Марая Кери спечели съдебната битка с брат си за $20 млн.

Мария Кери спечели дългогодишното дело, заведено от брат ѝ Морган Кери заради твърдения в мемоарите „The Meaning of Mariah Carey“. Съдия Лесли Строт от Върховния съд на щата Ню Йорк отхвърли останалите му искове, след като прие, че той не е доказал певицата да е действала с действителна злонамереност. Решението е от 19 октомври.

Морган Кери твърди, че книгата е навредила на репутацията му, като го представя като насилствен човек, свързва го с продажба на кокаин и описва поведенчески проблеми от детството му. Според него Мария Кери е разчитала на разкази на покойната им майка и е поставила търговския успех на мемоарите над проверката на фактите. Той оценява претендираните вреди на над 20 милиона долара.

„Ищецът не е изложил достатъчно твърдения за действителна злонамереност от страна на Мария“, се посочва в решението, цитирано от Ройтерс и други медии. Според съда Морган Кери не е представил доказателства, че сестра му е знаела за невярност на твърденията или е пренебрегнала безразсъдно истината.

Как се стигна до решението

Мемоарите на Мария Кери бяха публикувани през 2020 г. Делото на Морган Кери е започнало през 2021 г., като в съдебните книжа началото е посочено на 3 март, а Rolling Stone датира подаването на иска на 28 май. Освен срещу певицата той е предявил претенции и срещу издателя, редактора Михаела Анджела Дейвис и издателския отпечатък Andy Cohen Books.

През февруари 2022 г. съдът отхвърля иска срещу издателските страни и голяма част от претенциите срещу Мария Кери. Апелативният съд потвърждава решението през октомври 2023 г. През април 2024 г. е отхвърлено и искането на Морган Кери за решение по подразбиране или съкратено съдебно решение.

Според американското законодателство за искове, свързани със свободата на словото, ищецът трябва да покаже, че спорното твърдение е било направено със знание за неговата неистинност или с безразсъдно пренебрегване на истината. Именно този елемент съдът приема за недоказан.

И двете страни обявиха следващи стъпки

Адвокатът на Мария Кери Джон Розенбърг заяви пред Rolling Stone, че певицата е „удовлетворена, че съдът призна, че мемоарите ѝ засягат важни въпроси от обществен интерес и отхвърли изцяло исковете на брат ѝ за клевета“.

Защитникът на Морган Кери Ричард Алтман заяви, че не е съгласен с решението. „С уважение не сме съгласни с днешното решение, тъй като то напълно противоречи на предишни решения по делото. Възнамеряваме много скоро да го обжалваме“, посочи той.

Така спорът не е приключил окончателно, ако бъде подадена жалба. Към момента обаче Морган Кери не получава обезщетението, което е претендирал, а останалите му искове срещу сестра му са отхвърлени.

Източник: rollingstone.com