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Кристофър Лойд на 88: ролите, които го превърнаха в легенда
  Тема: Известни личности

Кристофър Лойд на 88: ролите, които го превърнаха в легенда

22 Октомври, 2026 08:00 565 1

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  • такси-
  • американско кино

От Макс Тейбър и преподобния Джим до Док Браун и чичо Фестър — актьорът създава едни от най-разпознаваемите образи в киното и телевизията

Кристофър Лойд на 88: ролите, които го превърнаха в легенда - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато Кристофър Лойд се появява за първи път на големия екран, той вече носи със себе си дълъг театрален опит, но още не е познат на широката публика. През 1975 г. актьорът получава ролята на Макс Тейбър в „Полет над кукувиче гнездо“ — филма на Милош Форман, който по-късно печели петте големи награди „Оскар“. Това е дебютът му в киното и началото на кариера, в която странните, нервни и трудно забравими персонажи постепенно се превръщат в негова запазена територия.

Лойд е роден на 22 октомври 1938 г. в Стамфорд, щата Кънектикът. Проявява интерес към актьорството още на 14 години, а две години по-късно започва да играе в летни театрални трупи. В Ню Йорк учи при известния преподавател Санфорд Майзнър и изгражда сериозна сценична кариера с участия в повече от 200 постановки.

Преподобният Джим го прави телевизионна звезда

Големият пробив идва със сериала „Такси“, излъчван от 1978 до 1983 г. В него Лойд играе преподобния Джим Игнатовски — бивш студент, превърнал се в разсеян и ексцентричен таксиметров шофьор. Героят се появява като гостуващ персонаж, но реакцията на зрителите е толкова силна, че се превръща в постоянна част от сериала.

За изпълнението си Лойд печели две награди „Еми“ за поддържащ актьор в комедиен сериал — през 1982 и 1983 г. Образът на Джим показва способността му да съчетава физическа комедия, абсурд и неочаквана човешка уязвимост. „Не чакам идеалната роля да дойде при мен — приемам каквото ми дадат“, казва той в интервю за „Гардиън“.

Док Браун и пътуването през времето

През 1985 г. Лойд влиза в ролята, с която името му завинаги се свързва — учения Емет „Док“ Браун в „Завръщане в бъдещето“. С разрошената си бяла коса, бързата реч и почти детската си възбуда от научните открития Док Браун се превръща в един от най-разпознаваемите персонажи на популярното кино.

Лойд повтаря ролята в „Завръщане в бъдещето 2“ от 1989 г. и „Завръщане в бъдещето 3“ от 1990 г. Партньорството му с Майкъл Джей Фокс като Марти Макфлай е в центъра на трилогията, която превръща пътуването във времето в приключение за няколко поколения зрители.

Съдия Дум, чичо Фестър и още лица

През 1980-те Лойд създава и други емблематични образи. В „Стар Трек III: В търсене на Спок“ играе клингонския командир Крюге, а в „Кой натопи Заека Роджър“ от 1988 г. е съдия Дум — един от най-мрачните му екранни персонажи.

Комедийният му талант отново излиза на преден план в „Семейство Адамс“ и „Семейство Адамс 2“, където играе чичо Фестър. В анимацията „Анастасия“ озвучава Распутин, а третата му награда „Еми“ идва през 1992 г. за ролята на Алистър Димпъл в „Пътят към Авонлий“.

Лойд има повече от 100 филмови роли и участва в 84 епизода на „Такси“. Продължава да приема различни образи в киното, телевизията, озвучаването и театъра. Така актьорът, който веднъж прекоси времето с DeLorean, остава разпознаваем не само като Док Браун, а като човек, способен да превърне всяка странност в запомнящо се присъствие.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com, apnews.com


САЩ
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  • 1 РЕАЛИСТ

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