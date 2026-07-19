Теодора Стефанова, гадателката на Берлускони предрече: Титла за Аржентина, "Златна топка" за Меси!

Аржентина ще защити световната си титла и отново ще вдигне купата след дългоочаквания финал в неделя! Предсказанието направи Теодора Стефанова, позната като личната гадателка на покойния вече бивш италиански премиер Силвио Берлускони, пише hotarena.net. Феноменът описва ясно как вижда развоя на финалната среща, в която аржентинците се изправят срещу Испания.
"Финалът между Аржентина и Испания ще бъде много равностоен мач. Очаквам испанците да са по-агресивни, ще имат много повече положения. Ламин Ямал още в началните минути ще удари греда. Виждам, че Испания ще играе с много голяма преса в половината на Аржентина, която от своя страна ще се затвори и ще изчаква своите шансове на контраатака. Ще бъдат много близо до това да открият резултата. И пред двете врати ше има положения за гол. ВАР ще се намеси, след като ще има сериозни претенции за игра с ръка в наказателното поле от страна на един аржентински футболист. След това Кукурея ще има много добра ситуация, ще отбележи, но голът му ще бъде отменен заради нередовна позиция. Виждам и една много спорна ситуация с лош фал на испанец срещу аржентинец, в която ще има претенции за червен картон, но ще се размине. И двата отбора ще отбележат по един гол до почивката и резултатът ще бъде 1:1", прогнозира Стефанова. Според нея това няма да са единствените попадения в сблъсъка.
"Ще гледаме много отворен сблъсък. Всички ще скандират "Меси! Меси!" и ще очакват от него аржентинците да стигнат до нов гол. Ще има и други футболисти, които могат да се превърнат в герои в срещата. Меси и Ямал действително носят отборите на гърба си. Много е интересно как ще се срещнат двамата - единият, който вече е дал всичко във футбола, и другият, който тепърва тръгва.
Ще видим ученикът срещу учителя. Напрежението ще се повдигне още повече през второто полувреме. Отборите ще си разменят по още един гол и аз давам резултат 2:2. Мачът няма да се реши в редовните 90 минути и ще има продължения.
И за Испания, и за Аржентина ще влязат решаващи смени. Испанците ще играят много по-добре и по-организирано в продълженията. Аржентинците ще чакат най-вече на Лео Меси, Лаутаро Мартинес и Енцо Фернандес. В крайна сметка ще се получи една много изстрадана победа на Аржентина, тя е фаворитът за мен. Този мач ще се запомни дълго време, ще има много дискусии. И двата отбора ще се раздадат до краен предел. Това ще бъде една голяма битка, която ще се види пред очите на целия свят. Меси отново ще спечели "Златната топка". Разбира се, винаги мога да сгреша в прогнозите си, защото това е топка, а футболът зависи от много фактори", обяснява още популярната гадателка, чиито прогнози често се сбъдат с голяма точност.
За Теодора Стефанова
Теодора Стефанова е родена в Стара Загора. След автомобилна катастрофа и прекарана кома влиза в контакт с извънземен разум на име Унилсън. Чува глас, който ѝ дава информация за нашето минало, настояще и бъдеще, за важни събития в световен глобален мащаб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
17:09 19.07.2026
2 Тръмп
17:14 19.07.2026
3 хехе
Коментиран от #7
17:15 19.07.2026
4 Ачо
17:16 19.07.2026
5 Тази
17:17 19.07.2026
6 Гадател
Коментиран от #21
17:20 19.07.2026
7 Още един гадател
До коментар #3 от "хехе":И ти толкова разбираш от футбол, колкото и гадателката.
Коментиран от #13
17:21 19.07.2026
8 коkор4o 💋🍌
17:22 19.07.2026
9 Гост
17:26 19.07.2026
10 Окооо
17:30 19.07.2026
11 Нещо се е объркала
17:31 19.07.2026
12 Юрий
Дано пък този път успее.
Виж за другото грешка няма
17:34 19.07.2026
13 хехе
До коментар #7 от "Още един гадател":Разбирача аз казвам за какво и на кого се дава златна обувка и златна топка, а не кой ще стане шампион.
17:37 19.07.2026
14 Екстрапенис
17:41 19.07.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
🤣💋🖕💋🤣
17:42 19.07.2026
16 МИЖИ ДА ТЕ ЛЪЖА!
17:51 19.07.2026
17 Гресирана ватенка
17:52 19.07.2026
18 непротестиращ
17:55 19.07.2026
19 Ха,ха
18:00 19.07.2026
20 Дано
18:01 19.07.2026
21 Куку
До коментар #6 от "Гадател":По топките. Не по носа. По топчетата.
18:01 19.07.2026
22 Еврофутбол
18:14 19.07.2026
23 Нормална игра
18:30 19.07.2026
24 Даааа
18:32 19.07.2026
25 ПИТАМ ТАЗИ ГАДАТЕЛКА
18:32 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ешкенази
18:33 19.07.2026
28 Коефициенти
18:34 19.07.2026