Националният съд на Испания започна разследване срещу Хулио Иглесиас след жалба на две негови бивши служителки. Те твърдят, че през 2021 г. са били подложени на сексуални посегателства, физическо насилие и унизително отношение в имоти на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

Жалбата е внесена от правозащитната организация Women’s Link Worldwide. Случаят е поет от съдия Антонио Пиня в Националния съд в Мадрид. Според Асошиейтед прес съдията е посочил, че представените предварителни данни са достатъчни за започване на наказателно производство, но изрично е уточнил, че това не означава оценка за достоверността на твърденията.

Какви са твърденията

Двете жени са работили като домашна служителка и физиотерапевт в резиденциите на Иглесиас. Те описват среда на постоянен контрол и тормоз. Една от тях твърди, че е била подлагана на неподходящи докосвания, обиди и унижения.

Като част от материалите по жалбата са представени снимки на наранявания и разговори. Съдията посочва, че на една от снимките се вижда синина по ръката, която би могла да съответства на силно стискане, както и следи по бедрото, които според жалбата са свързани с принуда за участие в сексуални действия.

Анадолската агенция съобщава, че в жалбата се твърди още за повтарящ се сексуален тормоз и че служителки са били подлагани на гинекологични прегледи, тестове за бременност и изследвания за инфекции, включително ХИВ. Тези твърдения предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Спорът за юрисдикцията

Случаят беше прекратен от испанската прокуратура по-рано през годината с аргумента, че предполагаемите действия са извършени извън Испания. Представителите на двете жени обаче внесоха нова наказателна жалба на 3 септември, като настояха, че испанските съдилища имат основание да разгледат случая заради испанското гражданство на Иглесиас.

Съдия Пиня е отхвърлил частите от жалбата, свързани с трафик на хора и нарушения на трудовите права. Той е отбелязал и че за някои от твърдените нарушения може да е изтекъл давностният срок.

Иглесиас отрича обвиненията

Хулио Иглесиас отрича обвиненията. В изявление, публикувано през януари, певецът заяви: „Никога не съм насилвал, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са напълно неверни и ми причиняват дълбока болка.“

Певецът, който е на 83 години, е продал над 300 милиона записа на повече от 12 езика. Разследването не означава, че срещу него е постановена присъда или че обвиненията са доказани.

Двете бивши служителки са призовани да дадат показания лично пред съда на 3 февруари 2027 г. След това магистратът ще прецени дали са необходими допълнителни действия по делото.

Източници: apnews.com, theguardian.com, aa.com.tr