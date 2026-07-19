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Теодора Стефанова, гадателката на Берлускони предрече: Титла за Аржентина, "Златна топка" за Меси!

Теодора Стефанова, гадателката на Берлускони предрече: Титла за Аржентина, "Златна топка" за Меси!

19 Юли, 2026 17:07 1 075 28

  • теодора стефанова-
  • гадателка-
  • берлускони-
  • аржентина-
  • световно първенство по футбол

Ямал ще удари греда, редовното време ще завърши 2:2 и ще има продължения, предвижда Стефанова

Теодора Стефанова, гадателката на Берлускони предрече: Титла за Аржентина, "Златна топка" за Меси! - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Аржентина ще защити световната си титла и отново ще вдигне купата след дългоочаквания финал в неделя! Предсказанието направи Теодора Стефанова, позната като личната гадателка на покойния вече бивш италиански премиер Силвио Берлускони, пише hotarena.net. Феноменът описва ясно как вижда развоя на финалната среща, в която аржентинците се изправят срещу Испания.

"Финалът между Аржентина и Испания ще бъде много равностоен мач. Очаквам испанците да са по-агресивни, ще имат много повече положения. Ламин Ямал още в началните минути ще удари греда. Виждам, че Испания ще играе с много голяма преса в половината на Аржентина, която от своя страна ще се затвори и ще изчаква своите шансове на контраатака. Ще бъдат много близо до това да открият резултата. И пред двете врати ше има положения за гол. ВАР ще се намеси, след като ще има сериозни претенции за игра с ръка в наказателното поле от страна на един аржентински футболист. След това Кукурея ще има много добра ситуация, ще отбележи, но голът му ще бъде отменен заради нередовна позиция. Виждам и една много спорна ситуация с лош фал на испанец срещу аржентинец, в която ще има претенции за червен картон, но ще се размине. И двата отбора ще отбележат по един гол до почивката и резултатът ще бъде 1:1", прогнозира Стефанова. Според нея това няма да са единствените попадения в сблъсъка.

"Ще гледаме много отворен сблъсък. Всички ще скандират "Меси! Меси!" и ще очакват от него аржентинците да стигнат до нов гол. Ще има и други футболисти, които могат да се превърнат в герои в срещата. Меси и Ямал действително носят отборите на гърба си. Много е интересно как ще се срещнат двамата - единият, който вече е дал всичко във футбола, и другият, който тепърва тръгва.

Ще видим ученикът срещу учителя. Напрежението ще се повдигне още повече през второто полувреме. Отборите ще си разменят по още един гол и аз давам резултат 2:2. Мачът няма да се реши в редовните 90 минути и ще има продължения.

И за Испания, и за Аржентина ще влязат решаващи смени. Испанците ще играят много по-добре и по-организирано в продълженията. Аржентинците ще чакат най-вече на Лео Меси, Лаутаро Мартинес и Енцо Фернандес. В крайна сметка ще се получи една много изстрадана победа на Аржентина, тя е фаворитът за мен. Този мач ще се запомни дълго време, ще има много дискусии. И двата отбора ще се раздадат до краен предел. Това ще бъде една голяма битка, която ще се види пред очите на целия свят. Меси отново ще спечели "Златната топка". Разбира се, винаги мога да сгреша в прогнозите си, защото това е топка, а футболът зависи от много фактори", обяснява още популярната гадателка, чиито прогнози често се сбъдат с голяма точност.

За Теодора Стефанова

Теодора Стефанова е родена в Стара Загора. След автомобилна катастрофа и прекарана кома влиза в контакт с извънземен разум на име Унилсън. Чува глас, който ѝ дава информация за нашето минало, настояще и бъдеще, за важни събития в световен глобален мащаб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    24 0 Отговор
    Съвсем навреме. И то с 50% вероятност да познае. Бива си я шмекерката...

    17:09 19.07.2026

  • 2 Тръмп

    5 2 Отговор
    Разпоредил съм! Пупата остава при авера ми Милей в Южната ми Америка!

