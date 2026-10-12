В Израел откриха непокътната ритуална баня на 2000 години

Археолози в Израел откриха добре запазена еврейска ритуална баня на около 2000 години и я извадиха от земята цяла. Миквата е намерена в Кирят Гат, в южната част на страната, при разкопки в район, в който се извършват строителни дейности. Съоръжението тежи приблизително 25 тона.

Находката датира от периода на Втория храм – епохата, в която е живял Исус Христос. Управлението за антики на Израел посочва, че миквата може да е доказателство за съществуването на неизвестно досега еврейско селище в района. До откриването ѝ археолозите не са разполагали с данни за подобно селище на това място.

25-тонното съоръжение е преместено заради строежа

Ритуалната баня е била извадена с помощта на голям кран, за да бъде предпазена от повреди по време на развитието на новия квартал. След приключването на строителството тя трябва да бъде върната на първоначалното си място.

„Когато строителството приключи, миквата ще бъде върната на мястото и включена в открито обществено пространство, което ще се намира в центъра на новия квартал“, заявиха от Управлението за антики на Израел.

Преместването е извършено като временна мярка за съхраняване на паметника. Планът е древното съоръжение да бъде достъпно за жителите и посетителите, след като строителните работи в района завършат.

Каменни съдове допълват картината

При археологическите проучвания в Кирят Гат са открити и каменни мерителни съдове. Те са били използвани широко през периода на Втория храм, тъй като според еврейските религиозни правила камъкът не се смятал за податлив на ритуално оскверняване за разлика от някои други материали.

Съчетаването на миква и каменни съдове дава на изследователите допълнителна информация за религиозните обичаи и ежедневието на местните жители преди около две хилядолетия. Самата находка обаче не доказва, че Исус е посещавал банята. Не са открити и данни тя да е свързана с конкретни събития, описани в Евангелията.

Източници: foxnews.com, timesofisrael.com