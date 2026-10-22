Как сватбата на Перон и Ева промени историята на Аржентина

В Хунин няма тълпа, официални речи или бляскав прием. Има граждански регистър, няколко подписа и двойка, която предпочита най-важният ѝ ден да остане далеч от прожекторите. На 22 октомври 1945 г. Хуан Доминго Перон и Ева Мария Дуарте сключват граждански брак в провинция Буенос Айрес.

Сватбата идва само пет дни след едно от най-драматичните събития в аржентинската политика. На 17 октомври Перон е освободен след масови демонстрации в негова подкрепа. Дотогава той е отстранен от постовете си и задържан на остров Мартин Гарсия. След завръщането си в Буенос Айрес вече не е просто влиятелен военен и политик. Той се превръща в кандидат за президент, около когото се оформя ново обществено движение.

Дискретна церемония в Хунин

Официалният акт е записан в Хунин под номер 182. В него са посочени имената на Хуан Доминго Перон и Мария Ева Дуарте. Документът е подписан от Хернан Антонио Ордиялес, а свидетели са братът на Ева – Хуан Дуарте, и Доминго Мерканте, един от най-близките сътрудници на Перон.

Именно около датата и мястото на сватбата през годините се появяват различни версии. Някои публикации споменават 18 октомври или тайна церемония в Буенос Айрес. В официалния граждански запис обаче е посочено, че бракът е сключен на 22 октомври в Хунин. Историческите сведения свързват избора на града с близостта на Ева до семейството ѝ и с годините, които тя прекарва там.

По-късно Ева обяснява отношенията им с кратка фраза, превърнала се в едно от най-цитираните описания на двойката:

От актриса до политически символ

„Оженихме се, защото се обичахме, а се обичахме, защото и двамата искахме едно и също.“

По време на сватбата Ева е позната като актриса и радиоводеща. Бракът с Перон променя посоката на живота ѝ. Тя постепенно оставя сцената и се превръща в негов най-разпознаваем съюзник пред работническите организации и бедните аржентинци.

На 10 декември 1945 г. двамата сключват и църковен брак в църквата „Свети Франциск от Асизи“ в Ла Плата. Няколко месеца по-късно Перон печели президентските избори, а Ева става първа дама на Аржентина.

След това тя вече не е само съпруга на държавния глава. Ева Перон подкрепя въвеждането на женското избирателно право, работи за социални програми и изгражда собствен политически образ. За привържениците си е „Евита“ – защитник на бедните; за противниците на перонизма – мощна фигура в спорен режим.

Тъкмо затова малката церемония в Хунин остава повече от семейно събитие. Тя бележи момента, в който личната връзка между военния лидер и младата актриса се превръща в политически съюз, оставил траен отпечатък върху Аржентина.

Източници: infobae.com, elespectador.com, theguardian.com