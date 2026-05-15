Поп фолк певицата Юнона вдигна скандал на таксиджия

15 Май, 2026 14:58 2 313 18

Таксиметровият шофьор нарекъл певицата "келеш" след скандала

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Юнона отново попадна в средата на скандал, този път с невъзмутим таксиметров шофьор. Изпълнителката реши да сподели възмущението си с всички свои фенове, на които редовно разказва за неволите си.

Юнона беше част от юбилейния концерт на ансамбъла за народни песни и танци към читалище „Искра“ в нейния роден град Казанлък. От споделените кадри всичко изглеждаше добре – снима хорото, пя на сцената и дори сподели с домакините си торта, но се оказва, че малко след щастливото мероприятие се е случил инцидент.

„Преди минути ми се наложи да ползвам такси в Казанлък. Единственото, чакащо до х-л „Казанлък“, беше Вилтакси. Прибра ме, а когато поиска самоопределена от него цена, поисках касова бележка. Нямаше работещ апарат. Той ми каза, че трябвало предварително да му кажа да пусне апарата. Боже мой! Нали разбирате защо никога няма да се оправим“, сподели възмутено Юнона във всичките си социални мрежи.

„Когато отрепките са мнозинство, оправия няма. Не е честно да чакаме само на онези 240 и само тях да обвиняваме. Всеки от нас би следвало да бъде отговорен някак! Направих скандал заради безотговорността му към собствения му бизнес, а той ме нарече „келеш“. Безкрайно възмутена съм“, добавя още бясната Юнона.

Под публикацията ѝ във Facebook се появи коментар от въпросната таксиметрова компания: „Извинете, но с цялото си уважение към вас ви казвам, че това не е прилично, което сте публикували и че всеки сам носи отговорност за действията си“. Таксиджиите обаче не опровергават действията на служителя си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    18 7 Отговор
    Сигурно я е карал на някоя поляна да събира трева за зайците в одеалото.

    15:00 15.05.2026

  • 2 И за какво

    12 15 Отговор
    ѝ е била тая бележка ? Да има за какво да я споменат в медиите !

    Коментиран от #3, #16

    15:03 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "И за какво":

    По принчип тя издава касовите бележки. Води се консултантска услуга..

    15:04 15.05.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    31 1 Отговор
    А тая юнона като пева по кръчмите и чалготеките, издава ли касови бележки!? 🤬

    15:13 15.05.2026

  • 5 Цъцъ

    19 3 Отговор
    Чалгадрами!
    Фейсбук е вреден за вашето психическо здраве!

    15:15 15.05.2026

  • 6 Щукар

    11 1 Отговор
    Ура,другари! Искам и на мен да ми вдигне скандал!Ще се късам от смяхъ!

    15:17 15.05.2026

  • 7 любопитен кръшкач

    11 1 Отговор
    Ако жена не ти вдигне скандал,какво правиме тогава?!

    15:18 15.05.2026

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    15 2 Отговор
    Не е пуснал апарата, защото се е съмнявал, че тя ще иска да плати с пари...

    15:20 15.05.2026

  • 9 етикет

    7 1 Отговор
    20-годишната студентка по педагогика Емона Василева спечели титлата „Топмодел на Белгия“.

    15:23 15.05.2026

  • 10 в кратце

    7 0 Отговор
    На жена не се казва "келеш".

    15:32 15.05.2026

  • 11 Стар селски левент

    4 2 Отговор
    Бая съм си загрявал инструмента за нея

    15:44 15.05.2026

  • 12 Въй

    4 2 Отговор
    Защо не му е забила 2-3 маникюра в ръката?! Да го одраска.

    16:01 15.05.2026

  • 13 Про стачка

    7 2 Отговор
    Оффффф щом чалгаджийки простакеси почнаха да изказват мнение как нямала или можела да се оправи страната ни !

    16:15 15.05.2026

  • 14 Коя е тая

    5 3 Отговор
    разплодна крантичка?

    Коментиран от #17, #18

    16:27 15.05.2026

  • 15 Шишо бакшишо

    6 0 Отговор
    А чалга пИвиците пускат ли касовия апарат като ходят по участия? Ако бакшишите издават за два километра касова бележка и фактура, ще таксуват още пет минути престой.

    16:27 15.05.2026

  • 16 Ристю Рифурмътъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И за какво":

    Отчита ги като разходи бре "кEлеш" хахаха

    23:06 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.