В една от най-запомнящите се сцени на „Черният рицар“ въоръжени мъже нахлуват в банка, а управителят зад гишето ги посреща с хладнокръвие. Епизодът е кратък, но лицето на Уилям Фихтнер остава в съзнанието на зрителя. Това е една от особеностите на актьора – дори когато ролята му е малка, присъствието му рядко е незабележимо.

Фихтнер навършва 70 години на 27 ноември 2026 г. Роден е в Ийст Медоу, Лонг Айлънд, и израства в Чийктовага край Бъфало. Преди да стигне до киното, завършва „Наказателно правосъдие“ в Държавния университет на Ню Йорк в Брокпорт. Актьорството се появява почти случайно в живота му.

Един курс променя посоката

Фихтнер записва театрален и импровизационен курс, за да изпълни изискване в обучението си. По това време няма намерение да играе и, както сам казва в интервю, „нямах никакво желание да играя, никога не бях играл дотогава“. Преподавателката Сали Рубен го насърчава да продължи. „Тя отвори вратата. Посочи ми посока и ми каза да тръгна натам“, разказва той.

Професионалният му път започва на телевизионния екран през 1987 г. в сериала „Как се върти светът“. Следват участия в „Малкълм X“, „Жега“, „Странни дни“ и „Виртуозност“. В „Жега“ на Майкъл Ман Фихтнер е банков служител, чиято среща с героя на Робърт де Ниро трае само няколко минути, но е сред сцените, които зрителите помнят.

От космически мисии до затворнически заговори

През 1997 г. Фихтнер играе доктор Кент Кларк, сляп астроном, в „Контакт“ на Робърт Земекис. Година по-късно в „Армагедон“ е полковник Уили Шарп – дисциплиниран ръководител на мисията, изпратена да спаси Земята от астероид. Следват роли в „Перфектната буря“, „Падането на Черния ястреб“, „Сблъсък“ и „Най-дългият ярд“.

Телевизията му дава най-разпознаваемия образ. В „Нашествие“ той е шерифът Том Ъндърлей, а във втория сезон на „Бягство от затвора“ се появява като агента на ФБР Александър Махоун. Героят е преследвач на избягали затворници, но постепенно се разкрива като човек с тежки лични демони. Фихтнер остава в сериала до края на четвъртия сезон.

„Бягство от затвора“ не е единственият му дългогодишен телевизионен образ. Между 2016 и 2021 г. той играе Адам Яниковски в комедийния сериал „Мамо“, показвайки по-леката страна на актьорския си диапазон.

Актьорът зад познатото лице

Фихтнер не се ограничава до поддържащи роли. През 2018 г. създава „Колд Брук“ – филм, който е съавтор на сценария, продуцира, режисира и в който изпълнява главната роля. Проектът е заснет в района на Бъфало, където актьорът прекарва детството си.

Самият той не посочва една-единствена роля като повратна точка. Според Фихтнер кариерата му е „натрупване на неща с времето“ – поредица от малки и големи участия, които постепенно превръщат лицето му в едно от най-познатите в американското кино.

Източници: apnews.com, rottentomatoes.com, spoilerfreemoviesleuth.com