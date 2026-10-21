Трафалгар: победата, която утвърждава британското морско превъзходство

Малко преди оръдията да проговорят край нос Трафалгар, от палубата на „Виктори“ се издигат флагове с посланието: „Англия очаква всеки човек да изпълни дълга си“. На 21 октомври 1805 г. британският флот под командването на вицеадмирал Хорацио Нелсън се изправя срещу обединените френски и испански ескадри в едно от най-значимите морски сражения на Наполеоновите войни.

Битката се води в Атлантическия океан, край югозападното крайбрежие на Испания. Британците разполагат с 27 линейни кораба, а френско-испанската коалиция – с 33. Нейният командващ е френският вицеадмирал Пиер-Шарл дьо Вилньов, който извежда корабите от Кадис и поема курс към Средиземно море.

Две колони срещу дългата линия

Вместо да подреди корабите си в паралелна линия, Нелсън избира рискована маневра. Британският флот се насочва към противника в две колони, за да пресече френско-испанската формация на няколко места и да я раздели. Така отделни кораби от коалицията са принудени да се сражават едновременно с повече британски противници.

Решението създава хаотичен и изключително близък бой. След продължилото часове сражение британците пленяват 18 вражески кораба, макар част от тях по-късно да са загубени при бурята, разразила се след битката. Френско-испанският флот е тежко разбит и вече не може да осигури на Наполеон контрол над морето.

Нелсън печели битката, но губи живота си

Победата е платена с живота на самия командващ. Нелсън е прострелян от френски стрелец, докато се намира на палубата на „Виктори“. Куршумът го ранява смъртоносно, а адмиралът е отнесен под палубата. Той умира няколко часа по-късно, след като научава, че британският флот е победил.

Точните данни за жертвите се различават според източника. History.com посочва 449 убити и 1217 ранени британски моряци. „Гардиън“ цитира оценки за около 450 загинали британци, 3300 французи и 1020 испанци. Разликите са свързани с начина, по който са преброени загиналите, ранените и пленените след сражението.

Началото на вековно британско превъзходство

Трафалгар не слага край на Наполеоновите войни, но променя стратегическата им рамка. След поражението Наполеон окончателно се отказва от непосредствения план за нахлуване във Великобритания и насочва силите си към войните на континента.

Британската победа утвърждава Кралския флот като водеща морска сила за повече от век. Тя осигурява на Великобритания свободата да поддържа търговските и военните си комуникации по море, докато Франция остава без възможност да оспори британското превъзходство в океаните.

Затова името на Трафалгар остава свързано едновременно с военния талант на Нелсън, с цената на победата и с началото на период, в който британският флот доминира по световните морски пътища.

Източници: history.com, theguardian.com