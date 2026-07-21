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Адвокатът на Явор Бахаров: Явор няма да влезе в затвора!

Адвокатът на Явор Бахаров: Явор няма да влезе в затвора!

21 Юли, 2026 07:47 2 493 37

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Актьорът бе арестуван за пореден път заради наркотици

Адвокатът на Явор Бахаров: Явор няма да влезе в затвора! - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният актьор Явор Бахаров, който бе задържан след акция за наркотици в петък, остава извън ареста. Това обяви пред "България Днес" адвокатът на обвиняемия - Любомир Таков.

"Няма данни, които към днешна дата да обосноват предположение, че г-н Бахаров е извършил престъпление. В границите на ваканционен имот, в който Явор е съсобственик и който се ползва от N на брой други лица, са открити саксии с насаждения. Не е изяснено със способите на НПК какви са по вид те и забранено ли е от закона тяхното отглеждане. Не е установено кога и от кого са внесени в имота тези саксии, чия собственост са, кой е имал отношение към засяването и отглеждането им. Категорично това се е случило без знанието на моя клиент и членовете на неговото семейство", коментира пред вестника Таков.

Популярният актьор бе задържан след специализирана полицейска акция срещу наркотиците в района на Перник. Операцията е проведена в село Долна Диканя, където при претърсване на имот са открити няколко саксии с канабис. В къщата, обитавана от театрала, е намерено и малко количество суха тревиста маса - около един грам. Срещу брата на Захари Бахаров е образувано бързо производство, като след изтичането на 24-часовото задържане е бил освободен. Според защитника актьорът е оказал пълно съдействие на органите на реда, пише bgdnes.bg.

"Дал е подробни показания в качеството на свидетел, чието естество не мога да разкрия предвид следствената тайна, която обвързва и него като участник в процеса. Той няма повдигнато обвинение и респективно - спрямо него не са наложени каквито и да е мерки за процесуална принуда. Предвид очакваното раждане на първото му дете от негово име моля той и семейството му да не бъдат притеснявани с повече въпроси. В първия удобен момент Явор ще направи изявление", обяви адвокат Таков.

Въпреки солидното досие на актьора и последното му съдебно дело през 2022-а към момента той не се намира в изпитателен срок.

От "България Днес" са потърсили за коментар по темата и известният тъст на Бахаров - музикантът Пейо Пеев, който никак не се терзае от случилото се.

"Нямам притеснения, аз не съм и запознат точно със станалото. Знам само, че Явор е добре и в момента пътува за представление", обясни бащата на Рая Пеева, която скоро се очаква да роди детето на Явор.

Актьорът Явор Бахаров е сред лидерите в шоубизнеса по скандали. Изцепките на малкия брат на Захари Бахаров вече не се побират на пръстите дори на двете ръце. И със сигурност 41-годишният актьор е сред шампионите в тази област.

През 2016 г. актьорът е заловен и осъден да шофира в нетрезво състояние (с над 1,2 промила алкохол). За това провинение той получава наказание от 6 месеца лишаване от свобода, отложени с 3 години изпитателен срок, и глоба.

На косъм от затвора се разминава и през 2019 година. След като е закопчан за три дни навръх Националния празник 3 март заради среднощен скандал на пъпа на София, става ясно, че току-що е изтекла условната му присъда, получена през 2016 година. На практика присъдата му изтича малко преди да бъде закопчан отново - за дребно хулиганство, след като напада гражданина Петров.

Екшънът се разиграва около 1,25 ч. на 3 март. Бахаров се прибира към дома си заедно с приятелката си Рая Пеева. Малко преди да стигнат в апартамента си, двамата се скарват. Бахаров хваща Рая за косата и започва да я дърпа. Наблизо минава гражданинът Петров, придружен от гаджето си, става ясно от разследването. Младежът се хвърля да разтърве известната двойка, но това още повече разярява Бахаров.

"К'во правиш тука ти бе? Майката ще ти е*а", крещи Бахаров към гражданина Петров и го блъска с две ръце.

Ужасената приятелка на случайния минувач вади телефона си и звъни директно на 112. На мястото пристига екип на Първо РПУ. Ченгетата искат лична карта от Бахаров, но той отказва да предостави документ за самоличност.

"К'ви сте вие, че да ви давам документи", отговаря все още бесен актьорът и се отдалечава спокойно. В крайна сметка ченгетата го отвеждат в районното. По-късно сключва споразумение с прокуратурата и се разминава с наказание от 9 месеца пробация.

В съдебната зала става ясно, че Явор Бахаров е осъждан освен за шофиране в нетрезво състояние и за хулиганство. Той е осъден да плати глоба 1000 лева през 2011 година за хулиганство, извършено през 2007 година.

Скандалните случаи продължават. Бахаров е задържан в Банско през февруари 2020 г. за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. При полицейската проверка е установено, че той управлява автомобила с 1,3 промила алкохол, както и следи от кокаин и марихуана в кръвта.

