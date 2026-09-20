Флиртът намалява стреса, но може да е червен флаг за връзката

Флиртът не е само начин да привлечем романтичен интерес. Според специалисти закачливото поведение може да има положителен ефект върху емоционалното ни състояние, да намалява стреса и да повишава самочувствието – стига да остава в подходящи граници, пише Vesti.bg.

Клиничният сексолог и терапевт от Маями д-р Минди Десета определя флирта като взаимодействие лице в лице, чрез което ясно показваме интерес към друг човек. По думите ѝ това поведение предизвиква моментални биохимични реакции и активира вещества в мозъка, свързани с удоволствието, възнаграждението и социалното сближаване, като едновременно с това понижава нивата на кортизол – хормона на стреса.

„Флиртът изгражда увереност. Това е позитивна социална интеракция, която подобрява самочувствието ни. Хората искат да флиртуват, защото това ги кара да се чувстват привлекателни и желани – абсолютно нормално човешко желание“, обяснява д-р Десета.

Специалистът обаче предупреждава, че когато човек е във връзка, постоянната нужда да флиртува с други хора може да е сигнал за проблем. Когато отношенията станат празни и изчерпани, някои хора започват да търсят потвърждение отвън, тъй като вниманието от непознати е лесен начин отново да се почувстват желани.

„В рамките на един брак преминавате през много „различни“ бракове. Напълно нормално е понякога връзката да има нужда от рестарт. Когато отношенията станат кухи и изчерпани, хората започват да търсят потвърждение отвън“, казва сексологът.

В подобна ситуация експертите препоръчват енергията да бъде насочена обратно към партньора. Вместо да се търси внимание от други хора, е по-добре открито да се говори за липсите и нуждите във връзката.

С времето ежедневните ангажименти, финансовите проблеми, грижите за децата и домакинските задължения често изместват ласките, физическия контакт и закачките. Така между партньорите могат да се натрупат стрес, конфликти и обида.

Семейният терапевт д-р Ана Елтън съветва двойките да изградят „нов език на флирта“. Сред простите начини за възстановяване на близостта тя посочва прегръдка от 20 секунди или целувка с продължителност поне 6 секунди, както и малки ритуали за грижа към себе си, които повишават увереността в собственото тяло.

Важно е и да се избира подходящият момент. Флиртът няма да има същия ефект, ако партньорът е под стрес, върши домакинска работа или е съсредоточен върху важна задача. Усмивката, директният очен контакт и накланянето на тялото към партньора могат да бъдат знаци, че моментът за близост е подходящ.