Как да накараме тийнейджъра да спазва вечерния час без скандали?

Прибирането навреме е една от най-честите причини за конфликти между родители и подрастващи. Когато детето започне да излиза без придружител, вечерният час се превръща в тест за неговата зрялост и за вашето спокойствие. Налагането на строги забрани обаче често води до бунт. Ключът към успеха се крие в правилното общуване и предварително разписаните правила.

1. Създайте правилото заедно

Вместо просто да съобщите часа, седнете и го обсъдете с детето. Попитайте го колко време му е необходимо и изслушайте аргументите му. Когато тийнейджърът участва в определянето на часа, той се чувства зачитан и е много по-вероятно да го спази. Съобразете часа със законовата уредба в страната.

2. Обяснете причините, а не само забраната

Децата често мислят, че вечерният час е начин за контрол. Обяснете им, че това е свързано с тяхната безопасност и вашето безпокойство. Кажете им директно: „Притеснявам се за теб, когато е тъмно, и искам да знам, че си на сигурно място.“

3. Определете ясни последствия предварително

Закъсненията трябва да имат логични последствия, които детето знае предварително. Например: „Ако закъснееш с 30 минути днес, утре ще се прибереш с 30 минути по-рано.“ Избягвайте крайни наказания като „край на излизането за един месец“, защото те бързо губят ефекта си и предизвикват гняв.

4. Въведете „правилото за спешни случаи“

Уверете детето, че сигурността му е на първо място. Научете го, че ако изпусне автобуса или възникне проблем, е по-добре да ви се обади веднага, отколкото да закъснее тайно. Обещайте, че няма да се карате, ако то само съобщи за проблема и потърси помощ.

5. Поощрявайте точността

Доверието се гради и в двете посоки. Ако детето се прибира навреме в продължение на седмици, покажете, че оценявате това. Можете да го наградите, като удължите времето за излизане с половин час при специален повод или през уикенда.

Източник: Асоциация за родителска подкрепа и детска психология / Семейни консултанти