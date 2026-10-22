Кристофър Лойд на 88: ролите, които го превърнаха в легенда

Когато Кристофър Лойд се появява за първи път на големия екран, той вече носи със себе си дълъг театрален опит, но още не е познат на широката публика. През 1975 г. актьорът получава ролята на Макс Тейбър в „Полет над кукувиче гнездо“ — филма на Милош Форман, който по-късно печели петте големи награди „Оскар“. Това е дебютът му в киното и началото на кариера, в която странните, нервни и трудно забравими персонажи постепенно се превръщат в негова запазена територия.

Лойд е роден на 22 октомври 1938 г. в Стамфорд, щата Кънектикът. Проявява интерес към актьорството още на 14 години, а две години по-късно започва да играе в летни театрални трупи. В Ню Йорк учи при известния преподавател Санфорд Майзнър и изгражда сериозна сценична кариера с участия в повече от 200 постановки.

Преподобният Джим го прави телевизионна звезда

Големият пробив идва със сериала „Такси“, излъчван от 1978 до 1983 г. В него Лойд играе преподобния Джим Игнатовски — бивш студент, превърнал се в разсеян и ексцентричен таксиметров шофьор. Героят се появява като гостуващ персонаж, но реакцията на зрителите е толкова силна, че се превръща в постоянна част от сериала.

За изпълнението си Лойд печели две награди „Еми“ за поддържащ актьор в комедиен сериал — през 1982 и 1983 г. Образът на Джим показва способността му да съчетава физическа комедия, абсурд и неочаквана човешка уязвимост. „Не чакам идеалната роля да дойде при мен — приемам каквото ми дадат“, казва той в интервю за „Гардиън“.

Док Браун и пътуването през времето

През 1985 г. Лойд влиза в ролята, с която името му завинаги се свързва — учения Емет „Док“ Браун в „Завръщане в бъдещето“. С разрошената си бяла коса, бързата реч и почти детската си възбуда от научните открития Док Браун се превръща в един от най-разпознаваемите персонажи на популярното кино.

Лойд повтаря ролята в „Завръщане в бъдещето 2“ от 1989 г. и „Завръщане в бъдещето 3“ от 1990 г. Партньорството му с Майкъл Джей Фокс като Марти Макфлай е в центъра на трилогията, която превръща пътуването във времето в приключение за няколко поколения зрители.

Съдия Дум, чичо Фестър и още лица

През 1980-те Лойд създава и други емблематични образи. В „Стар Трек III: В търсене на Спок“ играе клингонския командир Крюге, а в „Кой натопи Заека Роджър“ от 1988 г. е съдия Дум — един от най-мрачните му екранни персонажи.

Комедийният му талант отново излиза на преден план в „Семейство Адамс“ и „Семейство Адамс 2“, където играе чичо Фестър. В анимацията „Анастасия“ озвучава Распутин, а третата му награда „Еми“ идва през 1992 г. за ролята на Алистър Димпъл в „Пътят към Авонлий“.

Лойд има повече от 100 филмови роли и участва в 84 епизода на „Такси“. Продължава да приема различни образи в киното, телевизията, озвучаването и театъра. Така актьорът, който веднъж прекоси времето с DeLorean, остава разпознаваем не само като Док Браун, а като човек, способен да превърне всяка странност в запомнящо се присъствие.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com, apnews.com