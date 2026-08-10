Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Британските медии разкриха как ще бъде погребан бившият принц Андрю

Британските медии разкриха как ще бъде погребан бившият принц Андрю

10 Август, 2026 13:44 3 020 16

  • принц андрю-
  • погребение-
  • скандали-
  • кралското семейство

Андрю Маунтбатън-Уиндзор може да получи кралско погребение въпреки скандалите

Британските медии разкриха как ще бъде погребан бившият принц Андрю - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю и херцог на Йорк, все още фигурира в тайните правителствени планове за организиране на кралско церемониално погребение, въпреки че беше лишен от титлите си и вече не е действащ член на британското кралско семейство. Това съобщават британски медии, позовавайки се на информация на Mail on Sunday.

Според публикациите името на Андрю остава включено в т.нар. „bridge plans“ – предварително подготвяни от британските власти сценарии, които определят действията при смъртта на високопоставени членове на кралското семейство. Подобни планове се изготвят години предварително и обхващат организацията на церемонията, участието на държавните институции и мерките за сигурност.

Очакванията са бившият херцог на Йорк да получи кралско церемониално погребение, каквито в миналото бяха организирани за кралицата майка и принц Филип. Това не е равнозначно на държавно погребение – най-високата форма на официална церемония, традиционно запазена за монарси и в изключителни случаи за други значими личности.

Къде може да бъде погребан Андрю

Точният план не е публикуван официално. Според кралски експерти обаче най-вероятно траурната служба би се състояла в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор – място, свързано с редица погребения, сватби и други церемонии на британското кралско семейство.

След службата Андрю Маунтбатън-Уиндзор може да бъде положен в Кралското гробище във Фрогмор, разположено в Home Park край замъка Уиндзор. Там са погребани редица представители на фамилията, сред които бившият крал Едуард VIII и съпругата му Уолис Симпсън.

Информацията предизвика критики във Великобритания и САЩ заради дългогодишния скандал около отношенията на Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Адвокати, представлявали жертви на Епстийн, поставиха под въпрос дали човек, който вече е частно лице, трябва да получи церемония с кралски статут и дали за нея трябва да бъдат използвани публични средства.

Бившият британски министър Норман Бейкър също определи включването на Андрю в подобен план като спорно, като заяви, че след загубата на кралския си статут той не би трябвало автоматично да получава кралско погребение.

Към момента Бъкингамският дворец и британското правителство не са потвърдили официално подробностите около бъдещото погребение. Затова мястото на церемонията и погребението във Фрогмор остават вероятен сценарий, а не окончателно обявено решение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 венке мари

    23 0 Отговор
    амче коцкара жив още
    що го погребвате

    13:48 10.08.2026

  • 2 Наблюдател

    31 1 Отговор
    Мен повече ме интересува как ще бъде погребан Зеленски. Заедно със златната тоалетна или...?

    Коментиран от #7

    13:49 10.08.2026

  • 3 Милена драгийска лгбт

    8 1 Отговор
    От понеделник съм директорка в нова фирма за разхождане на кучета и пазене на лозета 🥳🤡

    13:49 10.08.2026

  • 4 Янко

    8 0 Отговор
    Кой не е разбрал още че умрелия няма грижа

    13:51 10.08.2026

  • 5 Последно

    19 1 Отговор
    Жив ли е този човек или съобщавайки ни тази новина ни намекват, че скоро може и да не е?

    13:52 10.08.2026

  • 6 И укротролягата е пътник с тоя рак.

    3 0 Отговор
    Вече имал разсейки навсякъде.

    13:56 10.08.2026

  • 7 Столипиновски агент

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Бате и аз това искам да знам. Чисто нова лопата купих(краднах) даже.

    13:59 10.08.2026

  • 8 Констатация

    3 1 Отговор
    Дедецето да внимавъ и то многу, че може да свърши кът една принцесъ, у един подлез....

    14:16 10.08.2026

  • 9 ти да видиш

    2 1 Отговор
    .......Точният план не е публикуван официално....????? Е па кви са тия планове???🫤🫤🫤Да не го открадне некой ли кво ли????

    14:42 10.08.2026

  • 10 истина ти казвам

    2 1 Отговор
    През к...... ми е къде ше го зароват!

    14:50 10.08.2026

  • 11 Мисля че той

    1 0 Отговор
    Ще ги наджвее

    14:57 10.08.2026

  • 12 факуса

    1 0 Отговор
    излишно харчене за боклука педофил

    15:08 10.08.2026

  • 13 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Ама тоя БОКЛУК още ли диша ?!

    15:12 10.08.2026

  • 14 Фют

    0 0 Отговор
    Много са мили британците.
    Затова и English-a ми е толкова лош.
    😁😁😁😁😁

    15:18 10.08.2026

  • 15 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    МНОГО НИ Е ЕНЯ КЪДЕ ЩЕ ГО ЗАРАВЯТ ТИЯ БРИТАНЦИ КОИТО ЗАРОВИХА СОФИЯ В РОИНИ СЪС ХИЛАДИ ЖЕРТВИ ПРЕЗ 1944 г.за това не пишем,за принц ендрю се кахърим кошмар.

    15:44 10.08.2026

  • 16 Чистим руното у брато за да не знае мъжо

    0 0 Отговор
    По-пропаднало място беше само Спартакус.

    16:19 10.08.2026