:27 26.08.2026

  • 9 Айляк

    3 1 Отговор
    Сиднито големи такива има.
    Иначе другото се търпи.

    Коментиран от #10

    17:33 26.08.2026

  • 10 Даниел ЛяРусо 🥋

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айляк":

    тситси. В сериала Еуфория в последния сезон, стана онлифенсърка и проститутка. Беше много горда от себе си.

    18:23 26.08.2026

  • 11 Ироничен

    1 0 Отговор
    Сега Том Круз да си оскубе космите на краката и да ѝ го върне.

    19:05 26.08.2026