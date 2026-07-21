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Александър Велики: Скандалните митове

Александър Велики: Скандалните митове

21 Юли, 2026 13:15 743 8

  • александър велики-
  • годишнина от рождението-
  • митове-
  • скандали

Роден е на 21 юли през 356 г. пр.н.е.

Александър Велики: Скандалните митове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истинският баща, уроците на Аристотел и мистериозната смърт във Вавилон

На днешната дата, 21 юли, светът отбелязва раждането на една от най-влиятелните фигури в историята – Александър Македонски (Александър III Велики). Роден в античната столица Пела през 356 г. пр.н.е., неговата поява на бял свят, бурната му младост и внезапният му край са съпътствани от скандални слухове, политическа пропаганда и мистерии, които вълнуват историците и до днес.

Скандалът с божествения произход и змиите в леглото

Най-големият за времето си политически и семеен скандал е свързан с майката на Александър – царица Олимпиада. Древногръцкият биограф Плутарх, цитиран в исторически анализи на Greek Reporter, разкрива, че Олимпиада е практикувала екзотични религиозни ритуали и е заспивала с големи, опитомени змии в леглото си. Това уплашило съпруга ѝ, цар Филип II, и охладило страстта му, тъй като той вярвал, че тя съжителства с божество.

Според легендите, истинският баща на Александър е гръцкият гръмовержец Зевс-Амон, който в нощта преди сватбата поразил утробата на Олимпиада със светкавица. Друга скандална теория, описана в средновековния "Александров роман" и коментирана от britannica.com, твърди, че реален баща на владетеля е Нектанеб – изкусен египетски магьосник и астроном, дегизирал се като бог, за да прелъсти царицата.

Поличбите в деня на раждането

Денят на раждането на Александър е белязан от съвпадения, които античните гадатели тълкуват като знак за раждането на "бъдещ господар на света". Докато Олимпиада ражда в Пела, Филип II получава три ключови новини наведнъж:

  • Военен триумф: Неговият генерал Парменион нанася съкрушително поражение над обединените армии на илирийците и пеонийците.
  • Олимпийска победа: Личните състезателни коне на царя печелят надпреварата на Олимпийските игри.
  • Разруха на чудо: Точно в същата нощ изгаря Храмът на Артемида в Ефес – едно от Седемте чудеса на античния свят. Историкът Хегесий от Магнезия иронично отбелязва, че храмът е изгорял, защото богинята Артемида е била твърде заета да акушира при раждането на Александър.

Александър Велики умело използва тези митове през целия си живот. По време на похода си в Египет през 331 г. пр.н.е., той посещава оракула в оазиса Сива, където жреците официално го провъзгласяват за "Син на Зевс-Амон", легитимирайки стремежа му към световно господство, сочат архивите на worldhistory.org.

Уроците на Аристотел: Обучението на един титан

Когато Александър навършва 13 години, баща му Филип II наема за негов личен учител великия философ Аристотел. Обучението се провежда в уединеното училище в Миеза, където младежът учи реторика, литература, наука, география и философия.

Взаимоотношенията им обаче са сложни и пълни с идеологически сблъсъци. Според исторически изследвания на Ancient History Magazine, Аристотел е възпитавал Александър в дух на гръцко превъзходство, съветвайки го да се отнася към гърците като към лидери, а към "варварите" (чужденците) – като към животни или растения. Александър обаче напълно отхвърля тази ксенофобска концепция. По време на походите си той насърчава масовите бракове между македонци и персийци, самият той се жени за персийски принцеси и интегрира чуждите култури в империята си, което предизвиква бурно недоволство и скандали сред неговите македонски генерали.

Мистериозната смърт във Вавилон: Отрова, болест или погребан жив?

Животът на завоевателя прекъсва внезапно през юни 323 г. пр.н.е. във Вавилон, когато той е едва на 32 години. Официалната версия за смъртта му след 11 дни на мъчителна треска остава обект на ожесточени спорове сред учените и криминалистите.

Съвременни медицински разследвания, публикувани в научния журнал The Lancet, лансират няколко скандални и зловещи хипотези:

  • Политическо убийство: Силно разпространена е теорията за отравяне с бял кукуряк (токсично растение, смесено във виното му), организирано от неговия наместник Антипатър, който се страхувал за живота си.
  • Синдром на Гилен-Баре: Най-шокиращата модерна теория предполага, че Александър е страдал от неврологично заболяване, което е причинило парализа. Тъй като в Античността са проверявали за смърт само чрез дишането, а тялото му не се е разложило с дни (което тогава е смятано за божествен знак), е напълно възможно Александър да е бил погребан жив, докато е бил в дълбока кома.

От мистериозното си раждане до шокиращата си смърт, Александър Македонски остава фигура, обвита в митове, които продължават да пренаписват страниците на древната история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелина маринова

    3 3 Отговор
    В Петрохан менучиха да опипвам малки деца

    Коментиран от #5

    13:20 21.07.2026

  • 2 Много е Дупел Руснаци

    0 7 Отговор
    Това е ясно

    Коментиран от #4, #6, #7

    13:20 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Венелина маринова":

    Това беше добро

    13:27 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Македонски юнак

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много е Дупел Руснаци":

    Он е Дупел татко ти.

    13:27 21.07.2026

  • 8 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Типично за българи! Не само тази емблематична личност от българския род има загадъчна смърт с неизвестна причина и вечно се спори или гадае точно къде е погребан. Македонците в цялата си история никой не е успял да ги принуди да се наричат нито перси, нито римляни, нито гърци, но без някой да ги насилва са се самонарекли българи. Европейските политици на 19 и 20 век, от позицията на силните на деня обаче успяха насилствено да ги отделят от българите, да ги принудят да се отрекат от българския етнос и голяма част от тях днес да не знаят истинския си произход. Подобна съдба имат и голяма част от населението на Беломорска Тракия, различни територии от Турция включително и в Мала Азия, Западните покрайнини, а за Румъния изобщо да не говорим, че там всичко вече е напълно заличено от съзнанието. А после нямало било конспирация срещу българите.

    13:50 21.07.2026