Пенелопе Крус разкри защо отглежда децата си в Мадрид

За Пенелопе Крус Мадрид не е просто родният град, а мястото, в което семейството ѝ може да живее най-близо до нормалното ежедневие. В интервю за списание Perfect актрисата разказа защо тя и Хавиер Бардем са избрали испанската столица за дома, в който да отглеждат двете си деца.

„Цялото ни семейство е там, както и приятелите ни от детството и тийнейджърските години; по-лесно е да водиш нормален живот“, заяви Крус.

Семейството се връща в Мадрид през 2013 г.

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем сключват брак през юли 2010 г. Първото им дете – синът Лео, се ражда през януари 2011 г. в Лос Анджелис. Дъщеря им Луна идва на бял свят през юли 2013 г. в Мадрид.

След периоди на живот и работа в Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон двамата актьори се установяват отново в Испания. Решението е свързано не само с професионалните им ангажименти, но и с желанието децата им да растат близо до роднините и приятелите на родителите си.

Крус обяснява, че известността прави опазването на личния живот трудно, но това усилие е особено важно, когато в семейството има деца. По думите ѝ те трябва да имат възможност да израснат без постоянно публично внимание и по-късно сами да решат дали искат да бъдат част от обществения живот.

Двамата актьори ограничават раздялата заради работата

Семейните правила се отразяват и върху избора на роли. Хавиер Бардем заяви пред Variety, че не поставя специални изисквания за луксозни условия на снимачната площадка, но държи да не бъде далеч от близките си повече от две седмици.

„Единственото нещо, на което държа, е да не прекарвам повече от две седмици далеч от семейството си“, каза Бардем.

Актьорът е разказвал, че след раждането на първото им дете двамата с Крус се стараят поне единият родител да бъде у дома, когато другият приема професионален ангажимент. Така международната им кариера се съобразява с ежедневието на семейството, а не обратното.

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем са сред най-популярните испански актьори в световното кино. Крус получава „Оскар“ за ролята си във „Вики, Кристина, Барселона“, а Бардем е отличен с наградата за „Няма място за старите кучета“. Въпреки публичността около професионалния им живот двамата продължават да пазят децата си далеч от медийното внимание.

Източници: tialoto.bg, theperfectmagazine.com, elpais.com