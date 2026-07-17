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Как да накараме тийнейджъра да спазва вечерния час без скандали?

Как да накараме тийнейджъра да спазва вечерния час без скандали?

17 Юли, 2026 12:45 708 12

  • тийнейджър-
  • родители-
  • вечерен час-
  • скандали-
  • съвети

Практически съвети за родители: Превърнете контрола в споразумение и изградете доверие

Как да накараме тийнейджъра да спазва вечерния час без скандали? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прибирането навреме е една от най-честите причини за конфликти между родители и подрастващи. Когато детето започне да излиза без придружител, вечерният час се превръща в тест за неговата зрялост и за вашето спокойствие. Налагането на строги забрани обаче често води до бунт. Ключът към успеха се крие в правилното общуване и предварително разписаните правила.

1. Създайте правилото заедно

Вместо просто да съобщите часа, седнете и го обсъдете с детето. Попитайте го колко време му е необходимо и изслушайте аргументите му. Когато тийнейджърът участва в определянето на часа, той се чувства зачитан и е много по-вероятно да го спази. Съобразете часа със законовата уредба в страната.

2. Обяснете причините, а не само забраната

Децата често мислят, че вечерният час е начин за контрол. Обяснете им, че това е свързано с тяхната безопасност и вашето безпокойство. Кажете им директно: „Притеснявам се за теб, когато е тъмно, и искам да знам, че си на сигурно място.“

3. Определете ясни последствия предварително

Закъсненията трябва да имат логични последствия, които детето знае предварително. Например: „Ако закъснееш с 30 минути днес, утре ще се прибереш с 30 минути по-рано.“ Избягвайте крайни наказания като „край на излизането за един месец“, защото те бързо губят ефекта си и предизвикват гняв.

4. Въведете „правилото за спешни случаи“

Уверете детето, че сигурността му е на първо място. Научете го, че ако изпусне автобуса или възникне проблем, е по-добре да ви се обади веднага, отколкото да закъснее тайно. Обещайте, че няма да се карате, ако то само съобщи за проблема и потърси помощ.

5. Поощрявайте точността

Доверието се гради и в двете посоки. Ако детето се прибира навреме в продължение на седмици, покажете, че оценявате това. Можете да го наградите, като удължите времето за излизане с половин час при специален повод или през уикенда.

Източник: Асоциация за родителска подкрепа и детска психология / Семейни консултанти


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 потърпевш с два броя тинейджъри

    8 1 Отговор
    Значи, който се справи с тинейджър без сериозни последици за своето и на тинейджър здраве, най-вече психическото, веднага да му се присъджа Стара планина 1 степен.

    Коментиран от #3, #6, #9

    12:47 17.07.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Като в Украйна.

    12:49 17.07.2026

  • 3 СЗО

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "потърпевш с два броя тинейджъри":

    Съгласен!

    12:50 17.07.2026

  • 4 много е простичко

    5 0 Отговор
    за да спазват каквито и да било разпоредби на родителите тинейджърите трябва да бъдат добре съветвани през годините преди да станат тинейджъри !!! започнете ли да ги възпитавате след навършването на 12-13годишна възраст нищо няма да направите и означава че сте им оттървали края …

    12:53 17.07.2026

  • 5 койдазнай

    2 0 Отговор
    Едно време имаше ТВУ. След две закъснения, куката от ДПС ( това е детска педагогическа стая) почва да идва на проверки. Ако те хване три пъти, че не си на адреса след 20.00, следва въдворяване. Е не в Бойчиновци или Ракитово, а някъде на по-леко.

    13:12 17.07.2026

  • 6 С три броя

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "потърпевш с два броя тинейджъри":

    Много е лесно - диалог

    Коментиран от #12

    13:17 17.07.2026

  • 7 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Какъв автобус беее? На 15 има книжка, микрокола и застраховка. Кара градско и по второстепенни пътища. Плащам от 80 до 120 евро като ми поработи един следбед и след това карат с приятелка на шопинг и да хапнат. Приятелката е малко п-голяма (17) сега почна работа в една пералня почасово. Плащат й за 4 часа 60 до 80 евро. Пък вий оставяйте вашите да блеят по цял ден и да броят лайкиве. Отговорност И Баччкане до откат и няма да имате никакви проблеми. Ми като са работили до 18 - 19 ч заслужават да разтушат до 23ч поне

    13:19 17.07.2026

  • 8 Безплатен съвет

    2 0 Отговор
    Не приучавайте децата си да бъдат роби заради болните си фантазии. В противен случай доживот ще ги яздят Боковци, Шишовци, Прокопита и Мунчовци.

    13:20 17.07.2026

  • 9 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "потърпевш с два броя тинейджъри":

    Грешката е във вас- не се дръжте с него като тийнейджър...Самият израз,,вечерен час,, действа с отрицателен знак... и е отживелица от друго време. Самият Вие спазвали ли сте и продължавате ли да спазвате такъв вечерен час...А?Прекаленият контрол не е добро възпитание и граничи с обсесия. Прекалената свобода- също не еправилен избор.За да свирите струните не трябва да са отпуснати- нито прекалено стегнати.. Намерете идеалния вариант и във взаимоотношенията.

    13:21 17.07.2026

  • 10 Финансова грамотност

    1 1 Отговор
    За всяка минута закъснение, намаляване на джобните с определен процент.

    13:47 17.07.2026

  • 11 Уили уонка и шамарената фабрика

    2 1 Отговор
    Друг начин няма колкото сега и да се пънат всякакви хижари лами и либерали

    14:05 17.07.2026

  • 12 де да беше ама

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "С три броя":

    Не е лесно. Диалози има, монолози, езика ми се е изприщил. Резултат - мижав.

    14:08 17.07.2026