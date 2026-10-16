Моше Даян: офицерът с черната превръзка, променил Израел

Черната превръзка върху лявото око превръща Моше Даян в един от най-разпознаваемите военни командири на XX век. На 16 октомври 1981 г. Израел губи човека, чието име се свързва едновременно с бойните победи, тежките поражения и опитите за мир в Близкия изток. Даян умира на 66 години след сърдечен удар в болница край Тел Авив.

Роден е на 20 май 1915 г. в Дегания. През 1930-те години се присъединява към Хагана – еврейската военна организация в Британски мандат Палестина. По-късно служи в Специалните нощни отряди, създадени под командването на британския офицер Орде Уингейт за борба с нападенията срещу еврейски селища.

Раната, която става негов знак

През 1941 г. Даян губи лявото си око при операция срещу силите на режима Виши в Ливан. Раната оставя траен отпечатък върху лицето му, но и създава образ, който светът запомня веднага. Според израелските отбранителни сили превръзката постепенно се превръща в символ на неговата смелост, самоувереност и военни победи.

Във войната за независимост на Израел Даян командва Йерусалимския фронт, а след това оглавява Южното и Северното командване. През 1953 г. става началник на Генералния щаб – пост, който заема до 1958 г. В това качество ръководи израелската армия по време на Суецката криза през 1956 г.

Лицето на Шестдневната война

Най-голяма международна известност Даян получава като министър на отбраната по време на Шестдневната война през юни 1967 г. Израелските сили завземат Синайския полуостров, ивицата Газа, Западния бряг, Източен Йерусалим и Голанските възвишения. Даян се превръща в световен символ на израелската военна мощ, но и в спорна фигура заради последиците от войната и продължаващия конфликт.

Президентът на САЩ Роналд Рейгън го определя след смъртта му като „смел войник и голям израелски държавник“. Тази оценка събира двете страни на кариерата му – военната и политическата.

От генерал към дипломат

След годините в армията Даян влиза в политиката. Той е министър на земеделието, министър на отбраната и министър на външните работи. Като дипломат участва в усилията, довели до мирния договор между Израел и Египет, подписан през 1979 г. Договорът е резултат от преговорите, започнали с посещението на египетския президент Ануар Садат в Йерусалим и продължили с посредничеството на САЩ в Кемп Дейвид.

Даян подава оставка като външен министър през октомври 1979 г. заради разногласия с премиера Менахем Бегин относно начина, по който трябва да се водят преговорите за палестинска автономия. Две години по-късно умира, но остава част от политическата памет на Израел – като офицера с превръзката, министъра на победата през 1967 г. и военния човек, който разбира, че трайният мир се договаря не само със съюзници, а и с противници.

Източници: washingtonpost.com, time.com