Джеф Скот Сото навършва 61 години с над 40 години рок

На 4 ноември 2026 г. Джеф Скот Сото навършва 61 години. Роденият в Бруклин вокалист изгражда кариера, която започва с неокласическия хардрок на Ингви Малмстийн и преминава през Талисман, Джърни, Trans-Siberian Orchestra, Sons of Apollo и множество самостоятелни проекти.

Сото е роден на 4 ноември 1965 г. в Ню Йорк, а на осем години се премества със семейството си в Лос Анджелис. Като тийнейджър изпраща демо на младия шведски китарист Ингви Малмстийн. На 18 години получава място в неговата група и записва вокалите за два от най-важните ранни албума на китариста.

Пробивът с Ингви Малмстийн

В Rising Force от 1984 г. Сото участва в две песни, а в Marching Out от 1985 г. присъства в по-голямата част от материала. Именно тези записи го превръщат в разпознаваемо име сред почитателите на хардрока и метъла.

По-късно певецът обяснява, че е напуснал проекта, защото е разбрал разликата между това да работиш „с“ Малмстийн и да работиш „за“ него. Цитатът е част от негово интервю, в което Сото описва групата като изцяло подчинена на визията на китариста.

Талисман и самостоятелният път

През 1988 г. Сото и басистът Марсел Якоб създават Талисман. Шведско-американската група дебютира с едноименен албум през 1990 г. и до 2006 г. издава седем студийни плочи, сред които Genesis, Humanimal, Life, Truth, Cats and Dogs и 7. Талисман се утвърждава като една от значимите формации в мелодичния хардрок от края на 80-те и 90-те години.

Паралелно с групата Сото започва солова кариера. Първият му самостоятелен албум, Love Parade, излиза през 1994 г. Следват десетки записи и колаборации, в които певецът сменя стилистични посоки - от мелодичен хардрок и хевиметъл до прогресив метъл.

Краткият период с Джърни

През 2006 г. Сото е избран за водещ вокалист на Джърни. Той изпълнява ролята в период, когато групата търси ново лице след раздялата с вокалиста Стив Огъри. Престоят му продължава до 2007 г., а по-късно певецът определя времето в групата като важен, макар и кратък етап от кариерата си.

Сред другите му проекти са Trans-Siberian Orchestra, към който се присъединява през 2008 г., прогресив метъл групата Sons of Apollo и формацията SOTO. Той е и певческият глас на измислената група Steel Dragon във филма Рок звезда от 2001 г.

В интервю за Louder Sound през 2026 г. Сото казва, че е участвал в „над 100“ албума. На въпроса как възприема дългия списък от групи и проекти, той отговаря: „Това е прекрасен проблем, който да имаш.“

Макар никога да не се превръща в лице на една-единствена група, Джеф Скот Сото остава разпознаваем с мощния си глас и способността си да се вписва в различни рок формати. Първите му записи с Ингви Малмстийн го поставят на международната сцена, а следващите четири десетилетия превръщат кариерата му в поредица от срещи с едни от най-известните имена в хардрока.

Източници: loudersound.com, allmusic.com, blabbermouth.net