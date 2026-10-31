Еволюция в действие: Кучетата край Чернобил показват следи от естествен отбор

Кучетата, които живеят в района на Чернобилската атомна електроцентрала, показват генетични сигнали, съвместими с насочен естествен отбор. Това не означава, че животните са станали имунизирани срещу радиация или рак. Новото изследване открива различия в участъци от генома, свързани с възстановяването на ДНК, клетъчния цикъл, имунната система и развитието на рак.

Проучването е публикувано на 27 септември 2026 г. в списание Genes. Екипът е анализирал данни от 106 свободно размножаващи се кучета, от които са взети проби през 2018 и 2019 г. Едната популация обитава района на самата атомна електроцентрала, а другата е в град Чернобил, на около 16 километра.

Различията не са обяснени с повече мутации

Генетичната дистанция между двете групи е значителна, въпреки че те живеят сравнително близо една до друга. По-ранно изследване от 2023 г. установи 391 геномни участъка, свързани с вероятен насочен отбор, и посочи 52 кандидат-гена.

Последвал анализ, публикуван през 2024 г., не откри доказателства, че по-висока честота на мутациите е причината за различията. Това насочи изследователите към два други възможни фактора: естествен отбор или генетичен дрейф, при който случайни промени се натрупват в малка и изолирана популация.

Новото изследване сравнява кучетата край електроцентралата с животни от град Чернобил, други свободно размножаващи се кучета в Източна Европа и изолирана популация от Галапагоските острови. При кучетата от района на централата са открити сигнали за селекция на повече от 100 места в генома.

Радиацията не е единственото възможно обяснение

Гените около тези участъци участват в процеси, свързани с репликацията и възстановяването на ДНК, клетъчната смърт и оцеляването, имунния отговор и заболяванията от рак. Според водещия автор Меган Дилън резултатите са „подсказващи за селекция“, но не позволяват окончателно потвърждение.

„Когато разгледаме по-задълбочено тези геномни участъци, виждаме гени, включени в биологично значими процеси, които биха могли да помогнат на животните да преодоляват въздействието на токсични вещества в тази среда“, казва Дилън.

Около Чернобил има не само остатъчно радиоактивно замърсяване, но и тежки метали, органични съединения и други промишлени замърсители. Затова учените не могат да посочат радиацията като единствената причина за наблюдаваните генетични особености.

Матю Брийн от Държавния университет на Северна Каролина допуска и друга възможност. Част от кучетата, оцелели след първоначалното излагане на замърсителите, може да са носели генетични варианти, които вече са им давали предимство. Тези варианти постепенно са се предавали на следващите поколения.

Кучетата в зоната са повече от 30 поколения след аварията през 1986 г. Предстои да се установи дали откритите генетични сигнали са пряк резултат от радиацията, от комбинацията на замърсители или от други особености на средата. Засега данните показват вероятен естествен отбор, но не доказват, че животните са придобили противоракова или радиационна устойчивост.

Източници: sciencealert.com, iflscience.com