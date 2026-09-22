Първото безпилотно такси вече се движи по улиците на Алмати

Първият безпилотен автомобил, който се подготвя за използване като такси в Казахстан, вече се движи в тестов режим по улиците на Алмати. Машината натрупва практически опит и събира информация, необходима за създаването на подробни цифрови карти, съобщи генералният директор на Yandex в Казахстан Тимур Шалекенов по време на заседание на правителството.

Преди автономните автомобили да започнат да превозват клиенти срещу заплащане, тестовата кола трябва да измине няколко хиляди километра. По думите на Шалекенов този период е необходим, за да бъдат натрупани достатъчно данни за реалните условия на движение и технологията да бъде подготвена за първите търговски пътувания.

Казахстанското правителство паралелно подготвя нормативната рамка за използването на автономни автомобили. Вицепремиерът и министър на изкуствения интелект и цифровото развитие Жаслан Мадиев съобщи, че пилотният проект обхваща три града – Астана, Алмати и Косши.

По думите му тестовете трябва да помогнат както за изработването на необходимите нормативни актове, така и за картографирането на маршрутите, по които впоследствие ще могат да се движат автономните автомобили.

На въпрос на премиера Олжас Бектенов кога безпилотните таксита ще бъдат пуснати в експлоатация, Мадиев посочи 2027 г. като планиран срок.

Подготовката за въвеждането на технологията започна по-рано. Министерството на изкуствения интелект и цифровото развитие обяви през май, че работи съвместно с Yandex Qazaqstan и inDrive по инфраструктурата за пилотния проект. Сред необходимите дейности са изграждането на специализирани гаражи, вносът и настройването на автономните автомобили и адаптирането на софтуера към казахстанските правила за движение и реалните условия по пътищата.

През август властите одобриха и правилата за пилотния проект за автомобили с условна и висока степен на автоматизация. Така тестовете получиха специална нормативна рамка, преди технологията да бъде допусната до по-широко използване.

Законодателството на Казахстан вече предвижда безпилотните превозни средства да се движат в определени зони и да бъдат част от специализирана транспортна система. Предвидена е и възможност за контрол от дистанционен оператор при изпълнение на установените изисквания.

Плановете превръщат Казахстан в една от държавите в Централна Азия, които активно подготвят нормативна и технологична среда за автономен транспорт. Засега обаче автомобилът в Алмати остава в тестова фаза, а началото на редовните услуги ще зависи от резултатите от изпитанията, готовността на инфраструктурата и изпълнението на изискванията за безопасност.