Откраднаха пръстен на Наполеон от музей в Белгия

20 Декември, 2025 13:15

Златни и сребърни монети от Наполеонската епоха също са изчезнали

Откраднаха пръстен на Наполеон от музей в Белгия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Двама крадци ограбиха музея „Последната битка на Наполеон“ в Женева, Белгия. Те откраднаха няколко ценни експоната, включително императорския пръстен, пише blitz.bg.

Според канала RTBF, престъпниците са влезли в сградата през нощта между сряда и четвъртък, като са счупили прозорец. Вътре те са разбили витрини, за да се доберат до колекционерски предмети.

Сред откраднатите вещи е бил 18-каратов златен пръстен с пет диаманта, принадлежащ на Наполеон. Този пръстен е бил открит по време на бягството на императора на 18 юни 1815 г., след битката при Ватерло.

Златни и сребърни монети от Наполеонската епоха също са изчезнали. Подадена е жалба относно кражбата, а прокуратурата на Валонски Брабант е започнала разследване.


