Продават остров със замък на час от Мадрид

Остров със замък, собствено пристанище и автономни енергийни системи се продава в Испания за 3,25 млн. евро. Исла Сентинела се намира във водите на язовир Ел Бургийо, край община Ел Барако в провинция Авила, на малко повече от час път с автомобил от Мадрид.

Имотът заема 10 847 квадратни метра и представлява цял остров. На него се издига замък, построен през 1923 г. върху мястото на стара наблюдателна кула. Сградата е напълно обновена, запазила е каменната си конструкция и разполага с кули с бойници, панорамни тераси и широки прозорци с гледка към язовира и планините на Сиера де Гредос. Данните са публикувани от idealista, AS и Forbes España.

Замък на четири етажа

Застроената площ е приблизително 1000 квадратни метра. Четирите етажа са свързани с асансьор, а жилищната част включва седем спални със самостоятелни бани и камини. Някои от помещенията разполагат и с вградени джакузита.

Към имота има дневна и трапезария с кухня, складови помещения, гараж и техническо помещение. Предвиден е и голям павилион за събития с професионален бар. Според описанието той може да бъде преустроен така, че да добави още четири спални със собствени бани. Така общият капацитет на сградата може да достигне 11 спални и 11 бани.

Достъпът зависи от нивото на водата

Обичайният достъп до Исла Сентинела е по вода от частното пристанище. При спадане на нивото на язовира островът може временно да се свърже със сушата, което позволява до крепостните стени да се стига и с автомобил. В описанието на имота е посочена и възможност за изграждане на площадка за хеликоптер, но няма данни тя да е налична в момента.

Енергийната автономност е сред основните характеристики на предложението. На острова има соларни панели, два резервни генератора и собствена система за пречистване и филтриране на водата. Всички помещения са оборудвани с отопление и климатизация.

Язовирът Ел Бургийо се захранва от река Алберче и обхваща територии в общините Ел Тиембло, Ел Барако и Наваалонга. Самата Исла Сентинела е представена на пазара чрез CENTURY 21 Homeplace. Към момента обявената цена е 3,25 млн. евро, а информация за сключена сделка или насрочен срок за продажбата не е публикувана.

Източници: as.com, idealista.fr, forbes.es