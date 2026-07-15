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Англия срещу Аржентина: Футболната класика, родена от огъня на Фолклендската война

Англия срещу Аржентина: Футболната класика, родена от огъня на Фолклендската война

15 Юли, 2026 17:17 553 6

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  • футбол-
  • фолклендската война

Сблъсъкът между Трите лъва и Албиселесте на Световното първенство през 2026 г. възражда едно от най-политизираните спортни съперничества в историята

Англия срещу Аржентина: Футболната класика, родена от огъня на Фолклендската война - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 15 юли 2026 г., футболният свят е притаил дъх пред един от най-взривоопасните полуфинали в историята на световните първенства – Англия се изправя срещу настоящия световен шампион Аржентина на стадиона в Атланта. Макар мениджърът на Англия Томас Тухел и селекционерът на южноамериканците Лионел Скалони да призовават за спокойствие, заявявайки, че „това е просто футболен мач“, реалността на трибуните и извън тях разказва различна история. Политическото напрежение от Фолклендската война през 1982 г. продължава да хвърля своята тежка сянка върху зеления терен повече от четири десетилетия по-късно.

Корените на конфликта: Защо избухна Фолклендската война?

За да се разбере дълбочината на днешната спортна вражда, трябва да се върнем към пролетта на 1982 г. Историческият спор за суверенитета над архипелага в Южния Атлантик (наричан от Великобритания Фолклендски острови, а от Буенос Айрес – Ислас Малвинас) датира още от XIX век. През 1982 г. обаче Аржентина се намира под управлението на жестока военна хунта, водена от генерал Леополдо Галтиери. Страната е в тежка икономическа криза, а по улиците избухват масови протести срещу диктатурата.

В опит да отклони народния гняв и да обедини нацията около патриотична кауза, на 2 април 1982 г. хунтата стартира военна инвазия и превзема островите. Галтиери залага на картата, че Великобритания – намираща се на над 12 000 километра разстояние – няма да реагира военно. Според исторически хроники на Encyclopedia Britannica, аржентинското ръководство сериозно подценява решителността на тогавашния британски премиер Маргарет Тачър.

74 дни на предната линия и цената на поражението

Реакцията на Лондон е светкавична. Тачър изпраща огромна военноморска тактическа група, за да си възвърне територията. Последвалият 74-дневен въоръжен конфликт е белязан от тежки сражения по море, въздух и суша. Сред най-критичните моменти е торпилирането на аржентинския крайцер „Генерал Белграно“ от британска ядрена подводница, при което загиват 323 аржентински моряци – събитие, което Буенос Айрес и до днес смята за военно престъпление.

Войната приключва на 14 юни 1982 г. с официалната капитулация на аржентинския гарнизон в Порт Стенли. Равносметката от краткия, но кръвопролитен сблъсък е катастрофална: загиват 649 аржентински военнослужещи (повечето от които млади, зле обучени наборници), 255 британски войници и трима цивилни жители на островите.

Загубата има тежки политически последствия. Военната хунта в Буенос Айрес колабира бързо под натиска на общественото недоволство от позорното поражение, което проправя пътя към възстановяването на демокрацията в Аржентина през 1983 г. За Обединеното кралство победата циментира властта на Маргарет Тачър и засилва британския патриотизъм. Националната травма в Аржентина обаче остава дълбока, а островите се превръщат в свещена кауза за поколения аржентинци.

Раждането на „футболното отмъщение“ на зеления терен

Само четири години по-късно, на Световното първенство в Мексико през 1986 г., двата тима се изправят един срещу друг в четвъртфинал, превърнал се в митичен символ. Тогава Диего Армандо Марадона вкарва два от най-известните голове в историята – скандалната „Божия ръка“ и феноменалния „Гол на века“. Години по-късно в своята автобиография Марадона признава това, което цяла Аржентина чувства: „Това беше нашето отмъщение... възстановяване на част от Малвините. Преди мача казвахме, че футболът няма нищо общо с политиката, но това беше лъжа. Мислехме само за това“. Футболното игрище се превърна в безопасното бойно поле, където аржентинците успяха да победят бившия си военен противник.

