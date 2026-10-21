Бенямин Нетаняху на 77: неизвестни факти за премиера на Израел

Когато на 8 май 1972 г. израелски командоси щурмуват отвлечения самолет на „Сабена“ на летище Лод, сред тях е и младият Бенямин Нетаняху. Той служи в „Сайерет Маткал“ – едно от най-секретните подразделения на израелската армия. Според Кнесета Нетаняху участва в операцията по освобождаването на заложниците, а по-късно е отличен за оперативното си лидерство от генерал-майор Мордехай Гур.

Това е един от малко известните епизоди от живота на политика, който днес е познат най-вече като „Биби“. Роден е на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, но израства в Йерусалим. Като ученик живее два пъти в Съединените щати – баща му Бенцион Нетаняху, историк и преподавател, работи там върху своите изследвания.

От командос до архитект

Нетаняху се връща в Израел през 1967 г., за да отбие военната си служба. След освобождаването си участва и във войната от Йом Кипур през 1973 г., след която е повишен в чин капитан. Военният му опит по-късно се превръща в основа на публичния му образ като политик, поставящ сигурността и борбата с тероризма в центъра на политиката си.

След армията той избира необичаен за бъдещ премиер академичен път. Завършва архитектура в Масачузетския технологичен институт, а след това получава магистърска степен по бизнес управление. Учи и политически науки в Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. В Съединените щати за известно време използва името Бен Нитай – по-лесно за произнасяне от американците.

Преди дипломацията Нетаняху работи като консултант в Boston Consulting Group. Там се запознава с Мит Ромни, който по-късно става сенатор от Юта и кандидат за президент на Съединените щати. Двамата се срещат отново десетилетия по-късно вече като политически лидери.

Смъртта на Йони и политическият му път

Най-силният личен обрат в живота му идва през юли 1976 г. По-големият му брат Йонатан, командир на специалните части, е убит при операцията за освобождаване на заложници на летището в Ентебе, Уганда. След смъртта му Нетаняху се връща към Израел и започва активно да работи за международно сътрудничество срещу тероризма.

„Това промени живота ми напълно и го насочи към сегашния му курс, защото Йони загина в битка срещу тероризма“, казва Нетаняху в интервю за списание TIME.

През 1978 г. основава Института „Йонатан“ за изследване на тероризма. След това започва дипломатическата му кариера – първо като заместник-ръководител на мисията на Израел във Вашингтон, а от 1984 до 1988 г. като посланик на страната в ООН. Там се утвърждава като един от най-ефективните говорители на Израел на английски език.

Нетаняху за първи път става министър-председател през 1996 г. Следват още два продължителни периода на власт – от 2009 до 2021 г. и от декември 2022 г. Той е първият израелски премиер, роден след създаването на държавата, а военната служба, американското образование и семейната му история продължават да са част от политическия му образ.

Източници: apnews.com, time.com, bostonglobe.com