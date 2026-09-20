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Флиртът намалява стреса, но може да е червен флаг за връзката

Флиртът намалява стреса, но може да е червен флаг за връзката

20 Септември, 2026 18:33 477 7

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  • закачки-
  • двойка

Закачките повишават самочувствието и създават усещане за привлекателност, но постоянната нужда от внимание извън връзката може да подсказва проблеми между партньорите

Флиртът намалява стреса, но може да е червен флаг за връзката - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Флиртът не е само начин да привлечем романтичен интерес. Според специалисти закачливото поведение може да има положителен ефект върху емоционалното ни състояние, да намалява стреса и да повишава самочувствието – стига да остава в подходящи граници, пише Vesti.bg.

Клиничният сексолог и терапевт от Маями д-р Минди Десета определя флирта като взаимодействие лице в лице, чрез което ясно показваме интерес към друг човек. По думите ѝ това поведение предизвиква моментални биохимични реакции и активира вещества в мозъка, свързани с удоволствието, възнаграждението и социалното сближаване, като едновременно с това понижава нивата на кортизол – хормона на стреса.

„Флиртът изгражда увереност. Това е позитивна социална интеракция, която подобрява самочувствието ни. Хората искат да флиртуват, защото това ги кара да се чувстват привлекателни и желани – абсолютно нормално човешко желание“, обяснява д-р Десета.

Специалистът обаче предупреждава, че когато човек е във връзка, постоянната нужда да флиртува с други хора може да е сигнал за проблем. Когато отношенията станат празни и изчерпани, някои хора започват да търсят потвърждение отвън, тъй като вниманието от непознати е лесен начин отново да се почувстват желани.

„В рамките на един брак преминавате през много „различни“ бракове. Напълно нормално е понякога връзката да има нужда от рестарт. Когато отношенията станат кухи и изчерпани, хората започват да търсят потвърждение отвън“, казва сексологът.

В подобна ситуация експертите препоръчват енергията да бъде насочена обратно към партньора. Вместо да се търси внимание от други хора, е по-добре открито да се говори за липсите и нуждите във връзката.

С времето ежедневните ангажименти, финансовите проблеми, грижите за децата и домакинските задължения често изместват ласките, физическия контакт и закачките. Така между партньорите могат да се натрупат стрес, конфликти и обида.

Семейният терапевт д-р Ана Елтън съветва двойките да изградят „нов език на флирта“. Сред простите начини за възстановяване на близостта тя посочва прегръдка от 20 секунди или целувка с продължителност поне 6 секунди, както и малки ритуали за грижа към себе си, които повишават увереността в собственото тяло.

Важно е и да се избира подходящият момент. Флиртът няма да има същия ефект, ако партньорът е под стрес, върши домакинска работа или е съсредоточен върху важна задача. Усмивката, директният очен контакт и накланянето на тялото към партньора могат да бъдат знаци, че моментът за близост е подходящ.


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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    4 0 Отговор
    Флиртът е начин да бучнеш нещо чуждо без ангажименти...

    18:38 20.09.2026

  • 2 пожелание, дано скоро се сбъдне с елка

    1 2 Отговор
    елка пожелавам ти такъв черен да теМАНДРЪСАанално ДА ПОМНИШ ЦЯЛ ЖИВОТ КАК Е

    18:46 20.09.2026

  • 3 редник

    0 0 Отговор
    Аман от съветите на трансатлатически психолози, експерти,терапевти - ние сме европейци!

    И, авторката, що за странен избор е тази тъмна снимка - в Европа все още сме светли?!

    18:55 20.09.2026

  • 4 Флирт между маймуни

    0 1 Отговор
    - Искаш ли банан ?
    -Не, искам да се катерим по паламата.

    Коментиран от #7

    19:09 20.09.2026

  • 5 ......-

    0 0 Отговор
    Политкоректна снимка в унисон с желанията на печатарите !

    19:23 20.09.2026

  • 6 Фют

    0 0 Отговор
    Блажени сме свободните дами.

    19:36 20.09.2026

  • 7 ...Понеже

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Флирт между маймуни":

    Ако дадеш пример с хора, ще става въпрос за пари.

    19:37 20.09.2026