Първоначално Районният съд в Разлог му налага ефективно наказание (затвор), но през лятото на 2021 г. Окръжният съд в Благоевград променя решението, превръщайки присъдата в една година условна с 4-годишен изпитателен срок.

Следват нови проблеми с полицията - през 2022 г. е задържан в София с 0,25 грама марихуана, но делото е прекратено поради "маловажност".

През 2024 година Явор пак се прочу, след като бе намерен да лежи по долни гащи на земята в Морската градина в Бургас и се наложило да се викат полиция и линейка. Звездата от "Съни бийч" се забавлявал с колеги, но в някакъв момент му изпуснал края. Явор е известен с лошото си пиянство. МВР се смили и не го глоби, тъй като реално не е извършил нищо, което да нарушава закона или обществения ред.

И Рая замесена в скандали

Малко преди да закопчаят Явор, годеницата му Рая Пеева също бе замесена в скандал. В началото на юли в интернет изплува видео на актрисата, заснето в автобус през лятото на 2024 г. На клипчето се вижда как хубавицата спори на висок тон с шофьора на превозното средство, като накрая дори му тегли псувня, а в отговор той ѝ лепва нещо като шамарче.

Свадата става заради непланирано спиране, изискано от половинката на Бахаров. Водачът на превозното средство се приближава до нея и заявява, че "ако започне да спира навсякъде", къде ще му излезе краят на разписанието. В отговор тв звездата махва пренебрежително с ръка, а мъжът заявява: "Автобусът е мой и мога да спирам, където искам".

Видимо разгневена, популярната артистка започва да крещи, обръщайки се към пасажерите истерично: "Вие чухте ли го тоя? Чухте ли го? Аз съм водеща в Би Ти Ви, сега ще се види по телевизията!". Впоследствие запраща към опонента си и вулгарна обида, след което получава прословутата плесница от шофьора, която самият той определя като "просто побутване".

След участието си в последния "Хелс китчън" звездата от "Скъпи наследници" заформи и друга кавга. В предаването пиперливата блондинка си позволи да нарече съотборничката си Диана Димитрова "пръдла", като дори засегна психичното ѝ здраве.

По-късно екранната д-р Огнянова от "Откраднат живот" обяви, че ще съди Пеева за причинения стрес. За делото, което Димитрова вече официално е завела срещу колежката си, оповести самата тя преди малко повече от седмица.

Все още се очаква Софийският районен съд да насрочи дата за първото заседание, на което се очаква Димитрова да изясни какви точно са претенциите ѝ за неимуществени вреди към Рая.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма няма

    56 2 Отговор
    Той вече стана производител на наркотици. Нека го бавят още и ще стане нарко бос след някоя друга година.

    Коментиран от #28

    07:52 21.07.2026

  • 2 Българин

    73 2 Отговор
    Семейство боклуци

    07:52 21.07.2026

  • 3 срам за България

    64 2 Отговор
    Единият брат рекламира хазарт, другият по развеселяващите субстанции. Противни мутри. И все не са виновни, милите те. Пълен провал на мама и татко.

    07:52 21.07.2026

  • 4 Северодвинск

    59 1 Отговор
    Ми не е за затвора, той е за психиатрия :D

    07:53 21.07.2026

  • 5 Пикльо

    33 0 Отговор
    му е името

    07:55 21.07.2026

  • 6 Смотаняху

    45 1 Отговор
    Такива " актьори " трябва да се бухат редовно.Тоя и приятелката му не са си намерили майсторите за им натрошат кратуните но щом са толкова велики но това е вйпрос на време.Сигурен съм че като влезе вякой ден в затмора и на първия ден ще стане булка.

    07:55 21.07.2026

  • 7 Ром с Кола

    47 0 Отговор
    И коя е Рая Пеева?.Още една платена ky p ва за бедни мутри ли?

    07:57 21.07.2026

  • 8 Авеее

    43 0 Отговор
    Въпросът е вие защо ни занимавате с този мериносов отпадъk??? Все някой ден, ще нацели на горския фаса, въпрос на време е!

    08:00 21.07.2026

  • 9 реалист

    33 0 Отговор
    правосъдие в бг няма,всеки се оправя както може и доколкото може,затова и бг-то е умираща територия!

    08:02 21.07.2026

  • 10 Дзак

    7 3 Отговор
    Не всеки, който има саксии, отглежда канабис!

    Коментиран от #17

    08:04 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 идиоти вън

    20 2 Отговор
    Е що да не влезе, наркоман отглеждащ наркотици за да трови и други?!?!?!? Къде да влезе в залата на славата ли"?!?!?

    08:09 21.07.2026

  • 14 хихи

    16 0 Отговор
    много подходящи за кастриране, като бездомни котки и кучета(вдъпреки, че за тях е спорно)...
    В противен случай за 20-30 години, няма даже да има достатъчно нормални за да арестуват потомството им..

