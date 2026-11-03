Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ)

Бой Джордж пристигна в Израел за два концерта в Тел Авив, които ще се състоят на 4 и 7 ноември. Билетите за участията са разпродадени. Посещението му е представено като знак на несъгласие с международните призиви към представители на изкуството да бойкотират Израел заради действията на страната в палестинските територии.

В понеделник британският певец се срещна в Йерусалим с президента на Израел Ицхак Херцог. На разговора присъства и Елкана Бохбот, освободен заложник на радикалното палестинско движение „Хамас“, оцелял при нападението на музикалния фестивал „Нова“ на 7 октомври 2023 г.

Херцог изрази признателност към Бой Джордж за публичната му подкрепа за Израел и еврейската общност.

„Бой Джордж, благодаря ти за приятелството и за това, че избра да донесеш музиката си в Израел“, каза президентът според израелски медии. Той подари на певеца скулптура на червени анемонии, вдъхновена от мемориала на мястото на фестивала „Нова“ в пустинята Негев.

Снимки: БГНЕС/ EPA

Бой Джордж, който стана световноизвестен като вокалист на британската група Culture Club, е изпълнител на хита „Карма Хамелеон“. По-рано тази година той издаде песента „Пак ще танцуваме“ в памет на жертвите от фестивала „Нова“.

Певецът е заявил, че подкрепата му за Израел му е коствала приятелства, довела е до заплахи и е създала пречки пред кариерата му. Критиците му го обвиняват, че използва песента, за да оправдае начина, по който Израел води войната в ивицата Газа, и че пренебрегва страданията на палестинското цивилно население.

От началото на войната в ивицата Газа редица чуждестранни творци отмениха участията си в Израел или се присъединиха към призивите за бойкот. На този фон решението на Бой Джордж да изнесе два концерта в Тел Авив привлече допълнително внимание.

На 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ нахлуха в Южен Израел, убиха около 1200 души и отведоха 251 заложници в Газа. В отговор Израел започна мащабна военна офанзива в ивицата. Според данни на здравните власти в анклава, цитирани от ДПА, при нея са загинали повече от 74 500 палестинци.