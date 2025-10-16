Новини
Любопитно »
Останки от един най-старите динозаври в света бяха открити в Аржентина (СНИМКИ)

Останки от един най-старите динозаври в света бяха открити в Аржентина (СНИМКИ)

16 Октомври, 2025 19:01 425 1

  • останки-
  • кости-
  • динозаври-
  • динозавър-
  • аржентина-
  • палеонтология

Палеонтолозите смятат, че Huayracursor е на възраст между 230 и 225 милиона години

Останки от един най-старите динозаври в света бяха открити в Аржентина (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от Аржентина са открили в Андите почти пълен скелет на нов вид динозавър, живял преди около 230 милиона години, което го прави един от най-старите в света, предаде АФП, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър".

От Conicet - водещата организация за научно финансиране и изследвания в Аржентина, съобщават, че неин екип е открил скелета на този вид динозавър с дълга шия, наречен Huayracursor jaguensis, на 3000 метра надморска височина в провинция Ла Риоха, допълва БТА.

Видът е живял в края на триаса - геоложки период, по време на който са се появили първите динозаври и предците на бозайниците, посочват изследователите в прессъобщение.

"Смятаме, че Huayracursor е на възраст между 230 и 225 милиона години, което го прави един от най-старите динозаври в света", казва Агустин Мартинели, един от авторите на изследването.


Въпреки че откритият вид принадлежи към линията на растителноядните динозаври, която включва гигантите с дълги шии, изследователите отбелязват, че възрастният индивид е бил висок около два метра и е тежал около 18 килограма.

Намерената скелетна структура включва част от черепа, целия гръбначен стълб, включително опашните прешлени, и почти цели предни и задни крайници. Учените смятат, че тази фосилна находка ще се превърне в еталон за изучаването на еволюцията на динозаврите, благодарение на своята почти пълна цялост.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Според една теория за цивилизациите , ако една цивилизация изчезне , след пет милиона години няма да има никакви следи от нея дори и на молекулярно ниво! Как тогава намират кокаляци на гущери от преди десетки милиони години ?! Това врякане покрай всеки кокал ми прилича на набиване в главите на човеците определена подмяна на историята !!!

    19:07 16.10.2025