Scorpions обявиха европейско турне за 2027 г. под мотото „Love, Peace & Rock ’N’ Roll“. Европейската част включва 24 концерта във Великобритания и континентална Европа, като началото ще бъде поставено на 29 април в „Палау Сант Жорди“ в Барселона, а финалът е насрочен за 18 юли в „Унипол Арена“ в Милано.

„През 2027 г. тръгваме на път с турнето Love, Peace & Rock ’N’ Roll и ще преминем през Европа през цялото лято“, заявиха Scorpions при представянето на концертите.

Четири концерта в Германия

След четирите дати в Испания групата ще се завърне в Германия за концерти в Щутгарт на 12 май, Дортмунд на 15 май, Франкфурт на 19 май и Мюнхен на 22 май. През юни маршрутът продължава през Краков, Вилнюс, Прага, Загреб, Виена, Цюрих, Ротердам, Ретвик и Осло.

На 30 юни Scorpions ще свирят в „3Арена“ в Дъблин. След това са концертите във Великобритания – на 3 юли в Глазгоу, на 6 юли в лондонската „O2 Арена“ и на 9 юли в „Куп Лайв“ в Манчестър. В Лондон специални гости ще бъдат шведската рок група Europe.

Билети и останалата част от маршрута

Продажбата на билети за общата публика започва на 6 ноември. Предварителният достъп за членовете на фен общността на Scorpions започна два дни по-рано.

След концертите във Великобритания групата ще има две участия във Франция – в Париж на 12 юли и в Ним на 15 юли, преди да приключи европейската обиколка в Милано. По-късно са обявени и три дати в Мексико – в Сапопан, Мексико Сити и Монтерей, както и осем концерта в Лас Вегас.

Европейските концерти ще се проведат след планираната премиера на филма „Wind of Change“, посветен на историята на Scorpions. Лентата трябва да излезе по германските кина на 28 януари 2027 г., а международното ѝ разпространение е предвидено за март.

Източници: loudersound.com, hellorayo.co.uk