    17:14 19.07.2026

  • 3 хехе

    13 0 Отговор
    Егати гадателката! Извънземния не знае ли, че на световно по футбол се дава златна обувка за най-много голове. Златна топка на Франс футбол се дава на най-добре играещия футболист в европейски отбор доколкото знам Меси играе в обора, а не в ЕС..

    Коментиран от #7

    17:15 19.07.2026

  • 4 Ачо

    11 0 Отговор
    Май Берлускони й нашепва от Рая!

    17:16 19.07.2026

  • 5 Тази

    18 0 Отговор
    Не може да предскаже кога ще й е следващият цикъл.

    17:17 19.07.2026

  • 6 Гадател

    11 0 Отговор
    Аз също виждам как Мартинес се чеше по носа в 63 минута. Как можа тази гадателка да пропусне такъв важен момент?

    Коментиран от #21

    17:20 19.07.2026

  • 7 Още един гадател

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    И ти толкова разбираш от футбол, колкото и гадателката.

    Коментиран от #13

    17:21 19.07.2026

  • 8 коkор4o 💋🍌

    13 0 Отговор
    абе к0рви колкот щеш !

    17:22 19.07.2026

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Всичко на Испания значи...

    17:26 19.07.2026

  • 10 Окооо

    16 1 Отговор
    Тази нищо не познава ,! На изборите предрече победа за ГЕРБ- ДПС! Какво стана ? За капак предрече, че Борисов щял да спечели президентските избори, макар и на косъм...... Вервайте и !!!!

    17:30 19.07.2026

  • 11 Нещо се е объркала

    9 1 Отговор
    Испания ще бие с 3-1.Меси ще вземе кърпа да подсушава сълзите си.

    17:31 19.07.2026

  • 12 Юрий

    7 1 Отговор
    Да съм честен не знам веднъж да е познала нещо.
    Дано пък този път успее.
    Виж за другото грешка няма

    17:34 19.07.2026

  • 13 хехе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Още един гадател":

    Разбирача аз казвам за какво и на кого се дава златна обувка и златна топка, а не кой ще стане шампион.

    17:37 19.07.2026

  • 14 Екстрапенис

    4 0 Отговор
    Мога да ви предскажа точния резултат и дори имената на голмайсторите...., след края на мача!!! -)))))))

    17:41 19.07.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Теодора смучи бибата и много познава!
    🤣💋🖕💋🤣

    17:42 19.07.2026

  • 16 МИЖИ ДА ТЕ ЛЪЖА!

    6 0 Отговор
    Тая е гадателка. Колкото аз съм космонавт! Най много да е ляпала здраво на Берлускони!

    17:51 19.07.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    4 1 Отговор
    Дърта грес 😁

    17:52 19.07.2026

  • 18 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Испания ще бъде шампион!

    17:55 19.07.2026

  • 19 Ха,ха

    6 0 Отговор
    В да видиме тая кукувица дали познава😂😂

    18:00 19.07.2026

  • 20 Дано

    2 1 Отговор
    Не познаеш. Тоя започна да се взема за много важен.

    18:01 19.07.2026

  • 21 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гадател":

    По топките. Не по носа. По топчетата.

    18:01 19.07.2026

  • 22 Еврофутбол

    5 1 Отговор
    Победата ще е за Испания! 3-1

    18:14 19.07.2026

  • 23 Нормална игра

    1 0 Отговор
    3:0 3:1 5:1 за Испания. Ако съдията заиграе като 12-ти аржентинец ще стане напечен мача.

    18:30 19.07.2026

  • 24 Даааа

    0 0 Отговор
    Тази позна че Левски ще стане шампион тази година.Но аз мисля че Испания ще вземе световната купа.

    18:32 19.07.2026

  • 25 ПИТАМ ТАЗИ ГАДАТЕЛКА

    0 0 Отговор
    ЩЕ ХВАНА ЛИ ТОТООООО🤣😂😂😂😂

    18:32 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ешкенази

    1 0 Отговор
    ИД,,,,ОТКА

    18:33 19.07.2026

  • 28 Коефициенти

    0 0 Отговор
    А брой корнери, тъчове и картони?

    18:34 19.07.2026