Откраднаха пръстен на Наполеон от музей в Белгия

Риби (20.02 - 20.03) Новолунието в Стрелец отваря път към цели и посока, но връзката му с Нептун изисква внимание към илюзиите. Игнажден ви насърчава да поставите намерение, което е реално и добро за вас. Луната в Козирог след изгрева поддържа стабилен и практичен тон.

Водолей (21.01 - 19.02) Новолунието се отразява на бъдещите ви планове и общуване с приятели, но квадратурата с Нептун изисква трезвост. Игнажден напомня да внимавате с хората, които допускате в обкръжението си днес. С Луната в Козирог настроението става по-събрано и съсредоточено.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят носи усещане за подготвяне за нов етап. Новолунието в Стрелец работи отвътре, а Игнажден ви подчертава важността на вътрешната настройка и символиката на новото начало. Сутрешното навлизане на Луната във вашия знак ви дава сила и ясен фокус.

Стрелец (23.11 - 22.12) Новолунието във вашия знак е начало на личен цикъл – силно, но и чувствително начало заради връзката с Нептун. Игнажден ви дава възможност да поставите намерение за цялата предстояща година. След изгрева Луната преминава в Козирог и насърчава по-практичния поглед върху това, което започвате.

Скорпион (24.10 - 22.11) Новолунието насочва вниманието към стойността – материална и емоционална. Игнажден ви приканва да подберете какво „влиза“ в личното ви пространство – хора, мисли, настроения. След като Луната премине в Козирог, денят става по-концентриран и практичен.

Везни (24.09 - 23.10) Новолунието дава начало на нов етап в общуването, ученето или кратките пътувания. Квадратурата с Нептун подсказва да внимавате с информацията, която достигa до вас. Традицията на Игнажден ви напомня, че днес всяка дума и гостуваща енергия има символично значение. Следобедът става по-стабилен и структуриран.

Дева (24.08 - 23.09) Новолунието може да отвори желание за промени у дома или в личната среда, но е добре да не бързате с решенията. Игнажден подчертава значението на това какво настроение носите в дома си днес – то се превръща в символ за целия цикъл. След изгрева денят става по-сериозен и подреден, подходящ за реални стъпки.

Лъв (24.07 - 23.08) Новолунието подчертава творческите ви желания, но квадратурата с Нептун ви подканя да се уверите, че мечтите са стъпили на реални основи. Игнажден ви носи символиката на това „кой влиза“ в живота ви – хора, идеи, настроения. Луната в Козирог ви помага да направите план и да подредите намеренията си.

Рак (22.06 - 23.07) Игнажден носи силно усещане за дом, атмосфера и символика – внимавайте какво настроение създавате и какви намерения поставяте. Новолунието в Стрелец ви подтиква да обърнете внимание на здравето, организацията и ежедневието. След изгрева Луната влиза в Козирог и дава по-ясен фокус към отношенията.

Близнаци (22.05 - 21.06) Новолунието отваря нов цикъл в партньорствата и общуването, но квадратурата с Нептун ви насърчава да внимавате за заблуди или прибързани обещания. Традицията на Игнажден подчертава значението на думите и контактите, които допускате в живота си. След преминаването на Луната в Козирог настъпва по-сериозен и реалистичен тон.

Телец (21.04 - 21.05) Днес сте свързани с по-дълбоки теми и нужда да подредите отношения или вътрешни решения. Новолунието в Стрелец ви кани да определите стойностите, които ви водят, а Игнажден подчертава колко важна е енергията, която допускате в дома си. След изгрева, с Луната в Козирог, денят става по-подреден и земен.