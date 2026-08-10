Британските медии разкриха как ще бъде погребан бившият принц Андрю

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю и херцог на Йорк, все още фигурира в тайните правителствени планове за организиране на кралско церемониално погребение, въпреки че беше лишен от титлите си и вече не е действащ член на британското кралско семейство. Това съобщават британски медии, позовавайки се на информация на Mail on Sunday.
Според публикациите името на Андрю остава включено в т.нар. „bridge plans“ – предварително подготвяни от британските власти сценарии, които определят действията при смъртта на високопоставени членове на кралското семейство. Подобни планове се изготвят години предварително и обхващат организацията на церемонията, участието на държавните институции и мерките за сигурност.
Очакванията са бившият херцог на Йорк да получи кралско церемониално погребение, каквито в миналото бяха организирани за кралицата майка и принц Филип. Това не е равнозначно на държавно погребение – най-високата форма на официална церемония, традиционно запазена за монарси и в изключителни случаи за други значими личности.
Къде може да бъде погребан Андрю
Точният план не е публикуван официално. Според кралски експерти обаче най-вероятно траурната служба би се състояла в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор – място, свързано с редица погребения, сватби и други церемонии на британското кралско семейство.
След службата Андрю Маунтбатън-Уиндзор може да бъде положен в Кралското гробище във Фрогмор, разположено в Home Park край замъка Уиндзор. Там са погребани редица представители на фамилията, сред които бившият крал Едуард VIII и съпругата му Уолис Симпсън.
Информацията предизвика критики във Великобритания и САЩ заради дългогодишния скандал около отношенията на Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Адвокати, представлявали жертви на Епстийн, поставиха под въпрос дали човек, който вече е частно лице, трябва да получи церемония с кралски статут и дали за нея трябва да бъдат използвани публични средства.
Бившият британски министър Норман Бейкър също определи включването на Андрю в подобен план като спорно, като заяви, че след загубата на кралския си статут той не би трябвало автоматично да получава кралско погребение.
Към момента Бъкингамският дворец и британското правителство не са потвърдили официално подробностите около бъдещото погребение. Затова мястото на церемонията и погребението във Фрогмор остават вероятен сценарий, а не окончателно обявено решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 венке мари
що го погребвате
13:48 10.08.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #7
13:49 10.08.2026
3 Милена драгийска лгбт
13:49 10.08.2026
4 Янко
13:51 10.08.2026
5 Последно
13:52 10.08.2026
6 И укротролягата е пътник с тоя рак.
13:56 10.08.2026
7 Столипиновски агент
До коментар #2 от "Наблюдател":Бате и аз това искам да знам. Чисто нова лопата купих(краднах) даже.
13:59 10.08.2026
8 Констатация
14:16 10.08.2026
9 ти да видиш
14:42 10.08.2026
10 истина ти казвам
14:50 10.08.2026
11 Мисля че той
14:57 10.08.2026
12 факуса
15:08 10.08.2026
13 Стара чанта
15:12 10.08.2026
14 Фют
Затова и English-a ми е толкова лош.
😁😁😁😁😁
15:18 10.08.2026
15 ХА ХА ХА
15:44 10.08.2026
16 Чистим руното у брато за да не знае мъжо
16:19 10.08.2026