Рецепта на деня: Бърз десерт "Наполеон" в бурканче

Необходими продукти:

бутер тесто - 400 г

За ваниловия крем:

прясно мляко - 700 мл;

захар - 140 г;

жълтъци - 4 бр.;

царевично нишесте - 45 г;

краве масло - 40 г;

ванилия - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Бутер тестото се оставя за 10 минути на стайна температура, за да се отпусне леко, без да омеква прекалено. Разстила се върху хартия за печене и се надупчва с вилица, за да не се надигне прекалено по време на печене.

Пече се в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 15-18 минути, докато стане златисто, сухо и хрупкаво.

След това се изважда и се оставя да изстине напълно. Натрошава се с ръце на едри и по-фини трохи, като част от по-красивите хрупкави парченца се запазват за поръсване отгоре.

За ваниловия крем жълтъците се разбъркват със захарта, нишестето и щипка сол до гладка смес. Млякото се загрява в касерола почти до кипване, след което малка част от него се налива на тънка струя при жълтъците при постоянно разбъркване. Така кремът се темперира и няма да се пресече.

Яйчената смес се връща обратно при останалото мляко. Кремът се вари на умерен огън 5-7 минути, като се бърка непрекъснато с телена бъркалка, докато се сгъсти и започне да оставя следа по дъното на съда.

Сваля се от котлона, добавят се маслото и ванилията и се разбърква до лъскав, гладък ванилов крем.

Кремът се покрива плътно със стреч фолио, така че фолиото да докосва повърхността му, и се оставя да се охлади за около 20 минути. Не е нужно да е напълно студен, но трябва да е приятно хладък, за да не размекне прекалено бутер трохите още при подреждането.

В бурканчета или десертни чаши се редуват слой крем, слой натрошено бутер тесто и отново крем. Завършва се с щедро количество хрупкави трохи отгоре.

Десертът Наполеон в бурканче може да се сервира веднага, ако се търси по-хрупкав ефект, или да се охлади за 2-3 часа в хладилник, за да омекнат слоевете и вкусът да стане по-близък до класическата торта "Наполеон".

Готовите бурканчета се съхраняват в хладилник до 2 дни. Най-вкусни са в деня на приготвяне или на следващия ден, когато кремът е попил в бутер тестото, но горният слой все още запазва приятна хрупкавост, пише gotvach.bg.