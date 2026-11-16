Бела Хадид купи миньорски постройки в Колорадо за 5,5 млн. долара

Две стари миньорски постройки, поток край къщата и тишина в края на чакълена алея – така изглежда новият дом на Бела Хадид в Колорадо. Моделът е платила 5,5 милиона долара за имот в Крестед Бют, изграден около бараки, използвани някога от работници във въгледобива.

Къщата е с площ около 186 кв. м и се намира върху парцел от приблизително 728 кв. м. Имотът има около 61 метра брегова линия по протежение на потока Коул Крийк. Въпреки че основната сграда е построена през 2001 г., архитектурата ѝ включва две оригинални постройки от началото на XX век.

Дом около вековни миньорски постройки

Старите въглищни навеси са били внимателно реставрирани и превърнати в жилищни пространства. Вътрешното оформление е с отворена планировка, а таваните достигат височина над 9 метра.

Сред отличителните детайли са масивни греди, спасени от исторически склад край река Колумбия, както и железни болтове и други елементи от стари постройки. Така съвременният дом запазва видими следи от миналото на района.

Имотът е разположен в края на задънена чакълена алея, където има само още една къща. Според описанието на имота мястото е далеч от „трафик, туристи и шум“.

Моделът вече живее в района

По данни, цитирани от „Марица“, Бела Хадид е живяла в района на Крестед Бют няколко месеца преди да придобие имота. На 9 ноември тя посети мач на хокейния отбор „Колорадо Аваланч“ и сподели възхищението си от щата.

„По душа съм момиче от Колорадо“

Хадид допълни, че за нея е било „само въпрос на време“ да стигне до отбора. Публикацията беше споделена след посещението ѝ на хокейния мач.

30-годишният модел има връзка с Нейтън Лейси, който е местен бизнесмен и ръководител на строителни проекти. Името му беше свързано с Хадид след появата им заедно в Колорадо.

Покупката идва малко след участието на Бела Хадид в модното шоу на Victoria’s Secret през октомври. Новият ѝ дом съчетава историята на старите миньорски постройки с уединението на планински имот край вода.

Източници: marica.bg, realtor.com, architecturaldigest.com