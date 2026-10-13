Временно ограничиха достъпа до водопадите Игуасу

Аржентинските власти временно ограничиха достъпа на туристи до водопадите Игуасу заради рязкото покачване на нивото на едноименната река в североизточната част на страната. Дебитът е надхвърлил 12 000 кубични метра в секунда – повече от шест пъти над обичайното средно равнище.
Решението е взето от ръководството на националния парк „Игуасу“ и компанията, която управлява туристическия обект по концесия. Ограничен е достъпът до туристическите зони на водопадите, сред които е и популярната площадка „Гърлото на дявола“.
Успоредно с това са издадени предупреждения за повишаване на водните нива в реките Парана и Уругвай. Според информацията, предадена от Франс прес, валежите са свързани с климатичния феномен „Ел Ниньо“.
Достъпът беше възстановен
По-късно управата на парка съобщи за „постепенно намаляване“ на водния дебит. Това е позволило „премахване на превантивното ограничение на достъпа“, посочиха от парка.
Високите води вече са водили до затваряне на националния парк през 2023 и 2024 г. По време на предишния епизод на „Ел Ниньо“ са били разрушени пешеходни мостове в туристическата зона „Гърлото на дявола“.
Последното ограничение е било превантивна мярка за безопасността на посетителите, въведена при необичайно високия дебит на река Игуасу. След съобщеното понижаване на водния поток достъпът до туристическите зони е възстановен.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА