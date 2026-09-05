Рецепта на деня: Бърз десерт "Наполеон" в бурканче

Необходими продукти:
бутер тесто - 400 г
За ваниловия крем:
- прясно мляко - 700 мл;
- захар - 140 г;
- жълтъци - 4 бр.;
- царевично нишесте - 45 г;
- краве масло - 40 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- сол - 1 щипка.
Начин на приготвяне:
Бутер тестото се оставя за 10 минути на стайна температура, за да се отпусне леко, без да омеква прекалено. Разстила се върху хартия за печене и се надупчва с вилица, за да не се надигне прекалено по време на печене.
Пече се в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 15-18 минути, докато стане златисто, сухо и хрупкаво.
След това се изважда и се оставя да изстине напълно. Натрошава се с ръце на едри и по-фини трохи, като част от по-красивите хрупкави парченца се запазват за поръсване отгоре.
За ваниловия крем жълтъците се разбъркват със захарта, нишестето и щипка сол до гладка смес. Млякото се загрява в касерола почти до кипване, след което малка част от него се налива на тънка струя при жълтъците при постоянно разбъркване. Така кремът се темперира и няма да се пресече.
Яйчената смес се връща обратно при останалото мляко. Кремът се вари на умерен огън 5-7 минути, като се бърка непрекъснато с телена бъркалка, докато се сгъсти и започне да оставя следа по дъното на съда.
Сваля се от котлона, добавят се маслото и ванилията и се разбърква до лъскав, гладък ванилов крем.
Кремът се покрива плътно със стреч фолио, така че фолиото да докосва повърхността му, и се оставя да се охлади за около 20 минути. Не е нужно да е напълно студен, но трябва да е приятно хладък, за да не размекне прекалено бутер трохите още при подреждането.
В бурканчета или десертни чаши се редуват слой крем, слой натрошено бутер тесто и отново крем. Завършва се с щедро количество хрупкави трохи отгоре.
Десертът Наполеон в бурканче може да се сервира веднага, ако се търси по-хрупкав ефект, или да се охлади за 2-3 часа в хладилник, за да омекнат слоевете и вкусът да стане по-близък до класическата торта "Наполеон".
Готовите бурканчета се съхраняват в хладилник до 2 дни. Най-вкусни са в деня на приготвяне или на следващия ден, когато кремът е попил в бутер тестото, но горният слой все още запазва приятна хрупкавост, пише gotvach.bg.
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1 Интересно
10:07 05.09.2026
2 Венелино
10:42 05.09.2026