    08:12 21.07.2026

  • 15 Явор

    15 0 Отговор
    Искам в затвора! Искам пък! Там има едни добри батковци, които редовно ме черпят със Захарни Петле...

    08:14 21.07.2026

  • 16 Срам и позор

    25 1 Отговор
    Тоя и Димчо пияндето са покровителствани от високите етажи на властта. И двамата рецидиви си пийкат, хващат ги и ги пускат “условно”. Пълна подигравка за данъкоплатеца който плаща заплатите на държавни служители, тези утайки да бъдат пускани винаги.

    08:16 21.07.2026

  • 17 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Кво ти пука. ГейСила да се радва!

    08:17 21.07.2026

  • 18 Механик

    29 0 Отговор
    Ето това отглеждате вече близо 40 години. Това са ви виповете, това са ви моделите за подражание. Докато представяте тия с определението "актьори-звезди", оправия няма да има.

    Коментиран от #29

    08:19 21.07.2026

  • 19 Съдба

    19 0 Отговор
    Горкото дете, още не е родено но ще носи срамния печат на челото си заради двамата извратеняци. Наркото и акината уста ще го вкарат в кривия път с лекота.

    08:21 21.07.2026

  • 20 Докато не запонат

    15 0 Отговор
    Дела срещу адвокатите и ефективни присъди, такива лекета като тоя наркоман ще трепат невинни хора!
    Адвокатите са раково образование! И като се впият със съд и прокуратура става атомен взрив на разцвет на престъпността!

    08:28 21.07.2026

  • 21 лоза

    12 0 Отговор
    Явор няма да влезе в затвора,защото е дебел връзкар!

    08:29 21.07.2026

  • 22 Порно

    22 0 Отговор
    Явно е абониран за условни присъди. В затвора лежат бедните и неизвестните.

    08:32 21.07.2026

  • 23 българин

    11 0 Отговор
    що ни занимавате с пияници и наркомани, има си служби за такива

    08:37 21.07.2026

  • 24 Директора👨‍✈️

    10 0 Отговор
    Не ни занимавайте с тоя сопол!

    08:38 21.07.2026

  • 25 Уеуее

    7 0 Отговор
    Те пускат на смяла бода нарко босове /Стъкларя. наскоро/, вие за некво артистче говорите… Докато не се посече октопода съдебна система нито държа нормална ще имаме, нито бюджет. Знаете ли колко взима един съдия, заплата, подкупи-милиони. Всички имат луксозни кори, по няколко имота в БГ и Гърция…Защо никой не говори за това???

    08:40 21.07.2026

  • 26 Толкова много...

    8 0 Отговор
    ...мастило сте изхабили ,да пишете за един...- б@клук...?!

    09:03 21.07.2026

  • 27 П. Тошев

    10 0 Отговор
    За кокошка няма прошка , за милиони няма закони !

    09:04 21.07.2026

  • 28 Брендо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма няма":

    Опандизвайте го по-бързо тоя,че ми взе бизнеса...🙄😨😮‍💨!

    09:04 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ако влезе

    3 0 Отговор
    Ще бъде най-щастливата женка…
    Представители от кв. Факултета

    09:11 21.07.2026

  • 31 Няма такъв

    5 0 Отговор
    Мизерабъл

    09:12 21.07.2026

  • 32 маке

    5 0 Отговор
    И това наркоманче, и дзверо с него са за бай Ставри

    09:17 21.07.2026

  • 33 февфвефвефев

    2 4 Отговор
    честито на Явор, че стана баща.

    днес ще запаля един качак в подкрепа, че срамота с тези куки, че вече и съседите да те портят, че пушиш трева.
    бе като цяло е късмет да ти се падне да живееш в БГ, най добре човек да продава каквото има и цяла Европа е там, там където не тормозят за това че пушиш трева

    09:36 21.07.2026

  • 34 Оринч Каунти

    0 0 Отговор
    И баща му беше същата пиянка!

    10:14 21.07.2026

  • 35 Тираджия

    0 0 Отговор
    Бъдещото дете на тия ,трябва да бъде отнето и дадено за отглеждане на неизвестна за родителите хора - така има много по голяма възможност да стане истинско, здраво и умно българче.

    10:39 21.07.2026

  • 36 калинка

    0 0 Отговор
    Tъркулнало се гърнето, намерило си захлупката! Само мен ли притеснява целият този списък с провинения? Наистина ли е безопасен за обществото? Ако беше някой неизвестен, щяхме да го окичим с определението "рецидивист".

    10:51 21.07.2026

  • 37 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор
    Не че съм за соца, да не ме запоздозрете? Стратегически погледнато обаче, вие за какво сте - за слободия, олигарси, дилъри, мулти-култи внос и т.н. или за силна държава, ред и общество без дрога??? Нищо не внушавам, само питам.

    10:55 21.07.2026