Ким Кардашиан на 46: секс лентата и големите скандали

Преди да стане лице на козметични и модни марки, Ким Кардашиан беше известна най-вече като дъщеря на адвоката Робърт Кардашиан и приятелка на Парис Хилтън. На 21 октомври 1980 г. тя е родена в Лос Анджелис, а големият ѝ пробив идва през 2007 г. – не от киното, а от скандал.

Тогава публично е разпространен интимен видеозапис на Кардашиан и бившия ѝ приятел Рей Джей. Тя завежда дело срещу компанията Vivid Entertainment, опитвайки се да спре разпространението, но по-късно прекратява иска след споразумение, за което в американските медии е съобщавано, че е на стойност около 5 милиона долара. Случаят остава спорен и години по-късно, защото Рей Джей продължава да твърди, че видеозаписът е бил използван като част от стратегия за публичност. Кардашиан отрича тези твърдения.

Само месеци след скандала започва риалити сериалът „В крак с Кардашиан“. Камерите превръщат семейните конфликти, любовните истории и финансовите сделки в телевизионно съдържание, а личният живот на Ким постепенно се превръща в основен продукт на нейния публичен образ.

Сватба за милиони и развод след 72 дни

През август 2011 г. Кардашиан се омъжва за баскетболиста Крис Хъмфрис на пищна церемония, заснета за телевизионен специален епизод. Бракът обаче приключва почти веднага – тя подава молба за развод само 72 дни след сватбата. Случаят предизвиква подигравки и обвинения, че връзката е била превърната в телевизионно шоу и бизнес сделка. Хъмфрис оспорва развода и настоява за анулиране на брака, но процедурата продължава години.

По-късно самата Кардашиан определя този период като труден и признава, че е изпитвала силен натиск заради публичността на раздялата. Бракът остава един от най-често припомняните примери за кратък съюз на знаменитости.

Kimono, „Баленсиага“ и криптоглобата

През 2019 г. Ким представя марка оформящо бельо с името Kimono. Изборът предизвиква остра реакция в Япония, където „кимоно“ е традиционна дреха с културно значение. След критики от японски граждани и институции тя се отказва от името и преименува марката на Skims.

През 2022 г. Кардашиан отново попада в центъра на спор, този път заради рекламните си отношения с „Баленсиага“. Кампания на модната къща показва деца с плюшени мечета, облечени в аксесоари с BDSM елементи, а друга рекламна снимка включва съдебни документи по дело за детска порнография. След общественото възмущение Кардашиан заявява: „Като майка на четири деца съм потресена от тези смущаващи изображения.“ Тя обявява, че преосмисля отношенията си с марката.

Най-сериозният ѝ официален финансов скандал е свързан с криптовалутата EthereumMax. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ установява, че Кардашиан е получила 250 000 долара за публикация в Instagram, рекламираща токените EMAX, без да разкрие плащането. Тя се съгласява да плати 1,26 милиона долара и да не рекламира криптоактиви за три години, без да признава или отрича констатациите на регулатора.

Старият скандал се върна в съда

През 2025 г. спорът около интимния видеозапис отново стига до съд. Кардашиан и майка ѝ Крис Дженър завеждат дело за клевета срещу Рей Джей заради твърдения, че двете са обект на федерално разследване за рекет и че са участвали в разпространяването на видеозаписа. В иска се посочва, че такова разследване не съществува. Рей Джей отхвърля обвиненията и продължава да защитава своята версия за случилото се.

Така на 46 години Ким Кардашиан остава едновременно актриса, предприемач и една от най-разпознаваемите медийни личности в света. Историята ѝ показва как един скандал може да се превърне в телевизионна кариера, а по-късно – в глобална бизнес империя и поредица от съдебни битки.

Източници: apnews.com, investing.com, latimes.com