Селма Блеър проговори за пръв път за нападението в самолета

Селма Блеър не е искала да нарани никого по време на полета, след който беше арестувана, заяви нейният представител Джил Фритцо. По думите ѝ актрисата е преживяла медицинска спешност на борда на самолет на „Делта Еър Лайнс“, пътуващ от Лос Анджелис до Ню Йорк.

„Има много повече към тази история от вече съобщеното и молим да бъдат разгледани всички факти, преди да се стига до прибързани заключения“, се казва в изявлението. Това беше първият по-подробен коментар от екипа на Селма Блеър, след като тя се яви в съда.

Представителят отрече и информацията, че Блеър е направила опит да отвори вратата на самолета. „Селма не е искала да нарани никого“, заяви Фритцо. Според изявлението актрисата пътува със служебно куче, което „не се отделя от нея“, но е било отнето от властите.

Селма Блеър беше арестувана след кацането на летището „Джон Кенеди“. В понеделник тя пледира невиновна по две обвинения в нападение и беше освободена под гаранция от 20 000 долара.

Според служител на правоприлагащите органи, цитиран от CNN, актрисата е ухапала една стюардеса и е причинила порезни рани на друга по време на полета. Прокуратурата твърди, че след това тя е ритнала служител на реда и медицинска сестра.

Адвокатът ѝ Шон Барнс е заявил в съда, че Селма Блеър е пътувала след дълги часове на снимачната площадка, паднала е и си е ударила главата в самолета, а също така е пропуснала лекарството си. По думите му тя е била в състояние на медицинска спешност.

В изявлението се припомня, че Блеър е с множествена склероза, чиято диагноза обяви публично през 2018 г. Представителят посочва още, че тя има псевдобулбарен афект — неврологично състояние, което може да предизвиква внезапен и трудно контролируем смях или плач.

Екипът на актрисата заяви, че физическите ѝ възможности са се променяли през годините и че тя живее с ежедневна болка, но е продължила да работи. Според представителя Блеър е участвала в седем филмови и телевизионни проекта през 2026 г.

Федералното бюро за разследване проучва случая. Възможно е за предполагаемите действия по време на полета да бъдат повдигнати и федерални обвинения. Към момента Блеър остава обвиняема, а твърденията срещу нея не са доказани в съд.