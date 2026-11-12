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Животът на Лайза Минели ще бъде пресъздаден в телевизионен сериал
  Тема: Известни личности

Животът на Лайза Минели ще бъде пресъздаден в телевизионен сериал

12 Ноември, 2026 09:12 571 1

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Мемоарите на актрисата и певица ще бъдат адаптирани от номинирания за „Оскар“ сценарист Ричард Лагравенезе

Животът на Лайза Минели ще бъде пресъздаден в телевизионен сериал - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историята на Лайза Минели ще бъде пренесена на екран. Номинираният за „Оскар“ сценарист Ричард Лагравенезе разработва адаптация на мемоарите ѝ „Kids, Wait Till You Hear This!“, като проектът е замислен като лимитиран телевизионен сериал, но все още не е изключена и филмова версия.

„Животът ми получава нов акт“, написа Минели при обявяването на проекта. По думите ѝ сценарият е поверен на Лагравенезе, който ще бъде и изпълнителен продуцент. Той е познат с работата си по „Кралят на рибарите“ и „Зад свещника“.

От детството в Холивуд до „Кабаре“

Продукцията ще разгледа кариерата на Минели, семейната ѝ история, браковете и личните изпитания. В центъра ще бъде и детството ѝ като дъщеря на актрисата Джуди Гарланд и режисьора Винсенте Минели – наследство, което поставя Лайза в светлината на прожекторите още преди началото на собствената ѝ кариера.

Минели се превръща в международна звезда с роли на сцената и в киното. Тя печели „Оскар“ за изпълнението си във филма „Кабаре“, а по-късно допълва колекцията си от отличия с награди „Еми“, „Грами“ и „Тони“. Така става част от малката група артисти, носители на т.нар. EGOT.

Мемоарите поставят личния разказ в центъра

Книгата излезе на 10 март 2026 г. от Grand Central Publishing. Минели я създава с дългогодишния си приятел и музикален партньор Майкъл Файнстайн, а в работата участват и журналистите Джош Гетлин и Хайди Евънс.

Освен професионалните успехи, мемоарите засягат зависимостта, възстановяването и цената на живота под постоянно обществено внимание. Минели заяви, че иска да говори открито за тези преживявания и да допринесе за намаляването на срама и стигмата около проблемите със зависимостите.

Правата за телевизионна адаптация бяха придобити през декември 2024 г. от Warner Bros. Television и Magnolia Hill Productions. В по-късния етап към разработката се включват Skydance и Berlanti Productions, сред чиито представители са Грег Берланти, Сара Шехтър и Лий Лондон Редман. Сам Хаскел, бивш агент и дългогодишен приятел на Минели, също е сред продуцентите.

Засега няма обявени актьори, телевизионен канал или стрийминг платформа, график за снимки и премиерна дата. Не е потвърдено и дали окончателният формат ще бъде лимитиран сериал или филмова продукция.

Източници: broadwayworld.com, au.variety.com, justjared.com


САЩ
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