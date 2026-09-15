Преди 214 г. армията на Наполеон влиза в Кремъл

Една от най-великите и съдбоносни военни кампании в световната история днес отбелязва своята повратна точка. На 15 септември 2026 г. се навършват точно 214 години от деня, в който Великата армия на френския император Наполеон Бонапарт достига сърцето на Руската империя и влиза в московския Кремъл. Събитието, което изглежда като върховна точка на френския триумф, всъщност се превръща в началото на края за епохата на Наполеоновите войни.
Влизането в пустата Москва
След кървавата и изтощителна Битка при Бородино, руският главнокомандващ Михаил Кутузов взема стратегическото и тежко решение да изостави Москва без бой, за да съхрани боеспособността на армията си. Когато на 14 септември Наполеон достига хълма Поклонна край града, той напразно очаква делегация от руски благородници, която да му връчи ключовете на града.
На сутринта на 15 септември 1812 г. Наполеон официално влиза в Кремъл. Императорът заварва град-призрак. Над 90% от населението на Москва (около 250 000 души) е евакуирано, а магазините, складовете и административните сгради са напълно опразнени.
Огненият капан на граф Ростопчин
Радостта на френското командване е мимолетна. Още в нощта на неговото пристигане в града избухват първите пожари, които бързо се разрастват в мащабно огнено бедствие. По заповед на московския генерал-губернатор граф Фьодор Ростопчин, в града са оставени стотици диверсанти, които умишлено подпалват ключови сгради, а пожарните помпи са изнесени или унищожени.
Пожарът бушува в продължение на четири дни, изпепелявайки близо три четвърти от Москва, включително огромни складове с провизии. Самият Наполеон е принуден временно да напусне Кремъл поради опасност от задушаване и да се оттегли в Петровския дворец.
Императорът прекарва в Москва малко повече от месец, правейки три безуспешни опита да предложи мир на цар Александър I. Липсата на храна, наближаващата сурова руска зима и пълната изолация принуждават Великата армия да започне своето катастрофално отстъпление през октомври, което завършва с нейното пълно унищожение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 французите обичат
07:45 15.09.2026
2 С КАТАСТРОФА ЗАВЪРШВАТ
Коментиран от #13
07:45 15.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Жорж
07:49 15.09.2026
5 САНДОКАН
07:53 15.09.2026
6 Хасковски каунь
До Триумфалната арка.
07:55 15.09.2026
7 Дядо дръмпир-ТИФ
Коментиран от #21, #26
07:55 15.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Морски
Коментиран от #12, #18
07:56 15.09.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #17
08:00 15.09.2026
11 Макрончо
08:02 15.09.2026
12 УСА боклук
До коментар #9 от "Морски":Излиза-флиза, излиза -флиза,излиза-флиза........ И така до Париж
08:02 15.09.2026
13 Даниел
До коментар #2 от "С КАТАСТРОФА ЗАВЪРШВАТ":И благодарение на САЩ и Великобритания днес руския свят продължава да съществува,в противен случай едва ли някой съвременник щеше да знае ,че някога е имало руска империя,просто хитлер е имал за цел заличаването им от земята дори са били с “превилегия” пред евреите .
08:16 15.09.2026
14 Люк
08:17 15.09.2026
15 хахах
Коментиран от #25
08:17 15.09.2026
16 дцасе
08:18 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 даесе
До коментар #9 от "Морски":С краката напред излизат от Русия. С краката напред са ги изнасяли.
08:21 15.09.2026
19 Трол
08:24 15.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Стеф
До коментар #7 от "Дядо дръмпир-ТИФ":Чети "Война и мир" бе, Профан!!!
08:29 15.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А Хитлер
08:35 15.09.2026
24 Kaлпазанин
08:36 15.09.2026
25 Стеф
До коментар #15 от "хахах":На такива като теб - функционално неграмотни, дължим ниските оценки в теста "Pisa"!
08:37 15.09.2026
26 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Дядо дръмпир-ТИФ":Пич(непознаващ родителите си ) бая акъл ти липсва ,ако знаеш изобщо какво е това
08:38 15.09.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #17 от "просиянски плъх си ти ,а не шопиянец":685 000 войници от 12 държави влизат в Русия.
08:41 15.09.2026
28 Да, да
08:41 15.09.2026
29 Наполеон пали столицата Русия отегля се
През октомври 1813 г. идва огромната Битка на народите при Лайпциг. Наполеон е победен и започва да отстъпва към Франция.
1814 г. — съюзниците влизат във Франция
Тук вече става невероятно: армията на Наполеон се опитва да спре руски, пруски, австрийски и други войски, които настъпват към Париж.
През март 1814 г. съюзниците превземат Париж. Русия не влиза сама а с други народи
08:42 15.09.2026
30 долу ес
08:44 15.09.2026
31 Коя е по-велика?
08:47 15.09.2026
32 Отговор
Коментиран от #34
08:53 15.09.2026
33 Гост
Коментиран от #36
08:54 15.09.2026
34 Отговор
До коментар #32 от "Отговор":Отговорът е до 7
08:54 15.09.2026
35 Хохо Бохо
09:00 15.09.2026
36 Петербург
До коментар #33 от "Гост":Москва е бил най-богатия търговски град като бивша столица. Петър I, променя столицата с цел развитие на града, да "принуди" елита, благородници и търговци да строят новата столица.
09:02 15.09.2026