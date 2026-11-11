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Моника Люински пише първите си мемоари с известно издателство
  Тема: Известни личности

Моника Люински пише първите си мемоари с известно издателство

11 Ноември, 2026 17:01 512 5

  • моника люински-
  • рейгън артър-
  • джо байдън-
  • бил клинтън-
  • мемоари

Книгата е придобита от редакторката Рейгън Артър, работила по предстоящите мемоари на Джо Байдън

Моника Люински пише първите си мемоари с известно издателство - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моника Люински е продала книга с лични откровения на Cardinal – новото издателско подразделение на Hachette, съобщава Page Six. Проектът е придобит от Рейгън Артър, старши вицепрезидент и издател на Cardinal, която е работила и по предстоящите мемоари на Джо Байдън „Обещай ми, Америка“.

Сделката е посредничена от агентите на WME Сюзан Глък и Алиса Рюбен. Представители на Люински и агентите ѝ не са коментирали публикацията на Page Six. Засега не е обявено какво ще съдържа книгата, нито кога ще излезе.

Основният въпрос около проекта е дали Моника Люински ще разкаже подробно за връзката си с тогавашния президент Бил Клинтън и последвалия политически скандал от 90-те години. Page Six посочва, че тя никога досега не е издавала автобиография.

Люински обаче вече е описвала публичното унижение и последиците от скандала. В есето си „Срам и оцеляване“ за Vanity Fair от 2014 г. тя отхвърля твърденията, че е получила 12 милиона долара за скандален мемоар. „Не ми бяха предложени 12 милиона долара за скандална книга с лични откровения“, пише тя.

Рейгън Артър е редактор на „Обещай ми, Америка“ – мемоарите на Джо Байдън, които Little, Brown трябва да издаде на 17 ноември 2026 г. Книгата ще бъде личният разказ на бившия президент за четирите години в Белия дом, включително решението му да се оттегли от надпреварата за втори мандат.

Cardinal беше създадено през 2025 г. под ръководството на Артър и издава художествена литература, разказвателна нехудожествена литература и мемоари. Сред авторите, с които редакторката е работила, са Тина Фей, Боно, Джеймс Патерсън и Рейчъл Къск.

Моника Люински, която днес е водеща на подкаст и активистка срещу тормоза, се върна към публичния разговор за преживяното след дълъг период на оттегляне. Новата книга може да предложи най-пълния ѝ разказ досега, но засега това остава непотвърдено.


САЩ
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  • 3 саксофон

    5 1 Отговор
    Каквото и да пише, тя ще си остане известна с онова нещо...

    17:24 11.11.2026

  • 4 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Светът знае че Линдзи е взела устният изпит с отличен но. КОГА успя да вземе и писменния

    17:31 11.11.2026

  • 5 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор
    тази киф лЪ €в р€й $ка Н€ МОЖ€ ДА $€ М€РИ $ М€Н,ЗАЩОТО А$ $ЪМ ТУРБО И
    КАТО КАМИОНЪТ -Б€З $ПИРАЧКИ ,НО $МЪКВАМ ПАЧКИ!

    17:35 11.11.2026