През годините съперничеството продължи да произвежда драма. На Световното първенство във Франция през 1998 г. младият тогава Дейвид Бекъм получава емблематичен червен картон за нарушение срещу Диего Симеоне, а Англия отпада след дузпи. Четири години по-късно, в Япония през 2002 г., Бекъм постига своето лично изкупление, отбелязвайки победната дузпа за 1:0 в груповата фаза.

Днешният сблъсък: Мерки за сигурност от най-висок риск

В навечерието на днешния полуфинал в Атланта, раните изглеждат по-живи от всякога. Преди часове вицепрезидентът на Аржентина отново определи англичаните като „нашественици“ и „пирати узурпатори“, провокирайки светкавичен отговор от Даунинг стрийт, където говорител на британския премиер Киър Стармър контрира, че жителите на островите сами са избрали да бъдат британци на референдума през 2013 г. В същото време аржентинските играчи, водени от Лионел Меси, бяха заснети да пеят в съсъблекалнята популярния сред феновете си химн „За Малвините, за Диего, за последното първенство на Лео!“.

ФБР и местните власти в САЩ класифицираха мача като събитие от „най-висок риск“. Над 1600 полицейски служители ще се грижат за реда около стадиона в Атланта, след като вече бяха регистрирани сблъсъци между фенове на двата тима в Маями. Аржентинското министерство на сигурността изрично обяви, че внасянето на знамена и транспаранти с политически послания или претенции за суверенитет над островите е строго забранено.

Въпреки напрежението, асоциации на ветерани от Фолклендската война в Аржентина излязоха с официално писмо, призоваващо за разум: „Спортът не е война. Днешният мач е глобално спортно събитие, а не въоръжен реванш или историческа компенсация. Суверенитетът се защитава на международните форуми с дипломация“.

На терена обаче феновете очакват титаничен сблъсък. От едната страна е устремената към историята Англия на Хари Кейн и Джуд Белингам, а от другата – Лионел Меси, който в последното си световно първенство се изправя срещу Трите лъва за първи път в своята кариера. Победителят ще спори за световната титла в неделя срещу тима на Испания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    4 3 Отговор
    Забравиха да добавят че имаше Референдум...ама не като на Путин....жителите на Фолклендските острови под коя юрисдикция да останат, на Лондон или на Буенос Айрес...и хората избраха Англия..коментара е излишен...

    17:22 15.07.2026

  • 2 Дзак

    2 2 Отговор
    Аржентинската хунта изби стотици хиляди. За да гласуват аржентинците за Милей, трябва да са им промили основно мозъците. С успехите на Меси! Интересно, че много държави в ЛА тръгват по този път.

    17:23 15.07.2026

  • 3 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Пожелавам късмет на Англия ,Аржентина да внимават какво пишат също и другите им комшии !Стигнах до извода че европейците са били прави за някой неща на времето и Тръмп включително с изгонването им от САЩ.

    17:25 15.07.2026

  • 4 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Хип не ми пука за Аржентина и грозния футбол който играе.Ако дай Боже Англия победи,Краля е обещал извънреден платен почивен ден ,който ще е добре дошъл за всички работещи.
    Come On England!!

    17:35 15.07.2026

  • 5 Айляк

    1 1 Отговор
    Мургавото Джуд много лошо ще наказва тази вечер.
    Белингам така ще ги дялка гаучосите, че Метко одма се е изметкал.
    Виж, ако играеше дон Диего, тогава англетата нямаше да ги броя за живи.

    Марадонааааа!

    17:35 15.07.2026

  • 6 Луничавите обичат кобилите си повече от

    2 1 Отговор
    Англия отново ще яде "Божия бахур".

    17:44 15.07.2026