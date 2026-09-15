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Преди 214 г. армията на Наполеон влиза в Кремъл

Преди 214 г. армията на Наполеон влиза в Кремъл

15 Септември, 2026 07:30, обновена 15 Септември, 2026 07:40 1 426 36

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  • кремъл-
  • капан-
  • война

На 15 септември 1812 г. французите нахлуват в пустата Москва, без да подозират за предстоящата катастрофа

Преди 214 г. армията на Наполеон влиза в Кремъл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една от най-великите и съдбоносни военни кампании в световната история днес отбелязва своята повратна точка. На 15 септември 2026 г. се навършват точно 214 години от деня, в който Великата армия на френския император Наполеон Бонапарт достига сърцето на Руската империя и влиза в московския Кремъл. Събитието, което изглежда като върховна точка на френския триумф, всъщност се превръща в началото на края за епохата на Наполеоновите войни.

Влизането в пустата Москва

След кървавата и изтощителна Битка при Бородино, руският главнокомандващ Михаил Кутузов взема стратегическото и тежко решение да изостави Москва без бой, за да съхрани боеспособността на армията си. Когато на 14 септември Наполеон достига хълма Поклонна край града, той напразно очаква делегация от руски благородници, която да му връчи ключовете на града.

На сутринта на 15 септември 1812 г. Наполеон официално влиза в Кремъл. Императорът заварва град-призрак. Над 90% от населението на Москва (около 250 000 души) е евакуирано, а магазините, складовете и административните сгради са напълно опразнени.

Огненият капан на граф Ростопчин

Радостта на френското командване е мимолетна. Още в нощта на неговото пристигане в града избухват първите пожари, които бързо се разрастват в мащабно огнено бедствие. По заповед на московския генерал-губернатор граф Фьодор Ростопчин, в града са оставени стотици диверсанти, които умишлено подпалват ключови сгради, а пожарните помпи са изнесени или унищожени.

Пожарът бушува в продължение на четири дни, изпепелявайки близо три четвърти от Москва, включително огромни складове с провизии. Самият Наполеон е принуден временно да напусне Кремъл поради опасност от задушаване и да се оттегли в Петровския дворец.

Императорът прекарва в Москва малко повече от месец, правейки три безуспешни опита да предложи мир на цар Александър I. Липсата на храна, наближаващата сурова руска зима и пълната изолация принуждават Великата армия да започне своето катастрофално отстъпление през октомври, което завършва с нейното пълно унищожение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 французите обичат

    34 6 Отговор
    да ги клатят групово

    07:45 15.09.2026

  • 2 С КАТАСТРОФА ЗАВЪРШВАТ

    49 8 Отговор
    Всички опити на англосаксите да завладеят Русия. И с Хитлер е така и сега е същото.

    Коментиран от #13

    07:45 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жорж

    15 4 Отговор
    И не излиза...

    07:49 15.09.2026

  • 5 САНДОКАН

    35 6 Отговор
    Това да го прочете простото и Макарона. И да знаят какво ги чака

    07:53 15.09.2026

  • 6 Хасковски каунь

    34 6 Отговор
    А след това руснаците като ги набрали като тюлени пердета, та чак до ПАРИЖ.
    До Триумфалната арка.

    07:55 15.09.2026

  • 7 Дядо дръмпир-ТИФ

    7 34 Отговор
    хахахаха,по голяма лъжа не бях чул...кутузов си спасил армията....кутузов си изнесъл хамбарите ,но после ги запалил и накрая след като са избягали в блатата просиянските богатири те нападнали и унищожили армията на наполеон...добре ,че не сте написали ,че и в палиж са влезли....смехотворци сте ,а не историци!пс...кутузов е велик...спасил си .......от наполеоновите желания, е най точно да се напише и нищо друго....Причината да загуби войници наполеон е болеста -ТИФ!Връща се в париж с 15хиляди войници ,а отива с около 64хиляди!

    Коментиран от #21, #26

    07:55 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Морски

    19 2 Отговор
    А как излиза?

    Коментиран от #12, #18

    07:56 15.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    600 000 влизат от цяла Европа а излизат 5000.

    Коментиран от #17

    08:00 15.09.2026

  • 11 Макрончо

    11 6 Отговор
    И аз искам да превзема Москва в чест на моя любим Зеленото, за да види какъв съм Мъж..

    08:02 15.09.2026

  • 12 УСА боклук

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    Излиза-флиза, излиза -флиза,излиза-флиза........ И така до Париж

    08:02 15.09.2026

  • 13 Даниел

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "С КАТАСТРОФА ЗАВЪРШВАТ":

    И благодарение на САЩ и Великобритания днес руския свят продължава да съществува,в противен случай едва ли някой съвременник щеше да знае ,че някога е имало руска империя,просто хитлер е имал за цел заличаването им от земята дори са били с “превилегия” пред евреите .

    08:16 15.09.2026

  • 14 Люк

    7 9 Отговор
    Русия винаги е спасявана от зимата и големите разстояния.

    08:17 15.09.2026

  • 15 хахах

    1 20 Отговор
    бърка им в здравето на копейките тази статия браво

    Коментиран от #25

    08:17 15.09.2026

  • 16 дцасе

    19 1 Отговор
    "На сутринта на 15 септември 1812 г. Наполеон официално влиза в Кремъл.". След тази дата във франция вече имат заведения "бьстро" които и до днес си ги използват. Добър спомен имат от Русия. Още им държи влага. Слава на Господ Иисус Христос, Русия и тогава издържа на нападението. През 2026г французите ще преговорят урока по история, които явно не са научили.

    08:18 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 даесе

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    С краката напред излизат от Русия. С краката напред са ги изнасяли.

    08:21 15.09.2026

  • 19 Трол

    6 1 Отговор
    Това е преди генерал Мраз да се включи в битката.

    08:24 15.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Стеф

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо дръмпир-ТИФ":

    Чети "Война и мир" бе, Профан!!!

    08:29 15.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А Хитлер

    10 0 Отговор
    не можа да влезе в Кремъл...

    08:35 15.09.2026

  • 24 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Ами таман навреме време е урсулианците и те да се запътят към Москва ,ключовете ще са на входа и ,и ще имат един месец горе долу да се порадват на живота там ,

    08:36 15.09.2026

  • 25 Стеф

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "хахах":

    На такива като теб - функционално неграмотни, дължим ниските оценки в теста "Pisa"!

    08:37 15.09.2026

  • 26 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо дръмпир-ТИФ":

    Пич(непознаващ родителите си ) бая акъл ти липсва ,ако знаеш изобщо какво е това

    08:38 15.09.2026

  • 27 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "просиянски плъх си ти ,а не шопиянец":

    685 000 войници от 12 държави влизат в Русия.

    08:41 15.09.2026

  • 28 Да, да

    0 1 Отговор
    Абсолютно вярно е последното изречение. Другото е само "велико", да убиеш и изоставиш собствената войска?!

    08:41 15.09.2026

  • 29 Наполеон пали столицата Русия отегля се

    2 2 Отговор
    Но Русия вече не е сама. Прусия се присъединява срещу Наполеон, а след това и Австрия. Към тях се присъединяват и други европейски държави.

    През октомври 1813 г. идва огромната Битка на народите при Лайпциг. Наполеон е победен и започва да отстъпва към Франция.

    1814 г. — съюзниците влизат във Франция

    Тук вече става невероятно: армията на Наполеон се опитва да спре руски, пруски, австрийски и други войски, които настъпват към Париж.

    През март 1814 г. съюзниците превземат Париж. Русия не влиза сама а с други народи

    08:42 15.09.2026

  • 30 долу ес

    10 0 Отговор
    да попитам нато, колко пъти Русия е нападнала западналия запад???

    08:44 15.09.2026

  • 31 Коя е по-велика?

    4 0 Отговор
    "Великата" армия на Наполеон влиза в Москва за три месеца и се разпада, а Великата руска армия влиза в Париж и остава с руски гарнизон още два века.

    08:47 15.09.2026

  • 32 Отговор

    2 0 Отговор
    Чети бе човек! Не само, че влизат в Париж но се и позадържат там. Разбери от къде идва думата "бистро" за заведенията им.

    Коментиран от #34

    08:53 15.09.2026

  • 33 Гост

    1 0 Отговор
    Само дето сърцето на руската империя се е намирало в Петербург, а не в Москва - Кремъл.

    Коментиран от #36

    08:54 15.09.2026

  • 34 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Отговор":

    Отговорът е до 7

    08:54 15.09.2026

  • 35 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Преди 214 години франсетата научават думичката "бистро" -идва от бьйстро.

    09:00 15.09.2026

  • 36 Петербург

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Москва е бил най-богатия търговски град като бивша столица. Петър I, променя столицата с цел развитие на града, да "принуди" елита, благородници и търговци да строят новата столица.

    09:02 15.09.2026