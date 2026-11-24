На 24 ноември 1946 г. в Бърлингтън, щата Върмонт, се ражда Теодор Робърт Коуел – името, с което Тед Бънди започва живота си. Осем десетилетия по-късно той остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на серийните убийства в Съединените щати. Бънди умира на 42 години, но случаят му продължава да се променя с появата на нови доказателства.

Той израства в Такома, щата Вашингтон, и през 1972 г. завършва психология във Вашингтонския университет. След това посещава юридически курсове в Университета на Юта, без да получи диплома по право. През 1971 г. работи доброволно в телефонна линия за кризисна помощ в Сиатъл. Там се запознава с писателката Ан Рул, която години по-късно ще напише книга за него, без първоначално да знае за престъпленията му.

Изчезванията, които свързват няколко щата

Първите известни убийства, свързани с Бънди, са извършени през 1974 г. във Вашингтон. Млади жени започват да изчезват, а свидетелски описания насочват полицията към мъж, който използва повредена ръка или патерици, за да привлече внимание и да поиска помощ.

През следващите години престъпленията се разпростират в няколко щата. През август 1975 г. Бънди е спрян в автомобила си в Юта. При проверката са открити предмети, които по-късно са свързани с отвличане. През 1976 г. той е осъден за отвличане на млада жена, успяла да оцелее след нападението. Това е първата присъда, която го изпраща в затвора, докато разследванията за убийства продължават.

През 1977 г. Бънди два пъти успява да избяга от ареста в Колорадо. След второто бягство ФБР го включва в списъка на най-издирваните бегълци. По време на престоя си на свобода той се премества във Флорида, където през януари 1978 г. са убити две студентки в общежитие на Флоридския държавен университет.

Арестът и смъртната присъда

На 15 февруари 1978 г. полицай в Пенсакола спира откраднат оранжев „Фолксваген Бийтъл“. Шофьорът се оказва Бънди. След ареста той е върнат във Флорида, където е осъден за убийства и получава смъртна присъда. По-късно е осъден и за убийството на 12-годишно момиче във Флорида.

Бънди е екзекутиран на електрическия стол във Флорида на 24 януари 1989 г. В последните си дни дава интервю, в което говори за насилието, порнографията и алкохола. В разговора, цитиран от списание „Тайм“, той заявява: „Заслужавам най-тежкото наказание“. Твърдението му, че порнографията е повлияла на престъпленията, е част от собственото му обяснение, а не установен извод за причините за убийствата.

Точният брой на жертвите остава неизвестен

Бънди признава пред агента на ФБР Бил Хагмайър за 30 убийства, извършени между 1973 и 1978 г. ФБР посочва, че броят може да е по-висок. Той е осъден за конкретни убийства, но много други случаи никога не стигат до съд.

През октомври 2026 г. американски следователи съобщават, че ДНК анализ свързва Бънди с убийството на още една тийнейджърка в Юта, извършено през 1974 г. Случаят показва защо криминалната му история не може да бъде ограничена само до присъдите. Според Асошиейтед прес новото доказателство не затваря напълно въпроса за останалите неразкрити убийства, приписвани на Бънди.

Името му продължава да присъства в криминологията, документалното кино и литературата. Най-трайният факт около Бънди обаче не е образът му в популярната култура, а разликата между публичната му привидност и престъпленията, за които е осъден.

Източници: apnews.com, time.com