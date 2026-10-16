Давид Бен-Гурион: човекът зад името на летището в Тел Авив

На табелите за пристигащи пътници името „Бен-Гурион“ обикновено се свързва с Тел Авив. Летището обаче се намира край град Лод, на около 15 километра от Тел Авив и около 40 километра от Йерусалим. То носи името на Давид Бен-Гурион – човекът, който на 14 май 1948 г. прочита декларацията за независимостта на Израел и става първият министър-председател на страната.

От Давид Грюн до Бен-Гурион

Давид Йосеф Грюн е роден на 16 октомври 1886 г. в Плонск, тогава в пределите на Руската империя. По-късно приема името Бен-Гурион, с което остава в историята. През 1906 г. се установява в Палестина и се включва в изграждането на еврейското работническо движение.

През следващите десетилетия Бен-Гурион се превръща в един от най-влиятелните лидери на еврейската общност в Палестина. От 1935 г. ръководи изпълнителния орган на Еврейската агенция – политическа структура, която представлява еврейската общност пред британските власти и международната общност. В тази роля той участва в подготовката на институциите, които по-късно ще се превърнат в основа на израелската държава.

Гласът на декларацията

На 14 май 1948 г. в Тел Авив Бен-Гурион прочита Декларацията за създаването на държавата Израел и я подписва заедно с останалите членове на Временния държавен съвет. В документа е записано: „Ние обявяваме създаването на еврейска държава в Ерец-Израел, която ще бъде наречена Държавата Израел.“

След провъзгласяването на независимостта страната е въвлечена във война с армиите на съседни арабски държави. Бен-Гурион ръководи правителството и отбраната, докато се изграждат армията, държавната администрация и основните институции на новата държава. Той заема премиерския пост от 1948 до 1953 г., връща се на него през 1955 г. и остава начело до 1963 г.

Пустинята и последните години

Бен-Гурион е сред политиците, които настояват за развитие на Негев – пустинния юг на Израел. През 1953 г. временно се оттегля от властта и се установява в кибуца Сде Бокер. По-късно се връща в правителството, но след окончателното си оттегляне през 1963 г. отново избира живота в пустинята.

Умира на 1 декември 1973 г. в Рамат Ган. Същата година основното летище на Израел, дотогава известно като летище Лод, е преименувано на международно летище „Бен-Гурион“. Така името на политика остава не само в учебниците и държавната история, а и на мястото, през което милиони пътници влизат в Израел или го напускат.

Източници: apnews.com, blogs.timesofisrael.com