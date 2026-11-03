Deep Purple отложиха турнето заради Иън Гилън

Deep Purple отложиха всички оставащи концерти от европейската и британската част на турнето си заради здравословен проблем на вокалиста Иън Гилън. Решението е взето след спешното му приемане в болница в Лайпциг и остава в сила до второ нареждане.

Гилън е получил медицинския проблем по време на престоя си в германския град. След консултация с лекарския екип той е очаквал да получи разрешение да продължи участията си до края на турнето, но лекарите са преценили, че това би било свързано със сериозни рискове.

„Има много сериозни рискове, ако го направя“, написа Иън Гилън.

Концертът в Лайпциг беше насрочен за 31 октомври, а следващото участие на групата трябваше да бъде в Хамбург на 1 ноември. След тези две дати Deep Purple имаха планирани концерти в няколко европейски града, както и поредица от участия във Великобритания.

Причината остава неизяснена

Иън Гилън не е уточнил какъв точно е здравословният му проблем. Вокалистът съобщи, че е получил необходимата спешна медицинска помощ в Лайпциг, но не даде допълнителни подробности за състоянието си.

„Благодаря ви за всички мили пожелания и подкрепата през последните няколко дни. Това означава изключително много за мен“, написа Гилън в обръщение към феновете.

Той се извини за създаденото неудобство и посочи, че отлагането е в интерес на всички засегнати. Нови дати за концертите ще бъдат обявени допълнително, след като състоянието му позволи на групата да възобнови турнето.

Deep Purple са сред най-влиятелните рок групи, а Иън Гилън е вокалистът, свързан с емблематични песни като „Smoke on the Water“, „Highway Star“ и „Child in Time“.

Източници: plovdiv24.bg, rte.ie, loudersound.com