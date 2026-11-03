Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Deep Purple отложиха турнето заради Иън Гилън
  Тема: Известни личности

Deep Purple отложиха турнето заради Иън Гилън

3 Ноември, 2026 08:17 647 2

  • deep purple-
  • иън гилън-
  • рок музика-
  • концерти-
  • лайпциг

Вокалистът е бил приет по спешност в болница в Лайпциг. Причината за здравословния му проблем не е обявена

Deep Purple отложиха турнето заради Иън Гилън - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Deep Purple отложиха всички оставащи концерти от европейската и британската част на турнето си заради здравословен проблем на вокалиста Иън Гилън. Решението е взето след спешното му приемане в болница в Лайпциг и остава в сила до второ нареждане.

Гилън е получил медицинския проблем по време на престоя си в германския град. След консултация с лекарския екип той е очаквал да получи разрешение да продължи участията си до края на турнето, но лекарите са преценили, че това би било свързано със сериозни рискове.

„Има много сериозни рискове, ако го направя“, написа Иън Гилън.

Концертът в Лайпциг беше насрочен за 31 октомври, а следващото участие на групата трябваше да бъде в Хамбург на 1 ноември. След тези две дати Deep Purple имаха планирани концерти в няколко европейски града, както и поредица от участия във Великобритания.

Причината остава неизяснена

Иън Гилън не е уточнил какъв точно е здравословният му проблем. Вокалистът съобщи, че е получил необходимата спешна медицинска помощ в Лайпциг, но не даде допълнителни подробности за състоянието си.

„Благодаря ви за всички мили пожелания и подкрепата през последните няколко дни. Това означава изключително много за мен“, написа Гилън в обръщение към феновете.

Той се извини за създаденото неудобство и посочи, че отлагането е в интерес на всички засегнати. Нови дати за концертите ще бъдат обявени допълнително, след като състоянието му позволи на групата да възобнови турнето.

Deep Purple са сред най-влиятелните рок групи, а Иън Гилън е вокалистът, свързан с емблематични песни като „Smoke on the Water“, „Highway Star“ и „Child in Time“.

Източници: plovdiv24.bg, rte.ie, loudersound.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    1 0 Отговор
    БОГ ДА ГО ПАЗИ !

    08:20 03.11.2026

  • 2 супер сваляч

    0 1 Отговор
    Вени,да те водя на концерт на Милко Кавалджиев да видиш кебапчетата как скачат сами на масата из паниците от басите.Стига с тия пърпъли!

    08:49 03.11.2026