Флиртът намалява стреса, но може да е червен флаг за връзката

Флиртът не е само начин да привлечем романтичен интерес. Според специалисти закачливото поведение може да има положителен ефект върху емоционалното ни състояние, да намалява стреса и да повишава самочувствието – стига да остава в подходящи граници, пише Vesti.bg.
Клиничният сексолог и терапевт от Маями д-р Минди Десета определя флирта като взаимодействие лице в лице, чрез което ясно показваме интерес към друг човек. По думите ѝ това поведение предизвиква моментални биохимични реакции и активира вещества в мозъка, свързани с удоволствието, възнаграждението и социалното сближаване, като едновременно с това понижава нивата на кортизол – хормона на стреса.
„Флиртът изгражда увереност. Това е позитивна социална интеракция, която подобрява самочувствието ни. Хората искат да флиртуват, защото това ги кара да се чувстват привлекателни и желани – абсолютно нормално човешко желание“, обяснява д-р Десета.
Специалистът обаче предупреждава, че когато човек е във връзка, постоянната нужда да флиртува с други хора може да е сигнал за проблем. Когато отношенията станат празни и изчерпани, някои хора започват да търсят потвърждение отвън, тъй като вниманието от непознати е лесен начин отново да се почувстват желани.
„В рамките на един брак преминавате през много „различни“ бракове. Напълно нормално е понякога връзката да има нужда от рестарт. Когато отношенията станат кухи и изчерпани, хората започват да търсят потвърждение отвън“, казва сексологът.
В подобна ситуация експертите препоръчват енергията да бъде насочена обратно към партньора. Вместо да се търси внимание от други хора, е по-добре открито да се говори за липсите и нуждите във връзката.
С времето ежедневните ангажименти, финансовите проблеми, грижите за децата и домакинските задължения често изместват ласките, физическия контакт и закачките. Така между партньорите могат да се натрупат стрес, конфликти и обида.
Семейният терапевт д-р Ана Елтън съветва двойките да изградят „нов език на флирта“. Сред простите начини за възстановяване на близостта тя посочва прегръдка от 20 секунди или целувка с продължителност поне 6 секунди, както и малки ритуали за грижа към себе си, които повишават увереността в собственото тяло.
Важно е и да се избира подходящият момент. Флиртът няма да има същия ефект, ако партньорът е под стрес, върши домакинска работа или е съсредоточен върху важна задача. Усмивката, директният очен контакт и накланянето на тялото към партньора могат да бъдат знаци, че моментът за близост е подходящ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
18:38 20.09.2026
2 пожелание, дано скоро се сбъдне с елка
18:46 20.09.2026
3 редник
И, авторката, що за странен избор е тази тъмна снимка - в Европа все още сме светли?!
18:55 20.09.2026
4 Флирт между маймуни
-Не, искам да се катерим по паламата.
Коментиран от #7
19:09 20.09.2026
5 ......-
19:23 20.09.2026
6 Фют
19:36 20.09.2026
7 ...Понеже
До коментар #4 от "Флирт между маймуни":Ако дадеш пример с хора, ще става въпрос за пари.
19:37 20.09.2026