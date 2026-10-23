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Аушвиц: какво се случва с женския бунт на 23 октомври 1943 г

Аушвиц: какво се случва с женския бунт на 23 октомври 1943 г

23 Октомври, 2026 03:00 686 1

  • аушвиц-
  • франческа ман-
  • холокост-
  • втората световна война-
  • съпротива

На тази дата жена от транспорт към газовите камери отнема пистолет и застрелва есесовец. Историята често се представя като мащабно въстание, но сведенията описват кратка съпротива с неустановена докрай самоличност на участничката

Аушвиц: какво се случва с женския бунт на 23 октомври 1943 г - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 23 октомври 1943 г. в Аушвиц-Биркенау пристига транспорт с около 1800 полски евреи, изпратени от Берген-Белзен. Хората са били подведени, че ще бъдат прехвърлени за обмен или ще продължат пътуването си към Южна Америка. След пристигането мъжете и жените са разделени и насочени към газовите камери.

В преддверието на газовата камера към крематориума една от жените успява да отнеме пистолета на есесовеца Йозеф Шилингер. Тя го прострелва, а след това ранява и Вилхелм Емерих. Шилингер умира по пътя към болницата в Катовице, докато Емерих оцелява, но остава инвалид. Според Мемориала и музея „Аушвиц-Биркенау“ стрелбата става сигнал за кратка атака на други жени срещу охраната, преди есесовците да възстановят контрола.

„Идентичността на жената не е потвърдена на 100 процента“, посочва Мемориалът и музеят „Аушвиц-Биркенау“.

Франческа Ман остава най-често посочваното име

В историческите разкази жената най-често е идентифицирана като Франческа Ман, полска еврейска танцьорка, известна преди войната с участията си във Варшава. Тя е на 26 години, когато пристига в Аушвиц, и загива същия ден. Музеят обаче отбелязва, че пряко документално потвърждение на самоличността ѝ липсва.

Сведенията за случилото се след стрелбата не са напълно еднакви. Потвърдено е, че жените от транспорта са убити, но разказите се различават по това дали са били застреляни извън крематориума или са били изпратени в газовата камера. Затова твърдението за „женско въстание“, при което всички участнички били разстреляни, опростява събитията и смесва различни епизоди от съпротивата в лагера.

Другото въстание е година по-късно

Голямото въоръжено въстание в Аушвиц избухва на 7 октомври 1944 г. Тогава затворници от Sonderkommando, принудени да работят в крематориумите, нападат охраната и взривяват крематориум IV. За подготовката са използвани малки количества барут, изнасяни тайно от жени, работещи във военен завод в комплекса.

Сред тях са Роза Робота, Ала Гертнер, Естер Вайцблум и Регина Сафирщайн. След разкриването на участието им четирите са екзекутирани. Този епизод често се свързва с кратката съпротива на 23 октомври 1943 г., но става дума за две различни събития, разделени от почти една година.


Полша
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