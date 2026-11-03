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Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ)

3 Ноември, 2026 13:31 534 6

  • бой джордж-
  • израел-
  • ицхак херцог-
  • фестивал нова-
  • културен бойкот

Певецът се срещна с президента на Израел Ицхак Херцог и освободения заложник Елкана Бохбот

Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бой Джордж пристигна в Израел за два концерта в Тел Авив, които ще се състоят на 4 и 7 ноември. Билетите за участията са разпродадени. Посещението му е представено като знак на несъгласие с международните призиви към представители на изкуството да бойкотират Израел заради действията на страната в палестинските територии.

В понеделник британският певец се срещна в Йерусалим с президента на Израел Ицхак Херцог. На разговора присъства и Елкана Бохбот, освободен заложник на радикалното палестинско движение „Хамас“, оцелял при нападението на музикалния фестивал „Нова“ на 7 октомври 2023 г.

Херцог изрази признателност към Бой Джордж за публичната му подкрепа за Израел и еврейската общност.

„Бой Джордж, благодаря ти за приятелството и за това, че избра да донесеш музиката си в Израел“, каза президентът според израелски медии. Той подари на певеца скулптура на червени анемонии, вдъхновена от мемориала на мястото на фестивала „Нова“ в пустинята Негев.

Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ)
Снимки: БГНЕС/ EPA

Бой Джордж, който стана световноизвестен като вокалист на британската група Culture Club, е изпълнител на хита „Карма Хамелеон“. По-рано тази година той издаде песента „Пак ще танцуваме“ в памет на жертвите от фестивала „Нова“.

Певецът е заявил, че подкрепата му за Израел му е коствала приятелства, довела е до заплахи и е създала пречки пред кариерата му. Критиците му го обвиняват, че използва песента, за да оправдае начина, по който Израел води войната в ивицата Газа, и че пренебрегва страданията на палестинското цивилно население.

Бой Джордж ще изнесе два концерта в Израел напук на бойкотите (СНИМКИ)

От началото на войната в ивицата Газа редица чуждестранни творци отмениха участията си в Израел или се присъединиха към призивите за бойкот. На този фон решението на Бой Джордж да изнесе два концерта в Тел Авив привлече допълнително внимание.

На 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ нахлуха в Южен Израел, убиха около 1200 души и отведоха 251 заложници в Газа. В отговор Израел започна мащабна военна офанзива в ивицата. Според данни на здравните власти в анклава, цитирани от ДПА, при нея са загинали повече от 74 500 палестинци.


Израел
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  • 1 Хулиганииии арабски

    11 0 Отговор
    Той щот е различен...

    13:32 03.11.2026

  • 2 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    Този е от партията на нашия "лорд", пък и си приличат дори визуално.

    13:37 03.11.2026

  • 3 Георги

    6 0 Отговор
    в неговия случай е съвсем нормално

    13:45 03.11.2026

  • 4 Там да си остане

    3 0 Отговор
    тоя петроханец

    13:59 03.11.2026

  • 5 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Чак пък Бой! По скоро Лейди Джордж!

    14:07 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.