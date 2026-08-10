Британските медии разкриха как ще бъде погребан бившият принц Андрю

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю и херцог на Йорк, все още фигурира в тайните правителствени планове за организиране на кралско церемониално погребение, въпреки че беше лишен от титлите си и вече не е действащ член на британското кралско семейство. Това съобщават британски медии, позовавайки се на информация на Mail on Sunday.

Според публикациите името на Андрю остава включено в т.нар. „bridge plans“ – предварително подготвяни от британските власти сценарии, които определят действията при смъртта на високопоставени членове на кралското семейство. Подобни планове се изготвят години предварително и обхващат организацията на церемонията, участието на държавните институции и мерките за сигурност.

Очакванията са бившият херцог на Йорк да получи кралско церемониално погребение, каквито в миналото бяха организирани за кралицата майка и принц Филип. Това не е равнозначно на държавно погребение – най-високата форма на официална церемония, традиционно запазена за монарси и в изключителни случаи за други значими личности.

Къде може да бъде погребан Андрю

Точният план не е публикуван официално. Според кралски експерти обаче най-вероятно траурната служба би се състояла в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор – място, свързано с редица погребения, сватби и други церемонии на британското кралско семейство.

След службата Андрю Маунтбатън-Уиндзор може да бъде положен в Кралското гробище във Фрогмор, разположено в Home Park край замъка Уиндзор. Там са погребани редица представители на фамилията, сред които бившият крал Едуард VIII и съпругата му Уолис Симпсън.

Информацията предизвика критики във Великобритания и САЩ заради дългогодишния скандал около отношенията на Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Адвокати, представлявали жертви на Епстийн, поставиха под въпрос дали човек, който вече е частно лице, трябва да получи церемония с кралски статут и дали за нея трябва да бъдат използвани публични средства.

Бившият британски министър Норман Бейкър също определи включването на Андрю в подобен план като спорно, като заяви, че след загубата на кралския си статут той не би трябвало автоматично да получава кралско погребение.

Към момента Бъкингамският дворец и британското правителство не са потвърдили официално подробностите около бъдещото погребение. Затова мястото на церемонията и погребението във Фрогмор остават вероятен сценарий, а не окончателно обявено решение.