Новини
Любопитно »
Бенямин Нетаняху на 77: неизвестни факти за премиера на Израел
  Тема: Известни личности

Бенямин Нетаняху на 77: неизвестни факти за премиера на Израел

21 Октомври, 2026 11:00 1 399 9

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • йони нетаняху-
  • мит ромни-
  • сайерет маткал

От командос и архитект до най-дълго управлявалия израелски премиер: историята на Биби включва операция със заложници, работа с Мит Ромни и смяна на името

Бенямин Нетаняху на 77: неизвестни факти за премиера на Израел - 1
Снимка: timesofisrael.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато на 8 май 1972 г. израелски командоси щурмуват отвлечения самолет на „Сабена“ на летище Лод, сред тях е и младият Бенямин Нетаняху. Той служи в „Сайерет Маткал“ – едно от най-секретните подразделения на израелската армия. Според Кнесета Нетаняху участва в операцията по освобождаването на заложниците, а по-късно е отличен за оперативното си лидерство от генерал-майор Мордехай Гур.

Това е един от малко известните епизоди от живота на политика, който днес е познат най-вече като „Биби“. Роден е на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, но израства в Йерусалим. Като ученик живее два пъти в Съединените щати – баща му Бенцион Нетаняху, историк и преподавател, работи там върху своите изследвания.

От командос до архитект

Нетаняху се връща в Израел през 1967 г., за да отбие военната си служба. След освобождаването си участва и във войната от Йом Кипур през 1973 г., след която е повишен в чин капитан. Военният му опит по-късно се превръща в основа на публичния му образ като политик, поставящ сигурността и борбата с тероризма в центъра на политиката си.

След армията той избира необичаен за бъдещ премиер академичен път. Завършва архитектура в Масачузетския технологичен институт, а след това получава магистърска степен по бизнес управление. Учи и политически науки в Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. В Съединените щати за известно време използва името Бен Нитай – по-лесно за произнасяне от американците.

Преди дипломацията Нетаняху работи като консултант в Boston Consulting Group. Там се запознава с Мит Ромни, който по-късно става сенатор от Юта и кандидат за президент на Съединените щати. Двамата се срещат отново десетилетия по-късно вече като политически лидери.

Смъртта на Йони и политическият му път

Най-силният личен обрат в живота му идва през юли 1976 г. По-големият му брат Йонатан, командир на специалните части, е убит при операцията за освобождаване на заложници на летището в Ентебе, Уганда. След смъртта му Нетаняху се връща към Израел и започва активно да работи за международно сътрудничество срещу тероризма.

„Това промени живота ми напълно и го насочи към сегашния му курс, защото Йони загина в битка срещу тероризма“, казва Нетаняху в интервю за списание TIME.

През 1978 г. основава Института „Йонатан“ за изследване на тероризма. След това започва дипломатическата му кариера – първо като заместник-ръководител на мисията на Израел във Вашингтон, а от 1984 до 1988 г. като посланик на страната в ООН. Там се утвърждава като един от най-ефективните говорители на Израел на английски език.

Нетаняху за първи път става министър-председател през 1996 г. Следват още два продължителни периода на власт – от 2009 до 2021 г. и от декември 2022 г. Той е първият израелски премиер, роден след създаването на държавата, а военната служба, американското образование и семейната му история продължават да са част от политическия му образ.

Източници: apnews.com, time.com, bostonglobe.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    16 11 Отговор
    А наш Мунчо цел живот шапкар ....плътно до казана с чорбата на аванта !!! И неграмотен ....

    Коментиран от #6, #9

    11:03 21.10.2026

  • 2 И, този и

    8 0 Отговор
    този,е сладур. Хабиби.😅

    11:03 21.10.2026

  • 3 НАБЛЮДАТЕЛ

    11 1 Отговор
    Този си изтрепа всичките братя

    11:06 21.10.2026

  • 4 Евреите са богоизбран народ

    6 2 Отговор
    А Господ е Българин

    11:28 21.10.2026

  • 5 Софиянец

    4 2 Отговор
    Мръсен боклук! Много са му!

    Коментиран от #8

    11:43 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 маш ти хълмасчиата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    отидè курбан?

    12:04 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.