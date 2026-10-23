Дария Симеонова навършва 37 години

На сцената тя започва с малка роля, но пътят ѝ постепенно я отвежда до главен образ в киното. Дария Симеонова е родена на 23 октомври 1989 г. в София, а на 23 октомври 2026 г. навършва 37 години.

През май 2011 г. завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. Няколко месеца по-късно, през февруари 2012 г., става част от трупата на Театър „София“. Театралният ѝ дебют е в постановката „Тирамису“ на Николай Поляков, където изпълнява ролята на Мениджър.

От театралната сцена до телевизионния екран

Симеонова играе и в Театрална работилница „Сфумато“, а сред спектаклите, в които участва, са „Антигона“ и „Презрението“. За ролята на Хор в „Антигона“ е номинирана за наградата „Икар“ за поддържаща женска роля и за „Аскеер“ в категорията „Изгряваща звезда“. За „Презрението“ получава номинация за „Икар“ за главна женска роля.

По-широка популярност ѝ носи образът на пиарката Наталия в сериала „Откраднат живот“. Следват участия в „Под прикритие“ и „Мен не ме мислете“, където играе Ася. В интервю за bTV актрисата описва героинята си с думите: „Ася ми е много забавна, много ми е приятно да я изследвам и да се превъплъщавам“.

Първата главна роля в киното

Важен етап в кариерата ѝ е филмът „Майка“ на Зорница София. Лентата е вдъхновена от историята на театралната режисьорка Елена Панайотова, която работи с деца в България и Африка. Симеонова изпълнява главната роля, а част от снимките са направени в Кения, включително в Кибера.

Самата актриса определя участието си във филма като първата си главна роля в киното. За подготовката и снимките тя работи с деца от различна среда, а продукцията съчетава игрови и документални елементи. „Майка“ се превръща в една от най-разпознаваемите ѝ киноработи, наред с участията във филмите „Диви и щастливи“ и „Блок“.

Така Дария Симеонова отбелязва рождения си ден с кариера, която преминава през театралната сцена, телевизионните сериали и киното, без да остава в рамките само на един тип роли.

Източници: fakti.bg, btv.bg, old-news.bnr.bg