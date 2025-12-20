Откраднаха пръстен на Наполеон от музей в Белгия

Двама крадци ограбиха музея „Последната битка на Наполеон“ в Женева, Белгия. Те откраднаха няколко ценни експоната, включително императорския пръстен, пише blitz.bg.
Според канала RTBF, престъпниците са влезли в сградата през нощта между сряда и четвъртък, като са счупили прозорец. Вътре те са разбили витрини, за да се доберат до колекционерски предмети.
Сред откраднатите вещи е бил 18-каратов златен пръстен с пет диаманта, принадлежащ на Наполеон. Този пръстен е бил открит по време на бягството на императора на 18 юни 1815 г., след битката при Ватерло.
Златни и сребърни монети от Наполеонската епоха също са изчезнали. Подадена е жалба относно кражбата, а прокуратурата на Валонски Брабант е започнала разследване.
