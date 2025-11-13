Новини
Продадоха за над $3,5 милиона диамантена брошка на Наполеон, изгубена след поражението при Ватерло ВИДЕО

13 Ноември, 2025 08:15, обновена 13 Ноември, 2025 08:22 506 2

Бижуто бе откупено по телефона при първото му предлагане на търг

Продадоха за над $3,5 милиона диамантена брошка на Наполеон, изгубена след поражението при Ватерло ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Диамантена брошка, принадлежаща на император Наполеон Бонапарт, изгубена след поражението на френската армия в битката при Ватерло, е продадена за повече от 3,5 милиона долара, информира уебсайтът на аукционната къща Sotheby's.

Брошката е достигнала 3,5 милиона долара на търг в Женева, 14 пъти над очакваната ѝ цена от 150 000 до 200 000 долара. Печелившата оферта е отправена по телефона още при първото предлагане на бижуто на търг.

Брошката е с диаметър приблизително 4,5 см, има овален диамант от 13,04 карата и е украсена със 100 диаманта с антична шлифовка.

Изделието е изработено за император Наполеон I около 1810 г., вероятно за да украсява двурогата му шапка за специални поводи. Пруската армия намира брошката сред вещите на Наполеон след битката при Ватерло, изоставена от него по време на отстъплението му.

Предполага се, че императорът възнамерявал да украси шапката си с нея в случай на победа.

Брошката е била подарена на пруския крал Фридрих Вилхелм III, а доскоро е била в частна колекция.

Боят при Ватерло, проведен на 18 юни 1815 г., е решителната битка между армията на Наполеон I и силите на антифренската коалиция (Австрия, Англия, Прусия, Русия и други страни). На 20 юни 1815 г. Наполеон се завръща в Париж и подписва окончателната си абдикация. След това той бил отведен на остров Света Елена, където прекарва последните шест години от живота си.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама защо не е

    1 0 Отговор
    конфискувана от държавата ? явно тук са най умните уруди обявяващи всичко за "държавно" когато е на някого

    08:27 13.11.2025

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Хахаха..... вехтошари , но с пари - като луд с картечница !!!

    08:28 13.11.2025