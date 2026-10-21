Манфред Ман празнува 86-и рожден ден с вечни хитове

Има музиканти, които остават в историята с една песен. При Манфред Ман това правило се оказва невъзможно. Едно поколение го познава с „Do Wah Diddy Diddy“, друго – с „The Mighty Quinn“, а трето чува името му в заглавието на „Blinded by the Light“. И трите песни са различни, но зад тях стои един и същ клавирист – Манфред Сепсе Любовиц, който днес празнува 86-и рожден ден.

Манфред Ман е роден на 21 октомври 1940 г. в Йоханесбург, Южна Африка. Още като млад се насочва към джаза, а през 1961 г. заминава за Великобритания. Там работи като пианист и преподавател, преди да се срещне с барабаниста Майк Хъг. Двамата създават група, която първоначално носи името Mann-Hugg Blues Brothers.

Името Manfred Mann не е идея на самия музикант. То е предложено от продуцента Джон Бърджис и постепенно се превръща в една от разпознаваемите марки на британския рок. Манфред Ман е клавиристът и ръководителят на състава, докато вокалите в най-известния му период са поверени на Пол Джоунс, а по-късно на Майк д’Або.

Хитът, който започва като чужда песен

Първият сериозен успех идва с „5-4-3-2-1“, достигнала пето място във Великобритания през 1964 г. Само няколко месеца по-късно групата записва „Do Wah Diddy Diddy“ – песен на Джеф Бари и Ели Гринуич, която вече е изпълнявана от американската група The Exciters.

Версията на Manfred Mann обаче се оказва много по-успешна. Тя оглавява класациите във Великобритания и САЩ и превръща групата в част от британското музикално нашествие отвъд Атлантика. По-късно Манфред Ман признава, че след този успех музикантите започнали да работят повече, но това не означавало непременно огромно забогатяване.

„Станахме много по-успешни, което означаваше, че имахме повече работа. Започнахме да работим още повече“, казва Манфред Ман за периода след международния пробив на „Do Wah Diddy Diddy“.

Любопитното е, че групата често избира песни на други автори, вместо да разчита на собствен материал. Манфред Ман никога не приема това като недостатък. За него изпълнителят не е длъжен да бъде и автор на всяка песен – позиция, която го отличава от утвърждаващия се по същото време модел на „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“.

От Боб Дилън до Брус Спрингстийн

През 1968 г. Manfred Mann записва „The Mighty Quinn“ по песен на Боб Дилън. Сингълът достига първо място във Великобритания и десето в САЩ. Година по-късно първоначалната група се разпада, но Манфред Ман не напуска музиката. През 1971 г. създава Manfred Mann’s Earth Band, с която започва нов етап – по-тежък, по-прогресивен и по-близък до албумния рок.

Най-неочакваният му американски триумф идва през 1976 г. с „Blinded by the Light“, написана от Брус Спрингстийн. Песента е включена в албума „The Roaring Silence“ и достига първо място в Billboard Hot 100 – постижение, което оригиналната версия на Спрингстийн не успява да повтори.

Манфред Ман разказва, че първоначално поставил песента на последно място сред няколко възможни сингъла. При преработката на композицията барабанистът Крис Слейд предлага използването на акордите от „Chopsticks“. Именно този детайл помага на групата да изгради характерния преход между припева и куплетите.

Така една кариера, започнала с джазов пианист от Йоханесбург, преминал през лондонските клубове, стига до две различни музикални епохи и няколко песни, които звучат като напълно различни истории. Това е най-запомнящото се наследство на Манфред Ман – той не просто изпълнява чужди песни, а ги променя до степен, в която мнозина вече ги приемат за свои.

Източници: theguardian.com, rhino.com, loudersound.com